Зеленський про повернення ТОТ: Дипломатичний шлях можливий у разі припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані Росією території, проте не виключає можливості їх повернення дипломатичним шляхом у разі припинення вогню, якщо ЗСУ не зможуть відвоювати їх силою.

в інтерв'ю Axios

За словами Зеленського, основний принцип України залишається незмінним - Київ не визнає тимчасово окуповані території частиною Росії. "Ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані, територіями Росії. Ми не можемо цього зробити", - підкреслив президент.

Водночас глава держави додав, що у разі загального припинення вогню Україна має бути реалістичною: якщо у країни не вистачить сил повернути території силою, їхнє повернення може відбуватися дипломатичним шляхом у майбутньому.

"Якщо завтра буде припинення вогню, усі зупиняться, і якщо у нас не буде сил повернути ці території, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом, а не зброєю. І я думаю, що це хороший компроміс для всіх", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що такі питання повинні вирішуватися шляхом діалогу і "з меншими втратами", наголошуючи на пріоритеті збереження життя та безпеки громадян.

