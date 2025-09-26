Зеленский о возвращении ВОТ: Дипломатический путь возможен в случае прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупированные Россией территории, однако не исключает возможности их возвращения дипломатическим путем в случае прекращения огня, если ВСУ не смогут отвоевать их силой.

Об этом он сказал в интервью Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, основной принцип Украины остается неизменным - Киев не признает временно оккупированные территории частью России. "Мы никогда не признаем эти территории, которые временно оккупированы, территориями России. Мы не можем этого сделать", - подчеркнул президент.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

В то же время глава государства добавил, что в случае всеобщего прекращения огня Украина должна быть реалистичной: если у страны не хватит сил вернуть территории силой, их возвращение может происходить дипломатическим путем в будущем.

"Если завтра будет прекращение огня, все остановятся, и если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом. Мы готовы вернуть их в будущем дипломатическим путем, а не оружием. И я думаю, что это хороший компромисс для всех", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что такие вопросы должны решаться путем диалога и "с меньшими потерями", подчеркивая приоритет сохранения жизни и безопасности граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о реакции НАТО на залет самолетов РФ: В основном страны боятся их блокировать, потому что Россия сумасшедшая