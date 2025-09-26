Великобритания в ООН заявила о поддержке Украины против РФ
Вице-премьер Великобритании Дэвид Лемми с трибуны Генассамблеи ООН отметил необходимость защиты суверенитета Украины и поддержки международного права в условиях агрессии РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ.
"Наше послание для Украины четкое: мы будем стоять вместе с вами сегодня, завтра и через 100 лет", - заверил британский чиновник.
И добавил, что Великобритания поддерживает Украину, а также напомнил о необходимости защищать основные ценности Устава ООН: суверенитет, территориальную целостность и уважение к международному праву, "а также потому, что мир пострадает, если агрессия останется безнаказанной".
Лемми призвал страны-члены приложить усилия к установлению справедливого и прочного мира, "который сохранит целостность Устава ООН и позволит Украине выйти из жестокой российской войны суверенным, безопасным и независимым государством".
При этом он напомнил, что Владимир Зеленский на каждом шагу демонстрирует свою преданность миру, тогда как Путин жестоко запускает против украинцев все больше ракет и дронов.
В то же время вице-премьер правительства Великобритании подчеркнул необходимость проведения реформы ООН, чтобы она была способна противостоять глобальным вызовам.
