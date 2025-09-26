МЗС Китаю: Суперечності у сфері безпеки Європи спричинили війну в Україні
Китай вважає, що конфлікт в Україні спричинили суперечності у сфері безпеки в Європі, і "перекладати відповідальність" на Пекін - неправильно.
Про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Китай не є ані стороною, яка розв’язала "українську кризу", ані її учасником", - сказав дипломат. Він додав, що Китай як постійний член Ради Безпеки ООН дотримується об’єктивної позиції, сприяє переговорам і примиренню, що отримало широке міжнародне визнання.
Ґо Цзякунь наголосив, що не Китай розпалює конфлікт і не наживається на ньому, а "інші сторони". Він підкреслив, що коріння війни лежить у регіональних суперечностях у Європі і вирішити їх можна лише шляхом врахування законних інтересів усіх сторін та через діалог і переговори.
Китайська сторона також підтримує активнішу участь ЄС у пошуку політичного врегулювання конфлікту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У них так заведено, у хунхузів! Історично…
При тому - можна і підзаробити ...
Ми у війну не вмішуємся - побачимо , хто буде переможчем
бо якшо надто довго сидіти на березі - то труп, що пропливе річкою, буде твоїм власним.
Єдина проблема Європи, це існування рашки.
Чим швидше до них це дійде, тим швидше буде спокій.
Яка гарна пісня!
Вбий коммі для моммі!!!
Чайна коммі тууу!
Кіll'em ALL!