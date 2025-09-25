Навроцкому не понравилось заявление Зеленского о способности Польши сбивать дроны РФ: Он мог бы выразить это иначе

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ему не понравилось, как его украинский коллега Владимир Зеленский прокомментировал сбивание российских беспилотников над Польшей 10 сентября.

Об этом Навроцкий сказал в интервью порталу Fakt, информирует Цензор.НЕТ.

Польский лидер прокомментировал слова Зеленского в последнем интервью Sky News, где тот говорил, что Польша не находится в состоянии войны и не готова к массовым налетам российских беспилотников.

"Но даже если сравнить: 810 (атаковали Украину. - Ред.), а мы сбили более 700, а у них было, кажется, 19 дронов и сбили четыре. У них не было ракет или баллистики. И, конечно, они не смогут спасти людей, если произойдет массированное нападение", - говорил тогда украинский президент.

В ответ на это Навроцкий заявил, что ему "не понравились эти слова президента Зеленского", хотя он и понимает, что украинский президент имел в виду опыт, который получила Украина кровью своих солдат и гражданских.

По его мнению, лидер Украины имел в виду необходимость Польши иметь более эффективные средства противодействия дронам, "хотя признаю, что он мог бы выразить это иначе".

"Развитие антидронных войск и в целом вооруженных сил Украины возможно благодаря большой солидарности европейских стран и стран за пределами Европейского Союза, поддержке, которую мы оказываем Украине. Это заявление могло быть высказано в более дипломатичном тоне", - добавил Навроцкий.

