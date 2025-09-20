РУС
Дежавю, непостижимая ненависть, особенности российской пропаганды. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Дежавю

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп прибыл в Лондон со вторым государственным визитом. ФОТО

фотожаба

Где все?

фотожаба

То, что доктор прописал

фотожаба

Да...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония попросила консультации с НАТО по 4 статье после нарушением воздушного пространства истребителями России, - премьер Михал

фотожаба

Сон Европы

фотожаба

Особенности русской церкви

фотожаба

Интересный вопрос

фотожаба

Пропаганда и реальность

фотожаба

Непостижимая ненависть

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ненависть между Зеленским и Путиным - непостижима, - Трамп

фотожаба

Когда уже прилетят?

фотожаба

Смерть Кощеева

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары украинских дронов начали угрожать добыче нефти в России, - Reuters

фотожаба

Героям Слава!

фотожаба

Старческие развлечения

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поговорил с Лукашенко: С нетерпением жду встречи в будущем

фотожаба

Санкции уже скоро...

Лукашенко Александр (3646) политика (7324) путин владимир (32209) россия (97265) фотожаба (14744)
Особливо про Україну - порноакторку,яка "приймає з усіх сторін".
Зє знає з особистого досвіду.
20.09.2025 11:27 Ответить
Ще раз упевнююсь в недолугості недопрезидента - трУмпона.

20.09.2025 11:28 Ответить
Як прикольно з нато та трампа насміхатися.І саме головне-безпечно.Згадався старий совковий анекдот-". Зустр 2 журналіста, - амер і совок. Амер говорить: «У вас в совєтах немає свободи слова. Ось я в Америці можу вийти до Білого дому і кричати «Рейган бовдур!». Совок відповідає «Це в нас то немає свободи слова?! Я тож можу вийти до мовзолею і кричати «Рейган бовдур!».
20.09.2025 11:48 Ответить
Секс по телефону:
- Я сейчас снимаю один носок, … теперь второй, … сейчас третий …
- Ты что, … из Чернобыля ?!
- Нет, я из Норильска, … холодно у нас тут очень!
20.09.2025 12:11 Ответить
 
 