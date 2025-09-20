Дежавю, непостижимая ненависть, особенности российской пропаганды. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Дежавю
Где все?
То, что доктор прописал
Да...
Сон Европы
Особенности русской церкви
Интересный вопрос
Пропаганда и реальность
Непостижимая ненависть
Когда уже прилетят?
Смерть Кощеева
Героям Слава!
Старческие развлечения
Санкции уже скоро...
Зє знає з особистого досвіду.
- Я сейчас снимаю один носок, … теперь второй, … сейчас третий …
- Ты что, … из Чернобыля ?!
- Нет, я из Норильска, … холодно у нас тут очень!