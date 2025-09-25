УКР
У прифронтових регіонах не відключатимуть світло та газ через борги, - Свириденко

Свириденко: відключення світла та газу у прифронтових регіонах не буде

Кабінет міністрів України доручив профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що постачання світла та газу має бути безперебійним, а відключення за борги під час воєнного стану є неприпустимими.

"Доручили профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону - з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона додала, що мета рішень - гарантувати стабільну роботу енергетичної інфраструктури взимку та забезпечити світло і тепло для людей, незалежно від російських атак. 

Раніше в "Укренерго" підкреслили, що Україна зможе пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електрики за умови відсутності масованих ударів РФ по енергосистемі.

Брехливі,нікчемні ригозелені *****..ки.
25.09.2025 19:55 Відповісти
Так що можна не сплачувати?Вже проходили в 90-х.Боржники сплатили 10% боргу налом,а решту списали.Хио платив лишився з носом.Хто везе на тому і їдуть.Я думав що в цієї Свириденко щось в голові є, а там порожнеча.
25.09.2025 20:14 Відповісти
 
 