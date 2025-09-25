УКР
Новини Злочини РФ проти дітей в Україні
186 2

З окупації вдалося повернути ще 17 дітей

Україна повернула з тимчасово окупованої території 17 дітей

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 17 дітей і підлітків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, діти зазнавали психологічного тиску з боку окупантів: одного 17-річного хлопця серед ночі вивозили на допит під прицілами автоматів, а 16-річній дівчині погрожували відібрати у матері.

Інші діти дивом вижили після обстрілу касетними боєприпасами й були змушені обирати між навчанням у російській школі або втратою домівки.

Наразі усі підлітки перебувають у безпеці, отримують необхідну психологічну підтримку.

діти (5321) окупація (6867) повернення (297)
Гарна новина...
25.09.2025 22:46 Відповісти
Коли посадять Зеленського за те, що здав без бою двадцять відсотків території України разом з цими дітьми?
25.09.2025 22:46 Відповісти
 
 