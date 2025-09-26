Умєров анонсував засідання Ставки: обговорюватимуть протидію ракетно-дроновим ударам РФ та мобілізацію

Секретар РНБО Рустем Умєров окреслив головні питання, які обговорюватимуться на сьогоднішній Ставці Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на щотижневій Ставці Верховного Головнокомандувача розглянемо ключові питання, що визначають нашу оборону та стійкість цієї осені й зими.

Президент заслухає доповідь про оперативну обстановку на фронті – Сили оборони продовжують утримувати позиції, стримуючи ворога попри постійний тиск", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окремий блок буде присвячено мобілізації та новим умовами контрактної служби (18-24). Будуть представлені механізми, які забезпечать ефективне залучення й утримання підготовленого особового складу.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Також на Ставці розглянуть комплекс заходів протидії ракетно-дроновим ударам РФ по об’єктах критичної інфраструктури, спрямованих на зменшення потенціалу противника та посилення захищеності енергетики й транспорту.

"Окремо очікуємо доручень Президента керівникам сектору безпеки й оборони та урядовцям за підсумками його зустрічей і домовленостей цього тижня у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН", - додав Умєров.

Також читайте: Умєров та Келлог обговорили закупівлю американської зброї та гарантії безпеки