Из оккупации удалось вернуть еще 17 детей
Украина вернула с временно оккупированных территорий еще 17 детей и подростков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом проинформировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
По его словам, дети подвергались психологическому давлению со стороны оккупантов: одного 17-летнего парня среди ночи вывозили на допрос под прицелами автоматов, а 16-летней девушке угрожали отобрать у матери.
Другие дети чудом выжили после обстрела кассетными боеприпасами и были вынуждены выбирать между обучением в российской школе или потерей дома.
Сейчас все подростки находятся в безопасности, получают необходимую психологическую поддержку.
Больше читайте в нашем Телеграм-канале!
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий25.09.2025 22:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Русскоязычный Бандеровец
показать весь комментарий25.09.2025 22:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль