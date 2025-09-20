Дежавю, незбагненна ненависть, особливості російської пропаганди. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Дежавю
Де всі?
Те, що лікар прописав
Так...
Сон Європи
Особливості російської церкви
Цікаве питання
Пропаганда та реальність
Незбагненна ненависть
Коли вже прилетять?
Смерть кощійова
Героям Слава!
Старечі розваги
Санкції вже скоро...
Зє знає з особистого досвіду.
- Я сейчас снимаю один носок, … теперь второй, … сейчас третий …
- Ты что, … из Чернобыля ?!
- Нет, я из Норильска, … холодно у нас тут очень!