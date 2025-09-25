Навроцькому не сподобалася заява Зеленського про здатність Польщі збивати дрони РФ: Він міг би висловити це інакше

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що йому не сподобалося, як його український колега Володимир Зеленський прокоментував збиття російських безпілотників над Польщею 10 вересня.

Про це Навроцький сказав в інтервʼю порталу Fakt, інформує Цензор.НЕТ.

Польський лідер прокоментував слова Зеленського в останньому інтервʼю Sky News, де той говорив, що Польща не перебуває у стані війни й не готова до масових нальотів російських безпілотників.

"Але навіть якщо порівняти: 810 (атакували Україну. – Ред.), а ми збили понад 700, а в них було, здається, 19 дронів і збили чотири. У них не було ракет чи балістики. І, звичайно, вони не зможуть врятувати людей, якщо відбудеться масований напад", - казав тоді український президент.

У відповідь на це Навроцький заявив, що йому "не сподобалися ці слова президента Зеленського", хоча він і розуміє, що український президент мав на увазі досвід, який здобула Україна кров'ю своїх солдатів і цивільних.

На його думку, лідер України мав на увазі необхідність Польщі мати більш ефективні засоби протидії дронам, "хоча визнаю, що він міг би висловити це інакше".

"Розвиток антидронних військ і загалом збройних сил України можливий завдяки великій солідарності європейських країн і країн поза межами Європейського Союзу, підтримці, яку ми надаємо Україні. Ця заява могла бути висловлена в більш дипломатичному тоні", - додав Навроцький.

