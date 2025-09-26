РУС
Новости Рынок электроэнергии
868 6

Свириденко: Цена электроэнергии для украинской промышленности не может быть выше, чем в Европе

Свириденко о ценах на электроэнергию для промышленности

Стоимость электроэнергии для украинской промышленности должна быть не выше, чем за рубежом. Этот вопрос требует детального изучения и обсуждения.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко заявила по результатам встречи с бизнесом в Днепре в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос требует дискуссии как внутри правительства, так и в экспертной и бизнес-среде. Если цена электричества для украинского предприятия будет выше, чем аналогичная цена для предприятия за рубежом, мы будем терять конкурентоспособность", - заявила Свириденко.

Премьер отметила, что проблемы горно-металлургического комплекса (ГМК) заслуживают большего внимания как местных властей, так и отдельных министерств.

"Ведь такие предприятия не только делают вклад в экономику, но и фактически обеспечивают жизнь целых городов, особенно вблизи линии фронта. Это и проблематика внутренних тарифов, и доступ на внешние рынки, и вызовы евроинтеграции. Такого секторального подхода не хватает и в других важных отраслях", - отметила глава правительства.

Представители ГМК неоднократно указывали на крайне негативное влияние повышения цен на электроэнергию и рост тарифов на железнодорожные перевозки. В частности, Генеральный директор ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) Мауро Лонгобардо, который принимал участие во встрече со Свириденко рассказал о сложившейся критической ситуации на предприятии из-за высоких тарифов на электроэнергию. Только за пять месяцев этого года чистый убыток компании достиг около 3,8 млрд грн.

Напомним, что в течение первого полугодия цены на электроэнергию в Украине были самыми высокими в Европе, а в июле они выросли еще: с учетом стоимости за транспортировку и распределение цена за мегаватт составляла $150.

Тарифы на электроэнергию (2202) Свириденко Юлия (235)
У нас все може бути. Це ж країна мрій зельонскаґа
26.09.2025 14:30 Ответить
это страна, которую оккупировала жидовия
26.09.2025 15:26 Ответить
чому це не може? Порівняйте зарплатню євопейських вчптелів і нашиш в 4 шт доларів. То хто заможніший?
26.09.2025 14:31 Ответить
Залишилося зарплати підняти до того ж рівня.....
26.09.2025 14:49 Ответить
З придурошними шоуменами у владі? Та запросто! Нате!
26.09.2025 15:25 Ответить
О.П. не позволит как это ВОЙНА
26.09.2025 15:30 Ответить
 
 