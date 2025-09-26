РУС
Президент Румынии Дан считает, что РФ не способна напасть на НАТО: Но провокации будут продолжаться

Лидер Румынии Дан считает, что РФ не способна напасть на НАТО

Президент Румынии Никушор Дан не считает, что Россия способна начать военный конфликт против НАТО.

Он отметил, что Россия начала информационную войну против западного мира, чтобы "посеять недоверие" среди населения к западной демократической модели.

Лидер Румынии считает, что Россия с ее посредственной экономикой пытается компенсировать свои военные недостатки вмешательством в дела населения и решения, которые в демократическом мире принимают путем голосования.

"Я не вижу, чтобы Россия была способна атаковать НАТО сейчас, но провокации будут продолжаться в их попытке дестабилизировать ситуацию", - сказал он.

По его словам, вероятность распространения военного конфликта за пределы Украины чрезвычайно мала.

Правильно вважає.
НАТО-це насамперед армія США.
26.09.2025 14:48 Ответить
То не та часом армія, що коврики ***** стелила??
26.09.2025 14:53 Ответить
Та,що іранські підземелля розбомбила,якщо що.
Коврики стелив протокол,а не армія.
Це зе не дотримується протоколу, типу пх йому.
26.09.2025 15:01 Ответить
Не про "зе" мова, а про отого ******** головнокомандуючого, та оту армію! бо то не "протокол"!! бо то є КРАХ!!! коли Солдати США! на колінах!!! розстеляють червону доріжку для військового злочинця!(
26.09.2025 15:25 Ответить
,,,, вважає, що РФ не здатна напасти на НАТО -- То так, АЛЕ!! -- Доки живе Україна!
26.09.2025 14:51 Ответить
розовый европейский идиот и импотент как и все европейские политики!когда кацапьё нападёт,уже будет поздно пить боржоми!
26.09.2025 14:57 Ответить
Не на НАТО, а на отдельных его участников. И не напасть, а прищучить. Я так думаю тут все от Китая зависит, если добро даст, то хана.
26.09.2025 15:21 Ответить
 
 