РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8328 посетителей онлайн
Новости Видео Визит Зеленского в США
1 446 8

Зеленский встретился с Келлогом в Нью-Йорке. ВИДЕО

Во время визита в Нью-Йорк президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа генералом Китом Келлогом. Отдельной темой стало расширение военного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Как информирует Цензор.НЕТоб этом Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.

На встрече обсудили ситуацию на фронте и результаты контрнаступательных действий ВСУ в районах Доброполья и Покровска. Отдельной темой стали перспективы украинско-американского сотрудничества – в частности, в сфере дроновых технологий и закупки вооружения.

"Благодарен Киту Келлогу за поддержку и Президенту США Дональду Трампу - за усилия для прекращения войны и убийств", - отметил Зеленский.

Также смотрите: Зеленский и глава МВФ Георгиева обсудили программы по укреплению финансовой устойчивости Украины. ВIДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21993) Келлог Кит (231)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зєля був на прийомі з Келлогом в присутності першої леді, з андрюшкою єрмаком
показать весь комментарий
23.09.2025 08:13 Ответить
У нас ще якісь рідкоземельні рідкісноземельні залишилися?
показать весь комментарий
23.09.2025 08:26 Ответить
Десь седні майже рік коли Zе вчергове сбрезав шо за рік вироблять 3000 ракет.
ВАЛЬОДЬЯ ВІТАЮ ТЕБЕ ЗНОВ ЗБРЕХАВШИ.
Чи я не правий, ******** і 3000 ракет таки виробили?
показать весь комментарий
23.09.2025 08:40 Ответить
Їх, навіть, всі вже запустили, але так як вони були виготовлені по "super-stels" технології, тому їх ніхто і не бачить. Ні самих ракет, ні наслідків їх запуску.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:21 Ответить
Це потужньо з Келогом була зустріч тиждень тому ,сьогодні можливо буде зустріч клоунів ,результат нульовий.
показать весь комментарий
23.09.2025 08:55 Ответить
"Президент Владимир Зеленский поставил задачу подготовить договор на $10-30 млрд по закупке США дронов у Украины. " https://epravda.com.ua/rus/finances/ukraina-hochet-prodat-ssha-dronov-na-summu-do-30-milliardov-809603/ Я так понял, что сегодня Зеленский в присутствии Трампа в торжественной обстановке подпишет договор.
показать весь комментарий
23.09.2025 08:57 Ответить
А "спецовки" кращої не було?
показать весь комментарий
23.09.2025 09:00 Ответить
Мабуть всі інші топпосадовці США його бачити не хочуть. Гучні заяви в дусі "Окремою темою стало розширення військової співпраці між Києвом і Вашингтоном" З тим хто це й далеко не вирішує
показать весь комментарий
23.09.2025 10:02 Ответить
 
 