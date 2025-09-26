Велика Британія в ООН заявила про підтримку України проти РФ

Віцепрем’єр Великої Британії Девід Леммі з трибуни Генасамблеї ООН наголосив на необхідності захисту суверенітету України та підтримки міжнародного права в умовах агресії РФ.

"Наше послання для України є чітким: ми стоятимемо разом з вами сьогодні, завтра і через 100 років", - запевнив британський урядовець.

Та додав, що Велика Британія підтримує Україну, а також нагадав про необхідність захищати основні цінності Статуту ООН: суверенітет, територіальну цілісність та повагу до міжнародного права, "а також тому, що світ постраждає, якщо агресія залишиться безкарною".

Леммі закликав країни-члени докластися до встановлення справедливого й міцного миру, "який збереже цілісність Статуту ООН та дозволить Україні вийти із жорстокої російської війни суверенною, безпечною та незалежною державою".

При цьому він нагадав, що Володимир Зеленський на кожному кроці демонструє свою відданість миру, тоді як Путін жорстоко запускає проти українців дедалі більше ракет та дронів.

Водночас віцепремʼєр уряду Великої Британії підкреслив необхідність проведення реформи ООН, аби вона була спроможна протистояти глобальним викликам.

