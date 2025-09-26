Китай считает, что конфликт в Украине вызвали противоречия в сфере безопасности в Европе, и "перекладывать ответственность" на Пекин - неправильно.

Об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай не является ни стороной, которая развязала "украинский кризис", ни его участником", - сказал дипломат. Он добавил, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН придерживается объективной позиции, способствует переговорам и примирению, что получило широкое международное признание.

Го Цзякунь подчеркнул, что не Китай разжигает конфликт и не наживается на нем, а "другие стороны". Он подчеркнул, что корни войны лежат в региональных противоречиях в Европе и решить их можно только путем учета законных интересов всех сторон и через диалог и переговоры.

Китайская сторона также поддерживает активное участие ЕС в поиске политического урегулирования конфликта.

