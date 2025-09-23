УКР
Умєров та Келлог обговорили закупівлю американської зброї та гарантії безпеки

Умєров зустрівся із Келлогом у США. Що обговорювали?

Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч із спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У складі делегації Президента України, перед початком роботи Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, провели зустріч зі спеціальним представником Президента США генералом Кітом Келлогом.

У фокусі – зброя та безпека. Обговорили угоди щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами, які посилюватимуть оборонні спроможності України", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорювали окремо гарантії безпеки та захист українського неба.

"Партнерство зі США критично важливе для зміцнення нашої ППО та масштабування виробництва озброєння.

Дякуємо Сполученим Штатам за послідовну підтримку та зусилля Президента Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни й захист життя українців", - підсумував секретар РНБО.

Відомо, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка провів зустріч із Келлогом.

Геніально, в умерова нема грошей, у калога нема зброї - торгують повітрям
показати весь коментар
23.09.2025 13:35 Відповісти
Якби у мене був автомат, то при фразі "гарантії безпеки" я б хапався за нього і всажував чергу в чергового "гаранта-окупанта". Ну от "гарант" Деменцій Трамп отримав права грабувати українські корисні копалини, "гарант" ***** веде війну і проголошує геноцид українців, а решта кандидатів в "гаранти" тихенько пліткують по єврокуткам оцінюючи що там ще в тій Україні залишилось для компенсації витрат...
показати весь коментар
23.09.2025 13:39 Відповісти
З такім же успіхом можно обговорити продаж зброї з перехожими на вулицях Вашингтона.
показати весь коментар
23.09.2025 13:50 Відповісти
Вбачається у "фокусі" на фото Єрмак (як завжди!)....інших фокусів не вбачається ...Можливо Умєров щось про свою безпеку радився....але де тоді Ердоган??
показати весь коментар
23.09.2025 13:57 Відповісти
умєров та келлог обговорили закупівлю американської нерухомості та гарантії безпеки маямських квартир та котеджів.
показати весь коментар
23.09.2025 14:04 Відповісти
Нєнуачо? Це ж зручно - не переліт через Європу і океан, а так, швиденько, "по-шуріку" з Майамі до Н.Йорку і на обід вже знову на пляжі під Сонечком з родиною.
показати весь коментар
23.09.2025 14:07 Відповісти
 
 