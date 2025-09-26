Президент Румынии Дан считает, что РФ не способна напасть на НАТО: Но провокации будут продолжаться

Президент Румынии Никушор Дан не считает, что Россия способна начать военный конфликт против НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

Он отметил, что Россия начала информационную войну против западного мира, чтобы "посеять недоверие" среди населения к западной демократической модели.

Лидер Румынии считает, что Россия с ее посредственной экономикой пытается компенсировать свои военные недостатки вмешательством в дела населения и решения, которые в демократическом мире принимают путем голосования.

"Я не вижу, чтобы Россия была способна атаковать НАТО сейчас, но провокации будут продолжаться в их попытке дестабилизировать ситуацию", - сказал он.

По его словам, вероятность распространения военного конфликта за пределы Украины чрезвычайно мала.

