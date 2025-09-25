РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9597 посетителей онлайн
Новости Отопительный сезон
391 4

В прифронтовых регионах не будут отключать свет и газ из-за долгов, - Свириденко

Свириденко: отключения света и газа в прифронтовых регионах не будет

Кабинет Министров Украины поручил профильным органам подготовить планы мероприятий для стабильного прохождения отопительного сезона с учетом вызовов в каждом прифронтовом регионе, сообщает Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что поставки света и газа должны быть бесперебойными, а отключение за долги во время военного положения недопустимы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна отказаться от российской нефти, Трамп прав, - Каллас

"Поручили профильным органам подготовить планы мероприятий для стабильного прохождения отопительного сезона - с учетом вызовов в каждом прифронтовом регионе", - написала Свириденко в телеграм-канале.

Она добавила, что цель решений - гарантировать стабильную работу энергетической инфраструктуры зимой и обеспечить свет и тепло для людей, независимо от российских атак.

Ранее в "Укрэнерго" подчеркнули, что Украина сможет пройти отопительный сезон без ограничений потребления электричества при условии отсутствия массированных ударов РФ по энергосистеме.

Читайте также: РФ хочет вызвать блэкауты в Украине накануне зимы, - генсек ООН Гутерриш

Автор: 

Газ (10267) Тарифы на электроэнергию (2199) отопительный сезон (533)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брехливі,нікчемні ригозелені *****..ки.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:55 Ответить
Так що можна не сплачувати?Вже проходили в 90-х.Боржники сплатили 10% боргу налом,а решту списали.Хио платив лишився з носом.Хто везе на тому і їдуть.Я думав що в цієї Свириденко щось в голові є, а там порожнеча.
показать весь комментарий
25.09.2025 20:14 Ответить
Стюардеса рижого мародера ахметкку спростила перш ніж піаритися
показать весь комментарий
25.09.2025 21:09 Ответить
Суки зЕ
показать весь комментарий
25.09.2025 21:13 Ответить
 
 