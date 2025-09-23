Зеленский и глава МВФ Георгиева обсудили программы по укреплению финансовой устойчивости Украины. ВИДЕО
В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.
На встрече стороны обсудили все возможные направления сотрудничества, в частности, новую программу расширенного финансирования, а также использование замороженных российских активов в пользу Украины. Зеленский озвучил конкретные предложения, которые могут обеспечить это.
Отдельно президент и Георгиева затронули вопрос нарушения Россией воздушного пространства стран НАТО. Зеленский подчеркнул, что без решительного ответа союзников Москва будет продолжать провокации.
Стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве и диалоге между правительством Украины и МВФ.
