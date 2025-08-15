Трамп поговорил с Лукашенко: С нетерпением жду встречи в будущем

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "замечательный разговор с очень уважаемым" самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Я имел прекрасный разговор с очень уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка была благодарность за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень хорошим", - говорится в заметке.

Также Трамп отметил, что они обсудили много тем, включая визит российского диктатора Владимира Путина на Аляску.

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога к Александру Лукашенко 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них - оппозиционер Сергей Тихановский. Он провел за решеткой более пяти лет.