Разговор трампа слукашенко
3 609 63

Трамп поговорил с Лукашенко: С нетерпением жду встречи в будущем

Трамп поговорил с Лукашенко

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "замечательный разговор с очень уважаемым" самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Я имел прекрасный разговор с очень уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка была благодарность за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень хорошим", - говорится в заметке.

Также Трамп отметил, что они обсудили много тем, включая визит российского диктатора Владимира Путина на Аляску.

Также читайте: Лукашенко о вторжении РФ в Украину: Путин почему-то выводил войска через Киев на восток России

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем", - добавил он.

Трамп поговорил с Лукашенко

Ранее сообщалось, что на фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога к Александру Лукашенко 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них - оппозиционер Сергей Тихановский. Он провел за решеткой более пяти лет.

Автор: 

Беларусь (7970) Лукашенко Александр (3637) Трамп Дональд (6292)
Топ комментарии
+20
Зараз на Flightradar24 рейсом RSD539 із Магадана в Анкорідж видно летить головний клон }{уйла моржового - так давайте всі дружно побажаємо йому впасти і втопитись в Берінговому морі.

До речі там поблизу Анкорідж є дуже гарні гори, з яких цілком зручно за допомогою "Стінгер" привітати }{уйла.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:08 Ответить
+16
воно дійсно ******* на всю голову
показать весь комментарий
15.08.2025 18:09 Ответить
+16
це якесь збочення - його тягне виключно до лузерів і виродків
показать весь комментарий
15.08.2025 18:14 Ответить
Зараз на Flightradar24 рейсом RSD539 із Магадана в Анкорідж видно летить головний клон }{уйла моржового - так давайте всі дружно побажаємо йому впасти і втопитись в Берінговому морі.

До речі там поблизу Анкорідж є дуже гарні гори, з яких цілком зручно за допомогою "Стінгер" привітати }{уйла.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:08 Ответить
Невже ніхто не міг подзвонити в Магадан і сповістити, що бачив біля аэропорта фуру з модульними будиночками?
показать весь комментарий
15.08.2025 18:26 Ответить
Ще https://www.flightradar24.com/RSD539/3bbf7fe8 летить, падлюка.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:48 Ответить
Гарна трійка довбо@бів
показать весь комментарий
15.08.2025 18:08 Ответить
Ще треба ина до них - вийде гарна компашка!
показать весь комментарий
15.08.2025 18:26 Ответить
воно дійсно ******* на всю голову
показать весь комментарий
15.08.2025 18:09 Ответить
Або Європа почне діяти, або прокинеться окупованою. Може, навіть Кім Чен Ином - тромбу все одно, якому диктатору дупу лизати.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:11 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 19:24 Ответить
І шо ти йому зробиш? - з ким хоче з тим і зустрічається
показать весь комментарий
15.08.2025 18:10 Ответить
До чого тут йому шось зробити? Просто констатація, що він - покидьок.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:40 Ответить
Если человек идиот, то это надолго (c)
показать весь комментарий
15.08.2025 18:10 Ответить
це на все життя, бо ця хвороба не лікується.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:31 Ответить
Одне тільки не зрозуміло - невже американцям ще не ясно чим , це все , в результаті для них закінчиттся ...?
показать весь комментарий
15.08.2025 18:11 Ответить
льогким піздєцом і зовнішньою латентною ганьбою, які американці переживуть, і багато хто з них цього і не помітить.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:21 Ответить
помітять всі - і ті хто магівся і ті хто ні.
в тому і проблема...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:27 Ответить
Показники в економіці ВЖЕ "тонко натякають" , а за підсумками його першої річниці , в принципі , буде зрозуміло куди все йде ... І чим тоді відволікати увагу американських обивателів - чергову "маленьку переможну війну" замутити ?
показать весь комментарий
15.08.2025 18:51 Ответить
не треба узагальнювати,
бо теж саме питання можна задати і тим хто вкидував за бубу...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:25 Ответить
А шо ви хотели, если шо в цапорылии, шо теперь и в Штатах нет преемственности при смене власти... Эра трампо-шлепериады... Кстати, вниманию любителей старины! продаю посох, которым Иван Грозный убил своего сына, канделябр, которым Екатерина 2-я убила своего мужа императора петра 3-го и шарфик. которым Александр 1-й задушил своего отца императора Павла! Также продаю евангелие, на котором Дмитрий Донской клялся в верности свему господину Хану Золотой Орды и крест, на котором совершал кресное целование по своей клятве. Позор предателю димитрашке донскому! Стесняюсь спросить, неужто Трамп имел клятву на пятиконечной звезде...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:36 Ответить
Одні інтелектуали ...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:13 Ответить
це якесь збочення - його тягне виключно до лузерів і виродків
показать весь комментарий
15.08.2025 18:14 Ответить
До собі подібних старих перд.нів з кримінальним шлейфом, сексуальними збоченнями, манією величі та диктаторськими нахилами.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:35 Ответить
До Гітлера не дозвонився. А то була б ще прекрасніша розмова...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:14 Ответить
Лайно до лайна завжди тягнеться...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:16 Ответить
Три брата-акробата. Підстаркуваті шизонуті рюріки.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:16 Ответить
Ну з ним, маю надію, ви зустрінетесь скоро, на концерті кабздона
показать весь комментарий
15.08.2025 18:16 Ответить
Яка ганьба,яке ж воно конче не.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:16 Ответить
Це той шанований,з територїї якого почалась агресія на Північ України,чи я щось плутаю??
показать весь комментарий
15.08.2025 18:17 Ответить
нагадує дитину, яка підбирає та тягне до рота усіляке гівно.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:18 Ответить
не зачот , а с Ином
показать весь комментарий
15.08.2025 18:19 Ответить
А цьому довбограю рудому подобаються тільки диктатори, яким і він би хотів стати!!! Як воно солодко з ними розмовляє!!! Пісець!!!
показать весь комментарий
15.08.2025 18:20 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 18:20 Ответить
алло ! це Бульбо ?
показать весь комментарий
15.08.2025 18:22 Ответить
Повністю "американський" смартфон Трампа виявився звичайним китайським Android, - ЗМІ
показать весь комментарий
15.08.2025 18:24 Ответить
стандартный середнячковый Android: 6.8" AMOLED-дисплей, 12+256 ГБ памяти, камеры 50+2+2 Мп и батарея 5000 мАч.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:26 Ответить
з яким подонком у світі доня щє не говорив?
ну от тягне їх один одного...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:21 Ответить
Може вмовити вiдкрити другий фронт.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:22 Ответить
Як же вони всим кагалом той Китай бояться.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:24 Ответить
Большее дно чем x.уйло сложно себе представить, но он его пробил...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:25 Ответить
Еще объяснимо, если, как в статье, освобождение пленных (политзаключенных) на повестке..
показать весь комментарий
15.08.2025 18:31 Ответить
Хоче зі всіма диктаторами друзями бути?
показать весь комментарий
15.08.2025 18:27 Ответить
Здавалось шо зустричу з ****** Трам пробив дно, НО тут знизу постукав Лукашенко.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:27 Ответить
Повна деградація рудого недоумка з цим самопроголошеним президентом жоден лідер цивілізованного світу не говорив.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:28 Ответить
виконує вказівки пуйла
показать весь комментарий
15.08.2025 18:30 Ответить
Лука побіг костюм купляти
Цікаво що погані люди до України не їдуть - попередний папа аж до Казахстану доїхав , КАТОЛІК до мусульман. А в Україну ні ногою . ТОМУ І ВМЕР
Ось Трамп тоже в Україну не іде чомусь, хоча усі лідери їздять. Мабуть піде за папою
показать весь комментарий
15.08.2025 18:30 Ответить
А ща и проверим ваши возможности классно ванговать.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:58 Ответить
Прямо на глазах формируется какой-то международный блок пи@арасов.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:33 Ответить
пи@аросов
показать весь комментарий
15.08.2025 18:35 Ответить
"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому", - додав він.

Псина, добавь еще "целую".
показать весь комментарий
15.08.2025 18:35 Ответить
при майбутній зустрічі трамп дасть лукашєнку поцілувати ручку і благословить його сина колю на трон Великого Князівства Тутейших
показать весь комментарий
15.08.2025 18:36 Ответить
Інсайди перемовин! Тільки тут!

Перемовини трампона та ботоксного:
в результаті перемовин не досягнуто спільної думки з приводу того, хто сильніший: пєчєнєгі з половцями чи ірокези з апачами

Розмова трампона з бульбофюрером:
картопля фрі проти дранікав - інтрига сторіччя! Олію буде підливати Україна. Слідкуйте на всіх каналах!

Консультація трампона з орбанятком:
рускіє всєгда воєвалі і перемагали, але московити до руських мають такий же стосунок, як морська свинка до моря, і перемагали за рахунок славян з ВКЛ та Русі під керівництвом європейських командувачів. В іншому випадку - просто давили "м'ясом".

Чому трампон не прокунсультувався з північнокорейським пупсиком - невідомо.

Каша в голові трампона, під керівництвом шеф-кухаря вітькоффа, відлякує навіть постійних мешканців рудої макітри - тарганів....

(стьоб, якщо що)
показать весь комментарий
15.08.2025 18:37 Ответить
Стати "дуже шанованим президентом" дуже просто.
Треба просто ув'язнити 1300 опонентів )
показать весь комментарий
15.08.2025 18:38 Ответить
але зараз трамп зайнятий, він приймає на Алясці царя всієї вєліко-кацапії, мало-кацапії і бєло-кацапії
показать весь комментарий
15.08.2025 18:40 Ответить
Пздц млять. Скажи хто твій друг і я скажу хто ти.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:43 Ответить
Кобзон чекає своїх шанувальників, для ****** з усіх країн підготовлене віп-ложе з гарячою смолою
показать весь комментарий
15.08.2025 18:51 Ответить
Любимчики Трампона: - Ким чен ин, Путлер, Орбан, Лука и покойный Эпштейн.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:14 Ответить
це він ще нічого не знає про самого шанованого бульбохуйлом дописувача "литвина" та його погріб на дачі з чувалами бульби і заритою там же уніформою і партбілєтіком! ))
показать весь комментарий
15.08.2025 19:22 Ответить
У меня слов нет... Одни междометия🤬😡🥵
показать весь комментарий
15.08.2025 19:22 Ответить
О, і тут прицмокнув
показать весь комментарий
15.08.2025 19:34 Ответить
Де там Підлога Маккартні, Федір Сидоренко та інші п...си? Шось стухли.
Фєдя, давай шось напиши, як він дбає про американські інтереси! Шо ти мовчиш, як риба?
показать весь комментарий
15.08.2025 19:44 Ответить
Рідкісний довбодятел!!!
показать весь комментарий
15.08.2025 19:54 Ответить
Дивно, чому "краснов" бульбофюрера не запросив до себе. Там би "на трьох" й оформили вступ США до снд, бріксу, одкб чи ше якої муйні.
Коло шановних друзів "краснова" розширюється...
показать весь комментарий
15.08.2025 20:16 Ответить
Як це все ОГИДНО!!! Ще в дупу залишилось ВБИВЦЬ пуйла та лукаша поцілувати та по медальці повісити на закривавлені груди ЗА ТАКІ ГАРНІ ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ!!! Мов нічого не було... Ти дебільний народ, американці, якщо ДАЛИ НЕОБМЕЖЕНУ ВЛАДУ ТАКОМУ НЕДОУМКОВІ!!!
показать весь комментарий
15.08.2025 20:18 Ответить
 
 