Беларусь хочет построить новую АЭС, чтобы поставлять электроэнергию в оккупированные регионы Украины, - Лукашенко

Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах строительства новой атомной электростанции, электроэнергию которой при необходимости могут поставлять на временно оккупированные Россией украинские территории.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.

По его словам, проект может реализовываться с расчетом на обеспечение электроэнергией так называемых "новых регионов России", в частности - Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Президент отметил, что "Росатом" уже разработал варианты дальнейшего развития белорусской атомной энергетики, но отказался раскрывать финансовые детали. Он добавил, что в случае принятия решения Минск немедленно начнет строительство нового энергоблока или станции, если будет потребность в поставках электроэнергии на западе России и в оккупированных регионах Украины.

Читайте также: Беларусь никого не собирается захватывать, потому что "не сможет", - Лукашенко

Водогін на Донецьк не хоче бульбаш збудувати? Теж для піару би зайшло....
26.09.2025 15:28 Ответить
Ну не довбойоб,скажіть оце? Тупо рафінований. Які,***** поставки електрики з бульбашії на Мелітополь?🤦
26.09.2025 15:32 Ответить
Він уроки з географії пропускав
26.09.2025 15:36 Ответить
Це як перевіряючий одного разу: "а покажитє гдє у вас хранітса електроенергія"
26.09.2025 15:38 Ответить
Тебе хтось просив? ДРАНИКУ!!!!
26.09.2025 15:38 Ответить
Пора на білорусі міняти фюрера. Цей вже зовсім завонявся.
26.09.2025 15:39 Ответить
Ну примітивне бульбашське чмо. Транспортування цієї енергії з бульбондії навіть до окупованої лугандонії буде коштувати дорожче нії її генерація
26.09.2025 15:43 Ответить
"зелений торгаш" запросто може перепродати бульбенфюреру два рашистські атомні реактори з Болгарії, не погано наваривши на "гешефті"
