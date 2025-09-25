УКР
Навроцькому не сподобалася заява Зеленського про здатність Польщі збивати дрони РФ: Він міг би висловити це інакше

Навроцький розкритикував Зеленського за слова про збиття дронів

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що йому не сподобалося, як його український колега Володимир Зеленський прокоментував збиття російських безпілотників над Польщею 10 вересня.

Про це Навроцький сказав в інтервʼю порталу Fakt, інформує Цензор.НЕТ.

Польський лідер прокоментував слова Зеленського в останньому інтервʼю Sky News, де той говорив, що Польща не перебуває у стані війни й не готова до масових нальотів російських безпілотників.

"Але навіть якщо порівняти: 810 (атакували Україну. – Ред.), а ми збили понад 700, а в них було, здається, 19 дронів і збили чотири. У них не було ракет чи балістики. І, звичайно, вони не зможуть врятувати людей, якщо відбудеться масований напад", - казав тоді український президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навроцький заявив, що планує зустрітися із Зеленським у Києві

У відповідь на це Навроцький заявив, що йому "не сподобалися ці слова президента Зеленського", хоча він і розуміє, що український президент мав на увазі досвід, який здобула Україна кров'ю своїх солдатів і цивільних.

На його думку, лідер України мав на увазі необхідність Польщі мати більш ефективні засоби протидії дронам, "хоча визнаю, що він міг би висловити це інакше".

"Розвиток антидронних військ і загалом збройних сил України можливий завдяки великій солідарності європейських країн і країн поза межами Європейського Союзу, підтримці, яку ми надаємо Україні. Ця заява могла бути висловлена в більш дипломатичному тоні", - додав Навроцький.

+13
Десь так: Польща би збила всі дрони якби на них були портрети Бандери.
показати весь коментар
25.09.2025 17:56 Відповісти
Всі претензії до дімилітвіна,а він-що дали, те прочитав.
Зняти цього провального радника.
показати весь коментар
25.09.2025 17:57 Відповісти
І правильно сказав… То ще мʼяко. Поляки, як і мадяри ходять за нами з заточкою і штрикають у спину лиш ми заґавились. У стойло треба ставити імперців!
показати весь коментар
25.09.2025 17:58 Відповісти
Бггг Інакше тобі висловлять на форумі Цензора
показати весь коментар
25.09.2025 17:58 Відповісти
Зеренський вам все доступно та корректно пояснив...
показати весь коментар
25.09.2025 17:59 Відповісти
Сейчас уровень дипломатии в Украине как никогда на высоте. Лучшие из худших, от Президента и до, прости господи, посла в Болгарии...
показати весь коментар
25.09.2025 18:02 Відповісти
імбецил у всі красі.
Спішіть бо ще запізнитесь бачити. (брешу авжеж)
Публіка по всьому світу вже втомилася таких бачити і чути імбецилів при владі на протязі 12 тяжких років.
показати весь коментар
25.09.2025 18:03 Відповісти
Знов "Зеленський "не так відягнутий..."... Я "Блазня" зневажаю... Однак це не значить, що я шаную Навроцького...
У узбеків прислів"я є: "Коли хочуть вбить собаку - починають кричать, що вона - скажена...".
Так і тут: "Коли не хочуть нічого робить - починають доколупуваться до одягу чи "не так було сказано...".
показати весь коментар
25.09.2025 18:04 Відповісти
замість ф-16 треба було гелікоптери підіймати
показати весь коментар
25.09.2025 18:05 Відповісти
у нас один Ми-8 збив 10 Шахедів за один виліт
показати весь коментар
25.09.2025 18:07 Відповісти
БпЛА-платформи рашистів мабуть вже здатні нести на борту зброю проти гелікоптерів та інших засобів ППО, крім того, - узгоджено атакувати повітряні цілі зграями (ще не рій, але вже близько до рою).
показати весь коментар
25.09.2025 18:14 Відповісти
у шапедов такого нема
показати весь коментар
25.09.2025 18:24 Відповісти
В рашистів, крім Гераней, є ще й інші БпАК. Герані вже теж стали платформами і атакують зграями.
показати весь коментар
25.09.2025 18:48 Відповісти
Де б цей Боневтік не обдристався. Куди всуне свій ніс - там проблема, чи всередині країни, чи назовні. Це плоди рішень мудрого наріду.
показати весь коментар
25.09.2025 18:07 Відповісти
суне свій ніс коди культурні люди член сують
показати весь коментар
25.09.2025 18:09 Відповісти
Ні, не так. Суне свій ніс, куди шарик сує свій ч...н.
показати весь коментар
25.09.2025 18:14 Відповісти
який би не був ушльопок Зєля, він ще м'яко висловився...

по факту поляки вміють воювати лише з українськими біженцями та українським збіжжям
показати весь коментар
25.09.2025 18:09 Відповісти
Це вам не 7 місяців блокувати кордон і висипати пшеницю з вагонів.
показати весь коментар
25.09.2025 18:10 Відповісти
Ух ти мля який ранімий...
показати весь коментар
25.09.2025 18:12 Відповісти
Навроцкій постійно літав до Москви. Так що...
показати весь коментар
25.09.2025 18:15 Відповісти
Збиття чотирьох кацапських дронів з 21 коштувало Польщі 400 000 євро. Це занадто дорого. І це були не бойові дрони, а "пустишки" (без заряду) для перевірки здатності НАТО в окремо взятої Польщі реагувати на загрози. Реакція неадекватна. Польща дійсно не готова, але отримала корисний урок який має вплинути на зміну військової доктрини Польщі. Звісно якщо поляки здатні діяти з головою, а не керуватись політичною демагогією.
показати весь коментар
25.09.2025 18:15 Відповісти
Та пох...й.
Давайте вже про "Волинську трагедію".
З цим в поляків ніколи проблем не було.

Смішно дивитися, коли поляки періодично вимагають від німців платити їм репарації за війну, але громадяни Польщі їздять до Німеччини на роботу, купують німецькі авто, с/г техніку, різноманітне обладнання та інструменти.

Якщо ви такі моцні пани, то користуйтеся продукцією власного виробництва, але якщо все купуєте в Німеччини, то не пиз🤬ть, що вони вам ще щось винні!
Хитровиє🤬ані нитіки!
показати весь коментар
25.09.2025 18:25 Відповісти
Там ще цікавіше.
Польська влада вимагає привілеїв для громадян Польщі, які живуть в Німеччині, при цьому поривається урізати допомогу українським біженцям в Польщі. Там ще ті мразоти при владі і вони є зрізом польського суспільства. Їх тільки страх перед кацапами і пенделі від ЄС, Німеччини та Франції змушують нам хоч якось допомагати з дулею в кишені.
показати весь коментар
25.09.2025 18:46 Відповісти
Мені,взагалі,не сподобалось, шо це вротське щось пи₴₴ить
показати весь коментар
25.09.2025 18:25 Відповісти
на нелоха огляніться - оба достойники ))
показати весь коментар
25.09.2025 18:33 Відповісти
Правда очі коле!
Виходить, польське панство опустили не підарські ракети і дрони.
А, бачте, коментар.
показати весь коментар
25.09.2025 18:26 Відповісти
Ага , прямо один Талейран п інший Перігор. Битва геніїв дипломатії , мамкиних
показати весь коментар
25.09.2025 18:29 Відповісти
На слідчий раз пропустити всі дрони до Польщі, нехай там гніздяться
показати весь коментар
25.09.2025 18:32 Відповісти
Україна зустріла кацапське вторгнення 2014 у пляжних капцях. А Польща з Ф-35. Які тут можуть бути порівняння.
показати весь коментар
25.09.2025 18:33 Відповісти
Страшнувато.
показати весь коментар
25.09.2025 18:42 Відповісти
Образилась людина, яка антиукраїнізм зробила одним зі стовпів своєї передвиборчої програми.
показати весь коментар
25.09.2025 19:09 Відповісти
 
 