З окупації вдалося повернути ще 17 дітей

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 17 дітей і підлітків.

про це поінформував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, діти зазнавали психологічного тиску з боку окупантів: одного 17-річного хлопця серед ночі вивозили на допит під прицілами автоматів, а 16-річній дівчині погрожували відібрати у матері.

Інші діти дивом вижили після обстрілу касетними боєприпасами й були змушені обирати між навчанням у російській школі або втратою домівки.

Наразі усі підлітки перебувають у безпеці, отримують необхідну психологічну підтримку.

