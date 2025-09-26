УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9985 відвідувачів онлайн
Новини Наступ Росії на країни НАТО
211 7

Президент Румунії Дан вважає, що РФ не здатна напасти на НАТО: Але провокації продовжуватимуться

Лідер Румунії Дан вважає, що РФ не здатна напасти на НАТО

Президент Румунії Нікушор Дан не вважає, що Росія здатна почати військовий конфлікт проти НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.

Він зазначив, що Росія розпочала інформаційну війну проти західного світу, щоб "посіяти недовіру" серед населення до західної демократичної моделі.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Лідер Румунії вважає, що Росія з її посередньою економікою намагається компенсувати свої військові недоліки втручанням у справи населення та рішення, які в демократичному світі ухвалюють шляхом голосування.

"Я не бачу, щоб Росія була здатна атакувати НАТО наразі, але провокації продовжуватимуться у їхній спробі дестабілізувати ситуацію", - сказав він.

За його словами, ймовірність поширення військового конфлікту за межі України надзвичайно мала.

Читайте: Росія прагне до 2030 року бути готовою до масштабного протистояння з НАТО, - Брекельманс

Автор: 

НАТО (6824) Румунія (1248) Дан Нікушор (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно вважає.
НАТО-це насамперед армія США.
показати весь коментар
26.09.2025 14:48 Відповісти
То не та часом армія, що коврики ***** стелила??
показати весь коментар
26.09.2025 14:53 Відповісти
Та,що іранські підземелля розбомбила,якщо що.
Коврики стелив протокол,а не армія.
Це зе не дотримується протоколу, типу пх йому.
показати весь коментар
26.09.2025 15:01 Відповісти
Не про "зе" мова, а про отого ******** головнокомандуючого, та оту армію! бо то не "протокол"!! бо то є КРАХ!!! коли Солдати США! на колінах!!! розстеляють червону доріжку для військового злочинця!(
показати весь коментар
26.09.2025 15:25 Відповісти
,,,, вважає, що РФ не здатна напасти на НАТО -- То так, АЛЕ!! -- Доки живе Україна!
показати весь коментар
26.09.2025 14:51 Відповісти
розовый европейский идиот и импотент как и все европейские политики!когда кацапьё нападёт,уже будет поздно пить боржоми!
показати весь коментар
26.09.2025 14:57 Відповісти
Не на НАТО, а на отдельных его участников. И не напасть, а прищучить. Я так думаю тут все от Китая зависит, если добро даст, то хана.
показати весь коментар
26.09.2025 15:21 Відповісти
 
 