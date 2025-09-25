В прифронтовых регионах не будут отключать свет и газ из-за долгов, - Свириденко

Кабинет Министров Украины поручил профильным органам подготовить планы мероприятий для стабильного прохождения отопительного сезона с учетом вызовов в каждом прифронтовом регионе, сообщает Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что поставки света и газа должны быть бесперебойными, а отключение за долги во время военного положения недопустимы.

"Поручили профильным органам подготовить планы мероприятий для стабильного прохождения отопительного сезона - с учетом вызовов в каждом прифронтовом регионе", - написала Свириденко в телеграм-канале.

Она добавила, что цель решений - гарантировать стабильную работу энергетической инфраструктуры зимой и обеспечить свет и тепло для людей, независимо от российских атак.

Ранее в "Укрэнерго" подчеркнули, что Украина сможет пройти отопительный сезон без ограничений потребления электричества при условии отсутствия массированных ударов РФ по энергосистеме.

