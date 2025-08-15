Трамп поговорив із Лукашенком: Із нетерпінням чекаю на зустріч у майбутньому
Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів "чудову розмову з дуже шанованим" самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Я мав чудову розмову з дуже шанованим президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Метою дзвінка була подяка за звільнення 16 ув'язнених. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 ув'язнених. Наша розмова була дуже доброю", – йдеться в дописі.
Також Трамп зазначив, що вони обговорили багато тем, включно із візитом російського диктатора Володимира Путіна на Аляску.
"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому", – додав він.
Раніше повідомлялося, що на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Олександра Лукашенка 21 червня у Білорусі звільнили 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський. Він провів за ґратами понад п'ять років.
До речі там поблизу Анкорідж є дуже гарні гори, з яких цілком зручно за допомогою "Стінгер" привітати }{уйла.
в тому і проблема...
бо теж саме питання можна задати і тим хто вкидував за бубу...
ну от тягне їх один одного...
Цікаво що погані люди до України не їдуть - попередний папа аж до Казахстану доїхав , КАТОЛІК до мусульман. А в Україну ні ногою . ТОМУ І ВМЕР
Ось Трамп тоже в Україну не іде чомусь, хоча усі лідери їздять. Мабуть піде за папою
Псина, добавь еще "целую".
Перемовини трампона та ботоксного:
в результаті перемовин не досягнуто спільної думки з приводу того, хто сильніший: пєчєнєгі з половцями чи ірокези з апачами
Розмова трампона з бульбофюрером:
картопля фрі проти дранікав - інтрига сторіччя! Олію буде підливати Україна. Слідкуйте на всіх каналах!
Консультація трампона з орбанятком:
рускіє всєгда воєвалі і перемагали, але московити до руських мають такий же стосунок, як морська свинка до моря, і перемагали за рахунок славян з ВКЛ та Русі під керівництвом європейських командувачів. В іншому випадку - просто давили "м'ясом".
Чому трампон не прокунсультувався з північнокорейським пупсиком - невідомо.
Каша в голові трампона, під керівництвом шеф-кухаря вітькоффа, відлякує навіть постійних мешканців рудої макітри - тарганів....
(стьоб, якщо що)
Треба просто ув'язнити 1300 опонентів )