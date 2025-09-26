УКР
Зеленський про повернення ТОТ: Дипломатичний шлях можливий у разі припинення вогню

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані Росією території, проте не виключає можливості їх повернення дипломатичним шляхом у разі припинення вогню, якщо ЗСУ не зможуть відвоювати їх силою.

Про це він сказав в інтерв’ю Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, основний принцип України залишається незмінним - Київ не визнає тимчасово окуповані території частиною Росії. "Ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані, територіями Росії. Ми не можемо цього зробити", - підкреслив президент.

Водночас глава держави додав, що у разі загального припинення вогню Україна має бути реалістичною: якщо у країни не вистачить сил повернути території силою, їхнє повернення може відбуватися дипломатичним шляхом у майбутньому.

"Якщо завтра буде припинення вогню, усі зупиняться, і якщо у нас не буде сил повернути ці території, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом, а не зброєю. І я думаю, що це хороший компроміс для всіх", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що такі питання повинні вирішуватися шляхом діалогу і "з меншими втратами", наголошуючи на пріоритеті збереження життя та безпеки громадян.

Топ коментарі
+5
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією та свободою слова.
Все просрав, здав, скасував а зараз ще й від корита тепер не відтягнеш!
26.09.2025 14:20 Відповісти
+1
Дипломатичний шлях повернення ТОТ можливий,… якщо знову виберете мене президентом.
26.09.2025 14:00 Відповісти
+1
То Акакаяразніца …. Гдето пасєрєдінє …. То дипломатія …
Коли він не бреше!?!?!
26.09.2025 14:01 Відповісти
Його і виберуть ... все одно більше нема кого . Хоча - певен , що йому вже це президенство набридло - не буде він балотуватися
26.09.2025 14:07 Відповісти
Балачки
26.09.2025 14:07 Відповісти
Херовому танцору яйка заважають, а цьому всі і все.
26.09.2025 14:20 Відповісти
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією та свободою слова.
Все просрав, здав, скасував а зараз ще й від корита тепер не відтягнеш!
26.09.2025 14:20 Відповісти
на наступний день після відміни військового стану, зе!гніда повинен опинитися у сізо сбу!
26.09.2025 14:31 Відповісти
Мамкін Римкін дипломат наш
26.09.2025 14:34 Відповісти
"Дипломатичного шляху" не існує - бо росія нікому нічого назад ніколи не віддавала і не віддасть. А будь-яке "припинення вогню" використає, як і завжди - для поновлення своєї військової потуги, заради своєї подальшої агресії.
Будь-яке "припинення вогню", коли росія виснажена та відчуває проблеми - грає саме на боці росії - і проти України, та, зрештою, Європи. Відпускати зараз виснаженого ворога - гарантувати його наступний напад на нас же. - замість того, аби добити його тут і зараз: добити його економіку, інфраструктуру, його логістику та постачання для фронту. З тим, аби вимусити його силою забратися з України (і не лише з України власне).
Це єдиний можливий шлях. Відмова від цього шляху, під будь-якими формальними приводами, в той час, коли Україна нарощує свої спроможності, має стабільну міжнародну підтримку, а агресор-росія задихається та стагнує від санкцій та українських ударів по своїй інфраструктурі - є державною зрадою, що веде до прямої поразки України зараз та до подальшої російської агресії в самому найближчому майбутньому і загрожує вже остаточною окупацією та знищенням самої України росією.
26.09.2025 14:41 Відповісти
замість того, аби добити його тут і зараз: добити його економіку, інфраструктуру, його логістику та постачання для фронту

Фантазер. Вимкни тєлємарахвон.
26.09.2025 15:05 Відповісти
Якби ти,бляха,прислуховувався до фахових,розумних людей,в не опирався на довбаних своїх "потужних 5-6 менеджерів на чолі з дЄрмаком,які в багатьох питаннях просто барани,готувався до війни,наслідки були не такими як зараз.На тобі лежить відповідальність.Не тільки політична і кримінальна теж.
26.09.2025 14:48 Відповісти
Невже вибори так близько....?
26.09.2025 14:51 Відповісти
 
 