Білорусь хоче побудувати нову АЕС, щоб постачати електроенергію до окупованих регіонів України, - Лукашенко

Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани будівництва нової атомної електростанції, електроенергію якої за потреби можуть постачати до тимчасово окупованих Росією українських територій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

За його словами, проєкт може реалізовуватися з розрахунком на забезпечення електроенергією так званих "нових регіонів Росії", зокрема Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

Президент зазначив, що "Росатом" вже розробив варіанти подальшого розвитку білоруської атомної енергетики, але відмовився розкривати фінансові деталі. Він додав, що у разі схвалення рішення Мінськ негайно розпочне будівництво нового енергоблоку або станції, якщо буде потреба у постачанні електроенергії на заході Росії та в окупованих регіонах України.

АЕС (1178) Лукашенко Олександр (2695) окупація (6867)
Водогін на Донецьк не хоче бульбаш збудувати? Теж для піару би зайшло....
26.09.2025 15:28 Відповісти
Це, мабуть, наступний етап (приступ).
26.09.2025 16:51 Відповісти
Ну не довбойоб,скажіть оце? Тупо рафінований. Які,***** поставки електрики з бульбашії на Мелітополь?🤦
26.09.2025 15:32 Відповісти
Він уроки з географії пропускав
26.09.2025 15:36 Відповісти
Це як перевіряючий одного разу: "а покажитє гдє у вас хранітса електроенергія"
26.09.2025 15:38 Відповісти
Тебе хтось просив? ДРАНИКУ!!!!
26.09.2025 15:38 Відповісти
Пора на білорусі міняти фюрера. Цей вже зовсім завонявся.
26.09.2025 15:39 Відповісти
Ну примітивне бульбашське чмо. Транспортування цієї енергії з бульбондії навіть до окупованої лугандонії буде коштувати дорожче нії її генерація
26.09.2025 15:43 Відповісти
"зелений торгаш" запросто може перепродати бульбенфюреру два рашистські атомні реактори з Болгарії, не погано наваривши на "гешефті"
26.09.2025 15:50 Відповісти
а немовлят на ТОТ лукашенка буде годувати власною цицькою
