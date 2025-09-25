Навроцькому не сподобалася заява Зеленського про здатність Польщі збивати дрони РФ: Він міг би висловити це інакше
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що йому не сподобалося, як його український колега Володимир Зеленський прокоментував збиття російських безпілотників над Польщею 10 вересня.
Про це Навроцький сказав в інтервʼю порталу Fakt, інформує Цензор.НЕТ.
Польський лідер прокоментував слова Зеленського в останньому інтервʼю Sky News, де той говорив, що Польща не перебуває у стані війни й не готова до масових нальотів російських безпілотників.
"Але навіть якщо порівняти: 810 (атакували Україну. – Ред.), а ми збили понад 700, а в них було, здається, 19 дронів і збили чотири. У них не було ракет чи балістики. І, звичайно, вони не зможуть врятувати людей, якщо відбудеться масований напад", - казав тоді український президент.
У відповідь на це Навроцький заявив, що йому "не сподобалися ці слова президента Зеленського", хоча він і розуміє, що український президент мав на увазі досвід, який здобула Україна кров'ю своїх солдатів і цивільних.
На його думку, лідер України мав на увазі необхідність Польщі мати більш ефективні засоби протидії дронам, "хоча визнаю, що він міг би висловити це інакше".
"Розвиток антидронних військ і загалом збройних сил України можливий завдяки великій солідарності європейських країн і країн поза межами Європейського Союзу, підтримці, яку ми надаємо Україні. Ця заява могла бути висловлена в більш дипломатичному тоні", - додав Навроцький.
Зняти цього провального радника.
Спішіть бо ще запізнитесь бачити. (брешу авжеж)
Публіка по всьому світу вже втомилася таких бачити і чути імбецилів при владі на протязі 12 тяжких років.
У узбеків прислів"я є: "Коли хочуть вбить собаку - починають кричать, що вона - скажена...".
Так і тут: "Коли не хочуть нічого робить - починають доколупуваться до одягу чи "не так було сказано...".
по факту поляки вміють воювати лише з українськими біженцями та українським збіжжям
Давайте вже про "Волинську трагедію".
З цим в поляків ніколи проблем не було.
Смішно дивитися, коли поляки періодично вимагають від німців платити їм репарації за війну, але громадяни Польщі їздять до Німеччини на роботу, купують німецькі авто, с/г техніку, різноманітне обладнання та інструменти.
Якщо ви такі моцні пани, то користуйтеся продукцією власного виробництва, але якщо все купуєте в Німеччини, то не пиз🤬ть, що вони вам ще щось винні!
Хитровиє🤬ані нитіки!
Польська влада вимагає привілеїв для громадян Польщі, які живуть в Німеччині, при цьому поривається урізати допомогу українським біженцям в Польщі. Там ще ті мразоти при владі і вони є зрізом польського суспільства. Їх тільки страх перед кацапами і пенделі від ЄС, Німеччини та Франції змушують нам хоч якось допомагати з дулею в кишені.
Виходить, польське панство опустили не підарські ракети і дрони.
А, бачте, коментар.