На Лиманському напрямку ворог атакує піхотою замість техніки, - 3 армійський корпус

Ворог на Лиманському напрямку відмовився від використання техніки через значні втрати та тепер кидає в бій малонавчені піхотні групи, якими керують дистанційно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів речник 3-го армійського корпусу Олександр Бородін.

Він наголосив, що росіяни останнім часом втратили багато військової техніки на Лиманському напрямку, тому наразі задіюють здебільшого малі піхотні групи. І цими піхотинцями керують, наче у комп’ютерній грі.

"Буквально покроково — поверни ліворуч, поверни праворуч, подивись у ті двері, у ці двері, зачисти. Це точно не контрактники. Це або ув’язнені або мобілізовані, рівень їхньої роботи дуже низький. Тому цікава така історія, що ними керують, грубо кажучи, "поверни, встань, піднявся, стріляй туди". От такого плану керівництво", - розповів речник.

