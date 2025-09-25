З окупації вдалося повернути ще 17 дітей
Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 17 дітей і підлітків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
За його словами, діти зазнавали психологічного тиску з боку окупантів: одного 17-річного хлопця серед ночі вивозили на допит під прицілами автоматів, а 16-річній дівчині погрожували відібрати у матері.
Інші діти дивом вижили після обстрілу касетними боєприпасами й були змушені обирати між навчанням у російській школі або втратою домівки.
Наразі усі підлітки перебувають у безпеці, отримують необхідну психологічну підтримку.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар25.09.2025 22:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Русскоязычный Бандеровец
показати весь коментар25.09.2025 22:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль