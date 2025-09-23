РУС
Новости Визит Зеленского в США
Умеров и Келлог обсудили закупку американского оружия и гарантии безопасности

Умеров встретился с Келлогом в США. Что обсуждали?

Секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В составе делегации Президента Украины, перед началом работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, провели встречу со специальным представителем Президента США генералом Китом Келлогом.

В фокусе - оружие и безопасность. Обсудили соглашения по закупке американского оружия и совместных программ с дронами, которые будут усиливать оборонные способности Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украине, возможно, придется признать де-факто оккупированные территории, но впоследствии сможет их отвоевать, - Келлог

Также стороны обсуждали отдельно гарантии безопасности и защиту украинского неба.

"Партнерство с США критически важно для укрепления нашей ПВО и масштабирования производства вооружения.

Спасибо Соединенным Штатам за последовательную поддержку и усилия Президента Дональда Трампа, направленные на прекращение войны и защиту жизни украинцев", - подытожил секретарь СНБО.

Известно, что президент Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк провел встречу с Келлогом.

Также читайте: Путин - нехороший человек, некоторые его поступки являются абсолютно ужасными, - Кэллог

США (27945) Умеров Рустем (646) Келлог Кит (231)
Геніально, в умерова нема грошей, у калога нема зброї - торгують повітрям
23.09.2025 13:35 Ответить
Якби у мене був автомат, то при фразі "гарантії безпеки" я б хапався за нього і всажував чергу в чергового "гаранта-окупанта". Ну от "гарант" Деменцій Трамп отримав права грабувати українські корисні копалини, "гарант" ***** веде війну і проголошує геноцид українців, а решта кандидатів в "гаранти" тихенько пліткують по єврокуткам оцінюючи що там ще в тій Україні залишилось для компенсації витрат...
23.09.2025 13:39 Ответить
З такім же успіхом можно обговорити продаж зброї з перехожими на вулицях Вашингтона.
23.09.2025 13:50 Ответить
Вбачається у "фокусі" на фото Єрмак (як завжди!)....інших фокусів не вбачається ...Можливо Умєров щось про свою безпеку радився....але де тоді Ердоган??
23.09.2025 13:57 Ответить
умєров та келлог обговорили закупівлю американської нерухомості та гарантії безпеки маямських квартир та котеджів.
23.09.2025 14:04 Ответить
Нєнуачо? Це ж зручно - не переліт через Європу і океан, а так, швиденько, "по-шуріку" з Майамі до Н.Йорку і на обід вже знову на пляжі під Сонечком з родиною.
23.09.2025 14:07 Ответить
 
 