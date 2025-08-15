Трамп поговорил с Лукашенко: С нетерпением жду встречи в будущем
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "замечательный разговор с очень уважаемым" самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Я имел прекрасный разговор с очень уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка была благодарность за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень хорошим", - говорится в заметке.
Также Трамп отметил, что они обсудили много тем, включая визит российского диктатора Владимира Путина на Аляску.
"Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем", - добавил он.
Ранее сообщалось, что на фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога к Александру Лукашенко 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них - оппозиционер Сергей Тихановский. Он провел за решеткой более пяти лет.
До речі там поблизу Анкорідж є дуже гарні гори, з яких цілком зручно за допомогою "Стінгер" привітати }{уйла.
в тому і проблема...
бо теж саме питання можна задати і тим хто вкидував за бубу...
ну от тягне їх один одного...
Цікаво що погані люди до України не їдуть - попередний папа аж до Казахстану доїхав , КАТОЛІК до мусульман. А в Україну ні ногою . ТОМУ І ВМЕР
Ось Трамп тоже в Україну не іде чомусь, хоча усі лідери їздять. Мабуть піде за папою
Псина, добавь еще "целую".
Перемовини трампона та ботоксного:
в результаті перемовин не досягнуто спільної думки з приводу того, хто сильніший: пєчєнєгі з половцями чи ірокези з апачами
Розмова трампона з бульбофюрером:
картопля фрі проти дранікав - інтрига сторіччя! Олію буде підливати Україна. Слідкуйте на всіх каналах!
Консультація трампона з орбанятком:
рускіє всєгда воєвалі і перемагали, але московити до руських мають такий же стосунок, як морська свинка до моря, і перемагали за рахунок славян з ВКЛ та Русі під керівництвом європейських командувачів. В іншому випадку - просто давили "м'ясом".
Чому трампон не прокунсультувався з північнокорейським пупсиком - невідомо.
Каша в голові трампона, під керівництвом шеф-кухаря вітькоффа, відлякує навіть постійних мешканців рудої макітри - тарганів....
(стьоб, якщо що)
Треба просто ув'язнити 1300 опонентів )
Фєдя, давай шось напиши, як він дбає про американські інтереси! Шо ти мовчиш, як риба?
Коло шановних друзів "краснова" розширюється...