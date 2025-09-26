МЗС Китаю: Суперечності у сфері безпеки Європи спричинили війну в Україні

Китай вважає, що конфлікт в Україні спричинили суперечності у сфері безпеки в Європі, і "перекладати відповідальність" на Пекін - неправильно.

Про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай не є ані стороною, яка розв’язала "українську кризу", ані її учасником", - сказав дипломат. Він додав, що Китай як постійний член Ради Безпеки ООН дотримується об’єктивної позиції, сприяє переговорам і примиренню, що отримало широке міжнародне визнання.

Ґо Цзякунь наголосив, що не Китай розпалює конфлікт і не наживається на ньому, а "інші сторони". Він підкреслив, що коріння війни лежить у регіональних суперечностях у Європі і вирішити їх можна лише шляхом врахування законних інтересів усіх сторін та через діалог і переговори.

Китайська сторона також підтримує активнішу участь ЄС у пошуку політичного врегулювання конфлікту.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!