Умеров анонсировал заседание Ставки: будут обсуждать противодействие ракетно-дроновым ударам РФ и мобилизацию

Секретарь СНБО Рустем Умеров очертил главные вопросы, которые будут обсуждаться на сегодняшней Ставке Верховного Главнокомандующего.

"Сегодня на еженедельной Ставке Верховного Главнокомандующего рассмотрим ключевые вопросы, определяющие нашу оборону и устойчивость этой осенью и зимой.

Президент заслушает доклад об оперативной обстановке на фронте - Силы обороны продолжают удерживать позиции, сдерживая врага несмотря на постоянное давление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельный блок будет посвящен мобилизации и новым условиям контрактной службы (18-24). Будут представлены механизмы, которые обеспечат эффективное привлечение и содержание подготовленного личного состава.

Также на Ставке рассмотрят комплекс мер противодействия ракетно-дроновым ударам РФ по объектам критической инфраструктуры, направленных на уменьшение потенциала противника и усиление защищенности энергетики и транспорта.

"Отдельно ожидаем поручений Президента руководителям сектора безопасности и обороны и чиновникам по итогам его встреч и договоренностей на этой неделе в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН", - добавил Умеров.

