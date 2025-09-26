УКР
Новини
2 691

МЗС Китаю: Суперечності у сфері безпеки Європи спричинили війну в Україні

китай

Китай вважає, що конфлікт в Україні спричинили суперечності у сфері безпеки в Європі, і "перекладати відповідальність" на Пекін - неправильно.

Про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай не є ані стороною, яка розв’язала "українську кризу", ані її учасником", - сказав дипломат. Він додав, що Китай як постійний член Ради Безпеки ООН дотримується об’єктивної позиції, сприяє переговорам і примиренню, що отримало широке міжнародне визнання.

Ґо Цзякунь наголосив, що не Китай розпалює конфлікт і не наживається на ньому, а "інші сторони". Він підкреслив, що коріння війни лежить у регіональних суперечностях у Європі і вирішити їх можна лише шляхом врахування законних інтересів усіх сторін та через діалог і переговори.

Китайська сторона також підтримує активнішу участь ЄС у пошуку політичного врегулювання конфлікту.

+9
Війну в Україні спричинив один йо🤬нутий на голову старий пердун з к@ц@пії, який недавно приїжджав до вашого "вічного вождя" на поклон, а не якісь проблеми у сфері безпеки Європи.

Єдина проблема Європи, це існування рашки.
Чим швидше до них це дійде, тим швидше буде спокій.
26.09.2025 13:52 Відповісти
+7
"Законні" інтереси рашки - так вони можуть захотіти пів- Європи - Китай дурню лепече
26.09.2025 13:46 Відповісти
+7
жовтопикі мавпи є ще більші покидьки, ніж гітлерівці. Останні прямо говорили про свої претензії і оголошували війну, а ці гандони все роблять, прикриваючись мирними гаслами.
26.09.2025 13:46 Відповісти
Китай з Сідзепинем, плив, плив, а на березі всрався!!
У них так заведено, у хунхузів! Історично…
26.09.2025 13:42 Відповісти
Ні , Китай сидить собі спокійненько на березі ріки та чекає пропливаючого трупа свого ворога
При тому - можна і підзаробити ...
Ми у війну не вмішуємся - побачимо , хто буде переможчем
26.09.2025 13:49 Відповісти
так, чого тільки китайці не вигадають, шоб виправдати свою бездіяльність і безпорадність.
бо якшо надто довго сидіти на березі - то труп, що пропливе річкою, буде твоїм власним.
26.09.2025 14:16 Відповісти
Війну проти нас "благословили" жовтопикі потвори!
26.09.2025 13:47 Відповісти
Знають суки кососокі що ***** їх за собою затягне як "партнерів", то намагаються максимально дистанцюватися від цього гнилими відмазками.
26.09.2025 13:49 Відповісти
Жовтопики підори...
26.09.2025 13:51 Відповісти
Ви ,вузькоокіє товаріщі як раз і наживаєтесь на війні.Без мікроскопа видно,що общипана двуглава куриця попала в залежність від Китаю.Поскільки ви не тільки вузькоокі,а ще й хитрожопі то прийде час і Сибір та Далекий Схід буде китайським.Вам і напрягатись не потрібно буде.
26.09.2025 14:03 Відповісти
як би українське суспільство було дорослим а не збіговиськом інфантилів то і війни не було а коли вибирали мерзотників і мерзотниць по приколу то тепер розплачуємось
26.09.2025 14:04 Відповісти
що ти ******? дебіле
26.09.2025 14:34 Відповісти
Сер гей, помилки виправ спочатку.
26.09.2025 14:40 Відповісти
Якщо китай не є "стороною конфлікту", то чому розказує про "інших сторін" і ніколи не називає державу яка почала війну в Україні?
26.09.2025 14:07 Відповісти
Черти узкоглазые, ПНХ.
26.09.2025 14:09 Відповісти
Брехливі мразоти.... як й кацапи.
26.09.2025 14:14 Відповісти
А кто их обвинял в развязывании войны? Не помню такого. А вот что финансируют агрессора, хоть и имеют с него намного больше - это факт
26.09.2025 14:39 Відповісти
Суки жовтоморді. Перекрийте кінець кінцем вже кордони для китайського лайна. Побачимо як там китайози свою кризу закінчать
26.09.2025 14:55 Відповісти
"Kill a Commy For Mommy!"(c)
Яка гарна пісня!
Вбий коммі для моммі!!!
Чайна коммі тууу!
Кіll'em ALL!
26.09.2025 14:56 Відповісти
Знову українська криза ? мало вас виродків японці нищили.
26.09.2025 15:03 Відповісти
 
 