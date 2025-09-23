Умеров и Келлог обсудили закупку американского оружия и гарантии безопасности

Секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом.

"В составе делегации Президента Украины, перед началом работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, провели встречу со специальным представителем Президента США генералом Китом Келлогом.

В фокусе - оружие и безопасность. Обсудили соглашения по закупке американского оружия и совместных программ с дронами, которые будут усиливать оборонные способности Украины", - говорится в сообщении.

Также стороны обсуждали отдельно гарантии безопасности и защиту украинского неба.

"Партнерство с США критически важно для укрепления нашей ПВО и масштабирования производства вооружения.

Спасибо Соединенным Штатам за последовательную поддержку и усилия Президента Дональда Трампа, направленные на прекращение войны и защиту жизни украинцев", - подытожил секретарь СНБО.

Известно, что президент Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк провел встречу с Келлогом.

