УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8918 відвідувачів онлайн
Новини Засідання Ставки
795 9

Умєров анонсував засідання Ставки: обговорюватимуть протидію ракетно-дроновим ударам РФ та мобілізацію

Умєров анонсував засідання Ставки

Секретар РНБО Рустем Умєров окреслив головні питання, які обговорюватимуться на сьогоднішній Ставці Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на щотижневій Ставці Верховного Головнокомандувача розглянемо ключові питання, що визначають нашу оборону та стійкість цієї осені й зими.

Президент заслухає доповідь про оперативну обстановку на фронті – Сили оборони продовжують утримувати позиції, стримуючи ворога попри постійний тиск", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окремий блок буде присвячено мобілізації та новим умовами контрактної служби (18-24). Будуть представлені механізми, які забезпечать ефективне залучення й утримання підготовленого особового складу.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Також на Ставці розглянуть комплекс заходів протидії ракетно-дроновим ударам РФ по об’єктах критичної інфраструктури, спрямованих на зменшення потенціалу противника та посилення захищеності енергетики й транспорту.

"Окремо очікуємо доручень Президента керівникам сектору безпеки й оборони та урядовцям за підсумками його зустрічей і домовленостей цього тижня у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН", - додав Умєров.

Також читайте: Умєров та Келлог обговорили закупівлю американської зброї та гарантії безпеки

Автор: 

РНБО (2333) Ставка (163) Умєров Рустем (733)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Влада анонсів.
показати весь коментар
26.09.2025 15:39 Відповісти
А чого Умеров не розкаже про свої американські хатинки?
показати весь коментар
26.09.2025 15:51 Відповісти
Кого, блин вы собираетесь мобилизовывать!? 5 000 000 легально выехали за границу или переплыли Тису. Миллионы купили либо инвалидность, либо какую-то бронь. Хлопцы18-22 рекой потекли на Запад. За ними их девченки и мамы. Еще миллионы уже три года прячутся по подвалам, чердакам и квартирам. Те, кто первыми ринулись в бой в 22м или инвалиды, или лежат под нашими флагами. Выжившие кусают от несправедливости губы, глотают кровавые слезы и держат фронт. На долго ли их еще хватит, Владимир Александрович?
показати весь коментар
26.09.2025 15:54 Відповісти
Патріотів як с перших місяців війни вже нема, хто ж знав що війна на невизначений термін ще буде, в для зельоної влади це вигідно, так сказати "просекли фішку"
показати весь коментар
26.09.2025 16:02 Відповісти
Нікого вже виловлювати, менти тільки зосталися по тилах, так хто ж їх мобілізує, бо вони ненавчені воювати!
показати весь коментар
26.09.2025 16:01 Відповісти
Зайдіть до освітніх закладів, спортзалів!
Там стільки побачите мобілізаційного ресурсу, що аж подих захопить!
Всі так кинулись у викладацьку діяльність, у науку та навчання, що аж дивно, мабуть Україна на сьогодні за кількістю студентів посідає одне з провідних місць у світі!
Вчаться всі, від 18 до 60 років, тільки от нескладуха, на заняттях їх не побачите, питаєш, а де здобувачі освіти, відповідь - навчаються дистанційно!
показати весь коментар
26.09.2025 16:23 Відповісти
А чому й досі не обмежено бронювання для так званих "критичних" галузей, мається на увазі: освіта, наука, культура, спорт, силові відомства?
Суспільство вважає, що у цих галузях жінки абсолютно й повністю можуть замінити чолоівків!
Зайди до коледжу, універу, спортзали, драмтеатру - такі відгодовані лоби-мачо ходять та каву попивають, що аж дивно - чому весь цей ресурс не на фронті?!
Чому жінки у віці 19-35 років з автоматами захищають Україну, а мачо вагою під 100-120 кг, ростом 185 см. вдають вигляд, що займаються освітою, наукою, мистецтвами або тренують?!
Й навіть відвертають пику на запитання, чому не на фронті, чому не вшановуєте хвилину мовчання о 9 ранку, чому!?!
показати весь коментар
26.09.2025 16:20 Відповісти
В контексті мобілізації негайно забрати з США дітей умєрова. І на фронт. Без них діла не буде
показати весь коментар
26.09.2025 16:26 Відповісти
Якщо будуть діти умирова воювати то війна швидко закінчиться, воно їм треба? Прості люди гинуть , лаве мутиться
показати весь коментар
26.09.2025 16:43 Відповісти
 
 