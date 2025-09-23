Зеленський зустрівся з Келлогом у Нью-Йорку. ВIДЕО

Під час візиту до Нью-Йорка президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США Дональда Трампа генералом Кітом Келлогом. Окремою темою стало розширення військової співпраці між Києвом і Вашингтоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

На зустрічі обговорили ситуацію на фронті та результати контрнаступальних дій ЗСУ в районах Добропілля й Покровська. Окремою темою стали перспективи українсько-американської співпраці - зокрема у сфері дронових технологій і закупівлі озброєння.

"Вдячний Кіту Келлогу за підтримку та Президенту США Дональду Трампу - за зусилля для припинення війни й убивств", - зазначив Зеленський.

