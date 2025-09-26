МИД Китая: Противоречия в сфере безопасности Европы привели к войне в Украине
Китай считает, что конфликт в Украине вызвали противоречия в сфере безопасности в Европе, и "перекладывать ответственность" на Пекин - неправильно.
Об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Китай не является ни стороной, которая развязала "украинский кризис", ни его участником", - сказал дипломат. Он добавил, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН придерживается объективной позиции, способствует переговорам и примирению, что получило широкое международное признание.
Го Цзякунь подчеркнул, что не Китай разжигает конфликт и не наживается на нем, а "другие стороны". Он подчеркнул, что корни войны лежат в региональных противоречиях в Европе и решить их можно только путем учета законных интересов всех сторон и через диалог и переговоры.
Китайская сторона также поддерживает активное участие ЕС в поиске политического урегулирования конфликта.
У них так заведено, у хунхузів! Історично…
При тому - можна і підзаробити ...
Ми у війну не вмішуємся - побачимо , хто буде переможчем
бо якшо надто довго сидіти на березі - то труп, що пропливе річкою, буде твоїм власним.
Єдина проблема Європи, це існування рашки.
Чим швидше до них це дійде, тим швидше буде спокій.