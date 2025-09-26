Білорусь хоче побудувати нову АЕС, щоб постачати електроенергію до окупованих регіонів України, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани будівництва нової атомної електростанції, електроенергію якої за потреби можуть постачати до тимчасово окупованих Росією українських територій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

За його словами, проєкт може реалізовуватися з розрахунком на забезпечення електроенергією так званих "нових регіонів Росії", зокрема Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

Президент зазначив, що "Росатом" вже розробив варіанти подальшого розвитку білоруської атомної енергетики, але відмовився розкривати фінансові деталі. Він додав, що у разі схвалення рішення Мінськ негайно розпочне будівництво нового енергоблоку або станції, якщо буде потреба у постачанні електроенергії на заході Росії та в окупованих регіонах України.

