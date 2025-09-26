Беларусь хочет построить новую АЭС, чтобы поставлять электроэнергию в оккупированные регионы Украины, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах строительства новой атомной электростанции, электроэнергию которой при необходимости могут поставлять на временно оккупированные Россией украинские территории.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.

По его словам, проект может реализовываться с расчетом на обеспечение электроэнергией так называемых "новых регионов России", в частности - Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Президент отметил, что "Росатом" уже разработал варианты дальнейшего развития белорусской атомной энергетики, но отказался раскрывать финансовые детали. Он добавил, что в случае принятия решения Минск немедленно начнет строительство нового энергоблока или станции, если будет потребность в поставках электроэнергии на западе России и в оккупированных регионах Украины.

