1 354 8
Зеленський зустрівся з Келлогом у Нью-Йорку. ВIДЕО
Під час візиту до Нью-Йорка президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США Дональда Трампа генералом Кітом Келлогом. Окремою темою стало розширення військової співпраці між Києвом і Вашингтоном.
про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
На зустрічі обговорили ситуацію на фронті та результати контрнаступальних дій ЗСУ в районах Добропілля й Покровська. Окремою темою стали перспективи українсько-американської співпраці - зокрема у сфері дронових технологій і закупівлі озброєння.
"Вдячний Кіту Келлогу за підтримку та Президенту США Дональду Трампу - за зусилля для припинення війни й убивств", - зазначив Зеленський.
