УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9604 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на Лиманському напрямку
321 2

На Лиманському напрямку ворог атакує піхотою замість техніки, - 3 армійський корпус

зведення Генштабу

Ворог на Лиманському напрямку відмовився від використання техніки через значні втрати та тепер кидає в бій малонавчені піхотні групи, якими керують дистанційно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в ефірі Армія TV розповів речник 3-го армійського корпусу Олександр Бородін.

Він наголосив,  що росіяни останнім часом втратили багато військової техніки на Лиманському напрямку, тому наразі задіюють здебільшого малі піхотні групи. І цими піхотинцями керують, наче у комп’ютерній грі.

"Буквально покроково — поверни ліворуч, поверни праворуч, подивись у ті двері, у ці двері, зачисти. Це точно не контрактники. Це або ув’язнені або мобілізовані, рівень їхньої роботи дуже низький. Тому цікава така історія, що ними керують, грубо кажучи, "поверни, встань, піднявся, стріляй туди". От такого плану керівництво", - розповів речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На східному напрямку усі ворожі атаки відбито, - ОСУВ "Дніпро"

Автор: 

бойові дії (4673) війна в Україні (6339)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даааа, паршиві діла в кацапні. Раніше хоть віслюки були, на них їздили в атаку, але їжа закінчилась, зжерли і віслючків, тепер пішки добираються. На концерт йосі кака.бздона.
показати весь коментар
25.09.2025 12:18 Відповісти
Паршиві,не паршиві але тактика робоча.Від Зеленої Долини до Шандриголово 7 км і вони їх взяли за місяць
показати весь коментар
25.09.2025 12:26 Відповісти
 
 