У прифронтових регіонах не відключатимуть світло та газ через борги, - Свириденко
Кабінет міністрів України доручив профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що постачання світла та газу має бути безперебійним, а відключення за борги під час воєнного стану є неприпустимими.
"Доручили профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону - з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні", - написала Свириденко в телеграм-каналі.
Вона додала, що мета рішень - гарантувати стабільну роботу енергетичної інфраструктури взимку та забезпечити світло і тепло для людей, незалежно від російських атак.
Раніше в "Укренерго" підкреслили, що Україна зможе пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електрики за умови відсутності масованих ударів РФ по енергосистемі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль