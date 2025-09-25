Из оккупации удалось вернуть еще 17 детей

Украина вернула с временно оккупированных территорий еще 17 детей и подростков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом проинформировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, дети подвергались психологическому давлению со стороны оккупантов: одного 17-летнего парня среди ночи вывозили на допрос под прицелами автоматов, а 16-летней девушке угрожали отобрать у матери.

Другие дети чудом выжили после обстрела кассетными боеприпасами и были вынуждены выбирать между обучением в российской школе или потерей дома.

Сейчас все подростки находятся в безопасности, получают необходимую психологическую поддержку.

