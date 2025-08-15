УКР
Новини
Трамп поговорив із Лукашенком: Із нетерпінням чекаю на зустріч у майбутньому

Трамп поговорив із Лукашенком

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів "чудову розмову з дуже шанованим" самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Я мав чудову розмову з дуже шанованим президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Метою дзвінка була подяка за звільнення 16 ув'язнених. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 ув'язнених. Наша розмова була дуже доброю", – йдеться в дописі.

Також Трамп зазначив, що вони обговорили багато тем, включно із візитом російського диктатора Володимира Путіна на Аляску.

Також читайте: Лукашенко про вторгнення РФ в Україну: Путін чомусь виводив війська через Київ на схід Росії

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому", – додав він.



Раніше повідомлялося, що на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Олександра Лукашенка 21 червня у Білорусі звільнили 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський. Він провів за ґратами понад п'ять років.

Зараз на Flightradar24 рейсом RSD539 із Магадана в Анкорідж видно летить головний клон }{уйла моржового - так давайте всі дружно побажаємо йому впасти і втопитись в Берінговому морі.

До речі там поблизу Анкорідж є дуже гарні гори, з яких цілком зручно за допомогою "Стінгер" привітати }{уйла.
15.08.2025 18:08 Відповісти
+15
це якесь збочення - його тягне виключно до лузерів і виродків
15.08.2025 18:14 Відповісти
+13
Гарна трійка довбо@бів
15.08.2025 18:08 Відповісти
Невже ніхто не міг подзвонити в Магадан і сповістити, що бачив біля аэропорта фуру з модульними будиночками?
15.08.2025 18:26 Відповісти
Ще https://www.flightradar24.com/RSD539/3bbf7fe8 летить, падлюка.
15.08.2025 18:48 Відповісти
Ще треба ина до них - вийде гарна компашка!
15.08.2025 18:26 Відповісти
воно дійсно ******* на всю голову
15.08.2025 18:09 Відповісти
Або Європа почне діяти, або прокинеться окупованою. Може, навіть Кім Чен Ином - тромбу все одно, якому диктатору дупу лизати.
15.08.2025 19:11 Відповісти
15.08.2025 19:24 Відповісти
І шо ти йому зробиш? - з ким хоче з тим і зустрічається
15.08.2025 18:10 Відповісти
Если человек идиот, то это надолго (c)
15.08.2025 18:10 Відповісти
це на все життя, бо ця хвороба не лікується.
15.08.2025 18:31 Відповісти
Одне тільки не зрозуміло - невже американцям ще не ясно чим , це все , в результаті для них закінчиттся ...?
15.08.2025 18:11 Відповісти
льогким піздєцом і зовнішньою латентною ганьбою, які американці переживуть, і багато хто з них цього і не помітить.
15.08.2025 18:21 Відповісти
помітять всі - і ті хто магівся і ті хто ні.
в тому і проблема...
15.08.2025 18:27 Відповісти
Показники в економіці ВЖЕ "тонко натякають" , а за підсумками його першої річниці , в принципі , буде зрозуміло куди все йде ... І чим тоді відволікати увагу американських обивателів - чергову "маленьку переможну війну" замутити ?
15.08.2025 18:51 Відповісти
не треба узагальнювати,
бо теж саме питання можна задати і тим хто вкидував за бубу...
15.08.2025 18:25 Відповісти
А шо ви хотели, если шо в цапорылии, шо теперь и в Штатах нет преемственности при смене власти... Эра трампо-шлепериады... Кстати, вниманию любителей старины! продаю посох, которым Иван Грозный убил своего сына, канделябр, которым Екатерина 2-я убила своего мужа императора петра 3-го и шарфик. которым Александр 1-й задушил своего отца императора Павла! Также продаю евангелие, на котором Дмитрий Донской клялся в верности свему господину Хану Золотой Орды и крест, на котором совершал кресное целование по своей клятве. Позор предателю димитрашке донскому! Стесняюсь спросить, неужто Трамп имел клятву на пятиконечной звезде...
15.08.2025 18:36 Відповісти
Одні інтелектуали ...
15.08.2025 18:13 Відповісти
До собі подібних старих перд.нів з кримінальним шлейфом, сексуальними збоченнями, манією величі та диктаторськими нахилами.
15.08.2025 18:35 Відповісти
До Гітлера не дозвонився. А то була б ще прекрасніша розмова...
15.08.2025 18:14 Відповісти
Лайно до лайна завжди тягнеться...
15.08.2025 18:16 Відповісти
Три брата-акробата. Підстаркуваті шизонуті рюріки.
15.08.2025 18:16 Відповісти
Ну з ним, маю надію, ви зустрінетесь скоро, на концерті кабздона
15.08.2025 18:16 Відповісти
Яка ганьба,яке ж воно конче не.
15.08.2025 18:16 Відповісти
Це той шанований,з територїї якого почалась агресія на Північ України,чи я щось плутаю??
15.08.2025 18:17 Відповісти
нагадує дитину, яка підбирає та тягне до рота усіляке гівно.
15.08.2025 18:18 Відповісти
не зачот , а с Ином
15.08.2025 18:19 Відповісти
А цьому довбограю рудому подобаються тільки диктатори, яким і він би хотів стати!!! Як воно солодко з ними розмовляє!!! Пісець!!!
15.08.2025 18:20 Відповісти
15.08.2025 18:20 Відповісти
алло ! це Бульбо ?
15.08.2025 18:22 Відповісти
Повністю "американський" смартфон Трампа виявився звичайним китайським Android, - ЗМІ
15.08.2025 18:24 Відповісти
стандартный середнячковый Android: 6.8" AMOLED-дисплей, 12+256 ГБ памяти, камеры 50+2+2 Мп и батарея 5000 мАч.
15.08.2025 18:26 Відповісти
з яким подонком у світі доня щє не говорив?
ну от тягне їх один одного...
15.08.2025 18:21 Відповісти
Може вмовити вiдкрити другий фронт.
15.08.2025 18:22 Відповісти
Як же вони всим кагалом той Китай бояться.
15.08.2025 18:24 Відповісти
Большее дно чем x.уйло сложно себе представить, но он его пробил...
15.08.2025 18:25 Відповісти
Еще объяснимо, если, как в статье, освобождение пленных (политзаключенных) на повестке..
15.08.2025 18:31 Відповісти
Хоче зі всіма диктаторами друзями бути?
15.08.2025 18:27 Відповісти
Здавалось шо зустричу з ****** Трам пробив дно, НО тут знизу постукав Лукашенко.
15.08.2025 18:27 Відповісти
Повна деградація рудого недоумка з цим самопроголошеним президентом жоден лідер цивілізованного світу не говорив.
15.08.2025 18:28 Відповісти
виконує вказівки пуйла
15.08.2025 18:30 Відповісти
Лука побіг костюм купляти
Цікаво що погані люди до України не їдуть - попередний папа аж до Казахстану доїхав , КАТОЛІК до мусульман. А в Україну ні ногою . ТОМУ І ВМЕР
Ось Трамп тоже в Україну не іде чомусь, хоча усі лідери їздять. Мабуть піде за папою
15.08.2025 18:30 Відповісти
А ща и проверим ваши возможности классно ванговать.
15.08.2025 18:58 Відповісти
Прямо на глазах формируется какой-то международный блок пи@арасов.
15.08.2025 18:33 Відповісти
пи@аросов
15.08.2025 18:35 Відповісти
"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому", - додав він.

Псина, добавь еще "целую".
15.08.2025 18:35 Відповісти
при майбутній зустрічі трамп дасть лукашєнку поцілувати ручку і благословить його сина колю на трон Великого Князівства Тутейших
15.08.2025 18:36 Відповісти
Інсайди перемовин! Тільки тут!

Перемовини трампона та ботоксного:
в результаті перемовин не досягнуто спільної думки з приводу того, хто сильніший: пєчєнєгі з половцями чи ірокези з апачами

Розмова трампона з бульбофюрером:
картопля фрі проти дранікав - інтрига сторіччя! Олію буде підливати Україна. Слідкуйте на всіх каналах!

Консультація трампона з орбанятком:
рускіє всєгда воєвалі і перемагали, але московити до руських мають такий же стосунок, як морська свинка до моря, і перемагали за рахунок славян з ВКЛ та Русі під керівництвом європейських командувачів. В іншому випадку - просто давили "м'ясом".

Чому трампон не прокунсультувався з північнокорейським пупсиком - невідомо.

Каша в голові трампона, під керівництвом шеф-кухаря вітькоффа, відлякує навіть постійних мешканців рудої макітри - тарганів....

(стьоб, якщо що)
15.08.2025 18:37 Відповісти
Стати "дуже шанованим президентом" дуже просто.
Треба просто ув'язнити 1300 опонентів )
15.08.2025 18:38 Відповісти
але зараз трамп зайнятий, він приймає на Алясці царя всієї вєліко-кацапії, мало-кацапії і бєло-кацапії
15.08.2025 18:40 Відповісти
Пздц млять. Скажи хто твій друг і я скажу хто ти.
15.08.2025 18:43 Відповісти
Кобзон чекає своїх шанувальників, для ****** з усіх країн підготовлене віп-ложе з гарячою смолою
15.08.2025 18:51 Відповісти
Любимчики Трампона: - Ким чен ин, Путлер, Орбан, Лука и покойный Эпштейн.
15.08.2025 19:14 Відповісти
це він ще нічого не знає про самого шанованого бульбохуйлом дописувача "литвина" та його погріб на дачі з чувалами бульби і заритою там же уніформою і партбілєтіком! ))
15.08.2025 19:22 Відповісти
У меня слов нет... Одни междометия🤬😡🥵
15.08.2025 19:22 Відповісти
 
 