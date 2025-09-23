УКР
Зеленський зустрівся з Келлогом у Нью-Йорку. ВIДЕО

Під час візиту до Нью-Йорка президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США Дональда Трампа генералом Кітом Келлогом. Окремою темою стало розширення військової співпраці між Києвом і Вашингтоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

На зустрічі обговорили ситуацію на фронті та результати контрнаступальних дій ЗСУ в районах Добропілля й Покровська. Окремою темою стали перспективи українсько-американської співпраці - зокрема у сфері дронових технологій і закупівлі озброєння.

"Вдячний Кіту Келлогу за підтримку та Президенту США Дональду Трампу - за зусилля для припинення війни й убивств", - зазначив Зеленський.

Зеленський Володимир (25545) Келлог Кіт (232)
зєля був на прийомі з Келлогом в присутності першої леді, з андрюшкою єрмаком
показати весь коментар
23.09.2025 08:13 Відповісти
У нас ще якісь рідкоземельні рідкісноземельні залишилися?
показати весь коментар
23.09.2025 08:26 Відповісти
Десь седні майже рік коли Zе вчергове сбрезав шо за рік вироблять 3000 ракет.
ВАЛЬОДЬЯ ВІТАЮ ТЕБЕ ЗНОВ ЗБРЕХАВШИ.
Чи я не правий, ******** і 3000 ракет таки виробили?
показати весь коментар
23.09.2025 08:40 Відповісти
Їх, навіть, всі вже запустили, але так як вони були виготовлені по "super-stels" технології, тому їх ніхто і не бачить. Ні самих ракет, ні наслідків їх запуску.
показати весь коментар
23.09.2025 10:21 Відповісти
Це потужньо з Келогом була зустріч тиждень тому ,сьогодні можливо буде зустріч клоунів ,результат нульовий.
показати весь коментар
23.09.2025 08:55 Відповісти
"Президент Владимир Зеленский поставил задачу подготовить договор на $10-30 млрд по закупке США дронов у Украины. " https://epravda.com.ua/rus/finances/ukraina-hochet-prodat-ssha-dronov-na-summu-do-30-milliardov-809603/ Я так понял, что сегодня Зеленский в присутствии Трампа в торжественной обстановке подпишет договор.
показати весь коментар
23.09.2025 08:57 Відповісти
А "спецовки" кращої не було?
показати весь коментар
23.09.2025 09:00 Відповісти
Мабуть всі інші топпосадовці США його бачити не хочуть. Гучні заяви в дусі "Окремою темою стало розширення військової співпраці між Києвом і Вашингтоном" З тим хто це й далеко не вирішує
показати весь коментар
23.09.2025 10:02 Відповісти
 
 