Свириденко: Цена электроэнергии для украинской промышленности не может быть выше, чем в Европе

Стоимость электроэнергии для украинской промышленности должна быть не выше, чем за рубежом. Этот вопрос требует детального изучения и обсуждения.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко заявила по результатам встречи с бизнесом в Днепре в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос требует дискуссии как внутри правительства, так и в экспертной и бизнес-среде. Если цена электричества для украинского предприятия будет выше, чем аналогичная цена для предприятия за рубежом, мы будем терять конкурентоспособность", - заявила Свириденко.

Премьер отметила, что проблемы горно-металлургического комплекса (ГМК) заслуживают большего внимания как местных властей, так и отдельных министерств.

"Ведь такие предприятия не только делают вклад в экономику, но и фактически обеспечивают жизнь целых городов, особенно вблизи линии фронта. Это и проблематика внутренних тарифов, и доступ на внешние рынки, и вызовы евроинтеграции. Такого секторального подхода не хватает и в других важных отраслях", - отметила глава правительства.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Представители ГМК неоднократно указывали на крайне негативное влияние повышения цен на электроэнергию и рост тарифов на железнодорожные перевозки. В частности, Генеральный директор ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) Мауро Лонгобардо, который принимал участие во встрече со Свириденко рассказал о сложившейся критической ситуации на предприятии из-за высоких тарифов на электроэнергию. Только за пять месяцев этого года чистый убыток компании достиг около 3,8 млрд грн.

Напомним, что в течение первого полугодия цены на электроэнергию в Украине были самыми высокими в Европе, а в июле они выросли еще: с учетом стоимости за транспортировку и распределение цена за мегаватт составляла $150.

Читайте: В прифронтовых регионах не будут отключать свет и газ из-за долгов, - Свириденко