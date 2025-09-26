РУС
МИД Китая: Противоречия в сфере безопасности Европы привели к войне в Украине

китай

Китай считает, что конфликт в Украине вызвали противоречия в сфере безопасности в Европе, и "перекладывать ответственность" на Пекин - неправильно.

Об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай не является ни стороной, которая развязала "украинский кризис", ни его участником", - сказал дипломат. Он добавил, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН придерживается объективной позиции, способствует переговорам и примирению, что получило широкое международное признание.

Го Цзякунь подчеркнул, что не Китай разжигает конфликт и не наживается на нем, а "другие стороны". Он подчеркнул, что корни войны лежат в региональных противоречиях в Европе и решить их можно только путем учета законных интересов всех сторон и через диалог и переговоры.

Китайская сторона также поддерживает активное участие ЕС в поиске политического урегулирования конфликта.

Війну в Україні спричинив один йо🤬нутий на голову старий пердун з к@ц@пії, який недавно приїжджав до вашого "вічного вождя" на поклон, а не якісь проблеми у сфері безпеки Європи.

Єдина проблема Європи, це існування рашки.
Чим швидше до них це дійде, тим швидше буде спокій.
26.09.2025 13:52 Ответить
+4
"Законні" інтереси рашки - так вони можуть захотіти пів- Європи - Китай дурню лепече
26.09.2025 13:46 Ответить
+3
жовтопикі мавпи є ще більші покидьки, ніж гітлерівці. Останні прямо говорили про свої претензії і оголошували війну, а ці гандони все роблять, прикриваючись мирними гаслами.
26.09.2025 13:46 Ответить
Китай з Сідзепинем, плив, плив, а на березі всрався!!
У них так заведено, у хунхузів! Історично…
26.09.2025 13:42 Ответить
Ні , Китай сидить собі спокійненько на березі ріки та чекає пропливаючого трупа свого ворога
При тому - можна і підзаробити ...
Ми у війну не вмішуємся - побачимо , хто буде переможчем
26.09.2025 13:49 Ответить
так, чого тільки китайці не вигадають, шоб виправдати свою бездіяльність і безпорадність.
бо якшо надто довго сидіти на березі - то труп, що пропливе річкою, буде твоїм власним.
26.09.2025 14:16 Ответить
Війну проти нас "благословили" жовтопикі потвори!
26.09.2025 13:47 Ответить
Знають суки кососокі що ***** їх за собою затягне як "партнерів", то намагаються максимально дистанцюватися від цього гнилими відмазками.
26.09.2025 13:49 Ответить
Жовтопики підори...
26.09.2025 13:51 Ответить
Ви ,вузькоокіє товаріщі як раз і наживаєтесь на війні.Без мікроскопа видно,що общипана двуглава куриця попала в залежність від Китаю.Поскільки ви не тільки вузькоокі,а ще й хитрожопі то прийде час і Сибір та Далекий Схід буде китайським.Вам і напрягатись не потрібно буде.
26.09.2025 14:03 Ответить
як би українське суспільство було дорослим а не збіговиськом інфантилів то і війни не було а коли вибирали мерзотників і мерзотниць по приколу то тепер розплачуємось
26.09.2025 14:04 Ответить
Якщо китай не є "стороною конфлікту", то чому розказує про "інших сторін" і ніколи не називає державу яка почала війну в Україні?
26.09.2025 14:07 Ответить
Черти узкоглазые, ПНХ.
26.09.2025 14:09 Ответить
Брехливі мразоти.... як й кацапи.
26.09.2025 14:14 Ответить
 
 