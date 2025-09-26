Шмыгаль и министр обороны Бельгии Франкен обсудили поддержку Украины, усиление ПВО и использование замороженных активов РФ

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль провел продуктивный разговор с министром обороны Бельгии Тео Франкеном.



Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, главной темой было продолжение поддержки Украины и углубление двустороннего сотрудничества.

"Обсудили перспективы реализации совместных проектов в сфере ОПК и создания совместных предприятий. Мы уже имеем договоренности, которые позволят локализовать производство боеприпасов в Украине. В то же время мы открыты к развитию инициативы Build with Ukraine и запуску украинских производств на территории Бельгии", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Кроме того, Шмыгаль очертил оборонные приоритеты Украины, среди которых - усиление систем ПВО для защиты от российских атак.



Также министры подробно обсудили пути финансирования обороны Украины. Отмечается, что использование замороженных российских активов может предоставить дополнительные ресурсы.



"Подчеркнул также необходимость развития производственных мощностей в Европе. Украина со своей стороны готова вносить свой вклад в усиление безопасности на европейском континенте. Искренне благодарен Бельгии за последовательную и сильную поддержку", - добавил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгия выделяет Украине дополнительные €100 млн военной помощи, - Шмыгаль