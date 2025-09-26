РУС
Новости Заседания Ставки
449 5

Умеров анонсировал заседание Ставки: будут обсуждать противодействие ракетно-дроновым ударам РФ и мобилизацию

Умеров анонсировал заседание Ставки

Секретарь СНБО Рустем Умеров очертил главные вопросы, которые будут обсуждаться на сегодняшней Ставке Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на еженедельной Ставке Верховного Главнокомандующего рассмотрим ключевые вопросы, определяющие нашу оборону и устойчивость этой осенью и зимой.

Президент заслушает доклад об оперативной обстановке на фронте - Силы обороны продолжают удерживать позиции, сдерживая врага несмотря на постоянное давление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельный блок будет посвящен мобилизации и новым условиям контрактной службы (18-24). Будут представлены механизмы, которые обеспечат эффективное привлечение и содержание подготовленного личного состава.

Также на Ставке рассмотрят комплекс мер противодействия ракетно-дроновым ударам РФ по объектам критической инфраструктуры, направленных на уменьшение потенциала противника и усиление защищенности энергетики и транспорта.

"Отдельно ожидаем поручений Президента руководителям сектора безопасности и обороны и чиновникам по итогам его встреч и договоренностей на этой неделе в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН", - добавил Умеров.

Умеров и Келлог обсудили закупку американского оружия и гарантии безопасности

Автор: 

СНБО (4465) Ставка (154) Умеров Рустем (647)
Влада анонсів.
26.09.2025 15:39 Ответить
А чого Умеров не розкаже про свої американські хатинки?
26.09.2025 15:51 Ответить
Кого, блин вы собираетесь мобилизовывать!? 5 000 000 легально выехали за границу или переплыли Тису. Миллионы купили либо инвалидность, либо какую-то бронь. Хлопцы18-22 рекой потекли на Запад. За ними их девченки и мамы. Еще миллионы уже три года прячутся по подвалам, чердакам и квартирам. Те, кто первыми ринулись в бой в 22м или инвалиды, или лежат под нашими флагами. Выжившие кусают от несправедливости губы, глотают кровавые слезы и держат фронт. На долго ли их еще хватит, Владимир Александрович?
26.09.2025 15:54 Ответить
Патріотів як с перших місяців війни вже нема, хто ж знав що війна на невизначений термін ще буде, в для зельоної влади це вигідно, так сказати "просекли фішку"
26.09.2025 16:02 Ответить
Нікого вже виловлювати, менти тільки зосталися по тилах, так хто ж їх мобілізує, бо вони ненавчені воювати!
26.09.2025 16:01 Ответить
 
 