Индия просит США разрешить импорт нефти Ирана и Венесуэлы для сокращения закупок в РФ, - Bloomberg

Индия вновь призвала администрацию президента США Дональда Трампа разрешить закупку нефти у подсанкционных поставщиков - Ирана и Венесуэлы.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Индийская делегация во время визита в Вашингтон на этой неделе повторила просьбу своим американским коллегам. В материале отмечается, что одновременное прекращение закупок у России, Ирана и Венесуэлы может спровоцировать скачок мировых цен на нефть.

Министр торговли Индии Пиюш Гойал во время пребывания в Нью-Йорке заявил, что страна стремится наращивать импорт американской нефти и газа, а энергетическая безопасность Нью-Дели в значительной степени будет зависеть от участия США.

Сейчас российская нефть остается дешевле для Индии: в июле НПЗ платили в среднем 68,90 доллара за баррель против 74,20 доллара за американскую и 77,50 доллара за нефть из Саудовской Аравии. В то же время Иран и Венесуэла тоже готовы поставлять сырье со скидкой.

