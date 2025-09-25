РУС
Навроцкому не понравилось заявление Зеленского о способности Польши сбивать дроны РФ: Он мог бы выразить это иначе

Навроцкий раскритиковал Зеленского за слова о сбивании дронов

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ему не понравилось, как его украинский коллега Владимир Зеленский прокомментировал сбивание российских беспилотников над Польшей 10 сентября.

Об этом Навроцкий сказал в интервью порталу Fakt, информирует Цензор.НЕТ.

Польский лидер прокомментировал слова Зеленского в последнем интервью Sky News, где тот говорил, что Польша не находится в состоянии войны и не готова к массовым налетам российских беспилотников.

"Но даже если сравнить: 810 (атаковали Украину. - Ред.), а мы сбили более 700, а у них было, кажется, 19 дронов и сбили четыре. У них не было ракет или баллистики. И, конечно, они не смогут спасти людей, если произойдет массированное нападение", - говорил тогда украинский президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навроцкий заявил, что планирует встретиться с Зеленским в Киеве

В ответ на это Навроцкий заявил, что ему "не понравились эти слова президента Зеленского", хотя он и понимает, что украинский президент имел в виду опыт, который получила Украина кровью своих солдат и гражданских.

По его мнению, лидер Украины имел в виду необходимость Польши иметь более эффективные средства противодействия дронам, "хотя признаю, что он мог бы выразить это иначе".

"Развитие антидронных войск и в целом вооруженных сил Украины возможно благодаря большой солидарности европейских стран и стран за пределами Европейского Союза, поддержке, которую мы оказываем Украине. Это заявление могло быть высказано в более дипломатичном тоне", - добавил Навроцкий.

+6
Десь так: Польща би збила всі дрони якби на них були портрети Бандери.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:56 Ответить
+5
І правильно сказав… То ще мʼяко. Поляки, як і мадяри ходять за нами з заточкою і штрикають у спину лиш ми заґавились. У стойло треба ставити імперців!
показать весь комментарий
25.09.2025 17:58 Ответить
+1
Всі претензії до дімилітвіна,а він-що дали, те прочитав.
Зняти цього провального радника.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:57 Ответить
