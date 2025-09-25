Індія просить США дозволити імпорт нафти Ірану та Венесуели для скорочення закупівель у РФ, - Bloomberg
Індія знову закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа дозволити закупівлю нафти у підсанкційних постачальників - Ірану та Венесуели.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Індійська делегація під час візиту до Вашингтона цього тижня повторила прохання своїм американським колегам. У матеріалі наголошують, що одночасне припинення закупівель у Росії, Ірану та Венесуели може спровокувати стрибок світових цін на нафту.
Міністр торгівлі Індії Піюш Гойал під час перебування у Нью-Йорку заявив, що країна прагне нарощувати імпорт американської нафти і газу, а енергетична безпека Нью-Делі значною мірою залежатиме від участі США.
Нині російська нафта залишається дешевшою для Індії: у липні НПЗ платили в середньому 68,90 долара за барель проти 74,20 долара за американську та 77,50 долара за нафту з Саудівської Аравії. Водночас Іран і Венесуела теж готові постачати сировину зі знижкою.
