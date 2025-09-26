РУС
Зеленский о возвращении ВОТ: Дипломатический путь возможен в случае прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупированные Россией территории, однако не исключает возможности их возвращения дипломатическим путем в случае прекращения огня, если ВСУ не смогут отвоевать их силой.

Об этом он сказал в интервью Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, основной принцип Украины остается неизменным - Киев не признает временно оккупированные территории частью России. "Мы никогда не признаем эти территории, которые временно оккупированы, территориями России. Мы не можем этого сделать", - подчеркнул президент.

В то же время глава государства добавил, что в случае всеобщего прекращения огня Украина должна быть реалистичной: если у страны не хватит сил вернуть территории силой, их возвращение может происходить дипломатическим путем в будущем.

"Если завтра будет прекращение огня, все остановятся, и если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом. Мы готовы вернуть их в будущем дипломатическим путем, а не оружием. И я думаю, что это хороший компромисс для всех", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что такие вопросы должны решаться путем диалога и "с меньшими потерями", подчеркивая приоритет сохранения жизни и безопасности граждан.

Дипломатичний шлях повернення ТОТ можливий,… якщо знову виберете мене президентом.
26.09.2025 14:00 Ответить
Його і виберуть ... все одно більше нема кого . Хоча - певен , що йому вже це президенство набридло - не буде він балотуватися
26.09.2025 14:07 Ответить
А як же Крим, який він хотів визволяти до останнього подиху у 2014 році?
26.09.2025 14:01 Ответить
То Акакаяразніца …. Гдето пасєрєдінє …. То дипломатія …
Коли він не бреше!?!?!
26.09.2025 14:01 Ответить
Балачки
26.09.2025 14:07 Ответить
Херовому танцору яйка заважають, а цьому всі і все.
26.09.2025 14:20 Ответить
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією та свободою слова.
Все просрав, здав, скасував а зараз ще й від корита тепер не відтягнеш!
