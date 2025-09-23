Зеленський та очільниця МВФ Георгієва обговорили програми для зміцнення фінансової стійкості України. ВIДЕО

У рамках візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

На зустрічі сторони обговорили всі можливі напрями співпраці, зокрема нову програму розширеного фінансування, а також використання заморожених російських активів на користь України. Зеленський озвучив конкретні пропозиції, які можуть це забезпечити.

Окремо президент і Георгієва торкнулися питання порушення Росією повітряного простору країн НАТО. Зеленський наголосив, що без рішучої відповіді союзників Москва продовжуватиме провокації.

Сторони домовилися про подальшу тісну співпрацю та діалог між урядом України і МВФ.

