В прифронтовых регионах не будут отключать свет и газ из-за долгов, - Свириденко
Кабинет Министров Украины поручил профильным органам подготовить планы мероприятий для стабильного прохождения отопительного сезона с учетом вызовов в каждом прифронтовом регионе, сообщает Цензор.НЕТ.
Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что поставки света и газа должны быть бесперебойными, а отключение за долги во время военного положения недопустимы.
"Поручили профильным органам подготовить планы мероприятий для стабильного прохождения отопительного сезона - с учетом вызовов в каждом прифронтовом регионе", - написала Свириденко в телеграм-канале.
Она добавила, что цель решений - гарантировать стабильную работу энергетической инфраструктуры зимой и обеспечить свет и тепло для людей, независимо от российских атак.
Ранее в "Укрэнерго" подчеркнули, что Украина сможет пройти отопительный сезон без ограничений потребления электричества при условии отсутствия массированных ударов РФ по энергосистеме.
