Зеленский встретился с Келлогом в Нью-Йорке. ВИДЕО
Во время визита в Нью-Йорк президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа генералом Китом Келлогом. Отдельной темой стало расширение военного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.
На встрече обсудили ситуацию на фронте и результаты контрнаступательных действий ВСУ в районах Доброполья и Покровска. Отдельной темой стали перспективы украинско-американского сотрудничества – в частности, в сфере дроновых технологий и закупки вооружения.
"Благодарен Киту Келлогу за поддержку и Президенту США Дональду Трампу - за усилия для прекращения войны и убийств", - отметил Зеленский.
ВАЛЬОДЬЯ ВІТАЮ ТЕБЕ ЗНОВ ЗБРЕХАВШИ.
Чи я не правий, ******** і 3000 ракет таки виробили?