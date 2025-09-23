Умєров та Келлог обговорили закупівлю американської зброї та гарантії безпеки

Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч із спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

"У складі делегації Президента України, перед початком роботи Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, провели зустріч зі спеціальним представником Президента США генералом Кітом Келлогом.

У фокусі – зброя та безпека. Обговорили угоди щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами, які посилюватимуть оборонні спроможності України", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорювали окремо гарантії безпеки та захист українського неба.

"Партнерство зі США критично важливе для зміцнення нашої ППО та масштабування виробництва озброєння.

Дякуємо Сполученим Штатам за послідовну підтримку та зусилля Президента Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни й захист життя українців", - підсумував секретар РНБО.

Відомо, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка провів зустріч із Келлогом.

