Трамп поговорив із Лукашенком: Із нетерпінням чекаю на зустріч у майбутньому

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів "чудову розмову з дуже шанованим" самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Я мав чудову розмову з дуже шанованим президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Метою дзвінка була подяка за звільнення 16 ув'язнених. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 ув'язнених. Наша розмова була дуже доброю", – йдеться в дописі.

Також Трамп зазначив, що вони обговорили багато тем, включно із візитом російського диктатора Володимира Путіна на Аляску.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому", – додав він.

Раніше повідомлялося, що на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Олександра Лукашенка 21 червня у Білорусі звільнили 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський. Він провів за ґратами понад п'ять років.