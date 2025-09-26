Президент Румунії Дан вважає, що РФ не здатна напасти на НАТО: Але провокації продовжуватимуться

Президент Румунії Нікушор Дан не вважає, що Росія здатна почати військовий конфлікт проти НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.

Він зазначив, що Росія розпочала інформаційну війну проти західного світу, щоб "посіяти недовіру" серед населення до західної демократичної моделі.

Лідер Румунії вважає, що Росія з її посередньою економікою намагається компенсувати свої військові недоліки втручанням у справи населення та рішення, які в демократичному світі ухвалюють шляхом голосування.

"Я не бачу, щоб Росія була здатна атакувати НАТО наразі, але провокації продовжуватимуться у їхній спробі дестабілізувати ситуацію", - сказав він.

За його словами, ймовірність поширення військового конфлікту за межі України надзвичайно мала.

