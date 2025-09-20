УКР
2 856 8

Дежавю, незбагненна ненависть, особливості російської пропаганди. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Дежавю

фотожаба

Де всі?

фотожаба

Те, що лікар прописав

фотожаба

Так...

фотожаба

Сон Європи

фотожаба

Особливості російської церкви

фотожаба

Цікаве питання

фотожаба

Пропаганда та реальність

фотожаба

Незбагненна ненависть

фотожаба

Коли вже прилетять?

фотожаба

Смерть кощійова

фотожаба

Героям Слава!

фотожаба

Старечі розваги

фотожаба

Санкції вже скоро...

Особливо про Україну - порноакторку,яка "приймає з усіх сторін".
Зє знає з особистого досвіду.
показати весь коментар
20.09.2025 11:27 Відповісти
Ще раз упевнююсь в недолугості недопрезидента - трУмпона.

показати весь коментар
20.09.2025 11:28 Відповісти
Як прикольно з нато та трампа насміхатися.І саме головне-безпечно.Згадався старий совковий анекдот-". Зустр 2 журналіста, - амер і совок. Амер говорить: «У вас в совєтах немає свободи слова. Ось я в Америці можу вийти до Білого дому і кричати «Рейган бовдур!». Совок відповідає «Це в нас то немає свободи слова?! Я тож можу вийти до мовзолею і кричати «Рейган бовдур!».
показати весь коментар
20.09.2025 11:48 Відповісти
Секс по телефону:
- Я сейчас снимаю один носок, … теперь второй, … сейчас третий …
- Ты что, … из Чернобыля ?!
- Нет, я из Норильска, … холодно у нас тут очень!
показати весь коментар
20.09.2025 12:11 Відповісти
Якось плоскувато...
показати весь коментар
20.09.2025 12:46 Відповісти
У першій жабі слова навіть зайві!
показати весь коментар
20.09.2025 13:17 Відповісти
 
 