Зеленський про повернення ТОТ: Дипломатичний шлях можливий у разі припинення вогню
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані Росією території, проте не виключає можливості їх повернення дипломатичним шляхом у разі припинення вогню, якщо ЗСУ не зможуть відвоювати їх силою.
Про це він сказав в інтерв’ю Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, основний принцип України залишається незмінним - Київ не визнає тимчасово окуповані території частиною Росії. "Ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані, територіями Росії. Ми не можемо цього зробити", - підкреслив президент.
Водночас глава держави додав, що у разі загального припинення вогню Україна має бути реалістичною: якщо у країни не вистачить сил повернути території силою, їхнє повернення може відбуватися дипломатичним шляхом у майбутньому.
"Якщо завтра буде припинення вогню, усі зупиняться, і якщо у нас не буде сил повернути ці території, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом, а не зброєю. І я думаю, що це хороший компроміс для всіх", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що такі питання повинні вирішуватися шляхом діалогу і "з меншими втратами", наголошуючи на пріоритеті збереження життя та безпеки громадян.
Коли він не бреше!?!?!
Все просрав, здав, скасував а зараз ще й від корита тепер не відтягнеш!
Будь-яке "припинення вогню", коли росія виснажена та відчуває проблеми - грає саме на боці росії - і проти України, та, зрештою, Європи. Відпускати зараз виснаженого ворога - гарантувати його наступний напад на нас же. - замість того, аби добити його тут і зараз: добити його економіку, інфраструктуру, його логістику та постачання для фронту. З тим, аби вимусити його силою забратися з України (і не лише з України власне).
Це єдиний можливий шлях. Відмова від цього шляху, під будь-якими формальними приводами, в той час, коли Україна нарощує свої спроможності, має стабільну міжнародну підтримку, а агресор-росія задихається та стагнує від санкцій та українських ударів по своїй інфраструктурі - є державною зрадою, що веде до прямої поразки України зараз та до подальшої російської агресії в самому найближчому майбутньому і загрожує вже остаточною окупацією та знищенням самої України росією.
Фантазер. Вимкни тєлємарахвон.