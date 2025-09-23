Зеленский встретился с Келлогом в Нью-Йорке. ВИДЕО

Во время визита в Нью-Йорк президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа генералом Китом Келлогом. Отдельной темой стало расширение военного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.

На встрече обсудили ситуацию на фронте и результаты контрнаступательных действий ВСУ в районах Доброполья и Покровска. Отдельной темой стали перспективы украинско-американского сотрудничества – в частности, в сфере дроновых технологий и закупки вооружения.

"Благодарен Киту Келлогу за поддержку и Президенту США Дональду Трампу - за усилия для прекращения войны и убийств", - отметил Зеленский.

Также смотрите: Зеленский и глава МВФ Георгиева обсудили программы по укреплению финансовой устойчивости Украины. ВIДЕО