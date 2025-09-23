РУС
Зеленский и глава МВФ Георгиева обсудили программы по укреплению финансовой устойчивости Украины. ВИДЕО

В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.

На встрече стороны обсудили все возможные направления сотрудничества, в частности, новую программу расширенного финансирования, а также использование замороженных российских активов в пользу Украины. Зеленский озвучил конкретные предложения, которые могут обеспечить это.

Отдельно президент и Георгиева затронули вопрос нарушения Россией воздушного пространства стран НАТО. Зеленский подчеркнул, что без решительного ответа союзников Москва будет продолжать провокации.

Стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве и диалоге между правительством Украины и МВФ.

Зеленский Владимир (21993) Георгиева Кристалина (51)
От і почалась "потужна робота" ішака. Поговорили, обговорили... і, врешті, найголовніше - фотосесія.
показать весь комментарий
23.09.2025 07:46 Ответить
Свята троїця зрадників,брехунів,крадіїїв.Елдак з татарином очі хоають і тупий клоун щось белькоче.
показать весь комментарий
23.09.2025 07:52 Ответить
Вони не перестануть красти. А МВФ не дасть грошей. Усе залишиться на місці.
показать весь комментарий
23.09.2025 08:13 Ответить
Горгієва не запропонувала цим дятлам потрусити чернишова?
показать весь комментарий
23.09.2025 08:48 Ответить
 
 