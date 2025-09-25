На фронте зафиксировано 80 боестолкновений, больше всего - на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 80 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности Заречье, Бучки, Заря, Блешня Черниговской области; Стариково, Нововасильевка, Кружок, Малушино Сумской области.
Пять атак врага пока отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, еще один бой продолжается. Также противник нанес шесть авиаударов, сбросил 15 КАБов, совершил 110 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и Довгенького, одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Заречное, Колодязи, Торское и в направлении Дружелюбовки, Ставок. Силы обороны успешно остановили пять попыток продвижения противника, бои продолжаются.
На Сиверском направлении враг пытался прорваться в сторону Дроновки, атака отбита.
На Краматорском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе Ступочек и Александро-Шультино, один бой до сих пор продолжается.
На Торецком направлении сегодня захватчик восемь раз пытался идти вперед в районах Плещиевки, Клебан-Быка, Яблоневки и Полтавки, три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 30 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Новоэкономичное, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое, Дачное, Филия. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже отбили 28 атак.
Сегодня на Новопавловском направлении противник 13 раз атаковал вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Сичневое, Новониколаевка, Новогригорьевка. В настоящее время четыре боестолкновения продолжаются.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Зализнычному.
На Ореховском направлении защитники отбили три атаки противника в районах Новоандреевки и Каменского.
На Приднепровском направлении вражеская авиация нанесла авиаудары по Козацкому и Херсону, наступательных действий агрессор не проводил.
На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.
У Ямполі розширено сіру зону у східній частині населеного пункту. Російські війська продовжують накати малими групами з боку страусиної ферми.
У Зарічному та Шандриголовому тривають бої.
На північній околиці Дерилового малі групи супротивника штурмують лісосмуги."