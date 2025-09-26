Шмигаль і міністр оборони Бельгії Франкен обговорили підтримку України, посилення ППО та використання заморожених активів РФ

Глава Міноборони України Денис Шмигаль провів продуктивну розмову з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном.



Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, головною темою було продовження підтримки України та поглиблення двосторонньої співпраці.

"Обговорили перспективи реалізації спільних проєктів у сфері ОПК та створення спільних підприємств. Ми вже маємо домовленості, які дозволять локалізувати виробництво боєприпасів в Україні. Водночас ми відкриті до розвитку ініціативи Build with Ukraine і запуску українських виробництв на території Бельгії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Шмигаль окреслив оборонні пріоритети України, серед яких – посилення систем ППО для захисту від російських атак.



Також міністри детально обговорили шляхи фінансування оборони України. Зауважується, що використання заморожених російських активів може надати додаткові ресурси.



"Наголосив також на необхідності розвитку виробничих потужностей у Європі. Україна зі свого боку готова робити свій внесок у посилення безпеки на європейському континенті. Щиро вдячний Бельгії за послідовну та сильну підтримку", - додав Шмигаль.

