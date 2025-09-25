На Лиманском направлении враг атакует пехотой вместо техники, - 3-й армейский корпус

Враг на Лиманском направлении отказался от использования техники из-за значительных потерь и теперь бросает в бой малообученные пехотные группы, которыми управляют дистанционно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал представитель 3-го армейского корпуса Александр Бородин.

Он отметил, что россияне в последнее время потеряли много военной техники на Лиманском направлении, поэтому сейчас задействуют в основном малые пехотные группы. И этими пехотинцами управляют, как в компьютерной игре.

"Буквально пошагово - поверни налево, поверни направо, посмотри в ту дверь, в эту дверь, зачисти. Это точно не контрактники. Это или заключенные или мобилизованные, уровень их работы очень низкий. Поэтому интересная такая история, что ими руководят, грубо говоря, "поверни, встань, поднялся, стреляй туда". Вот такого плана руководство", - рассказал спикер.

