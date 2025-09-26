Умєров анонсував засідання Ставки: обговорюватимуть протидію ракетно-дроновим ударам РФ та мобілізацію
Секретар РНБО Рустем Умєров окреслив головні питання, які обговорюватимуться на сьогоднішній Ставці Верховного Головнокомандувача.
Про це він повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на щотижневій Ставці Верховного Головнокомандувача розглянемо ключові питання, що визначають нашу оборону та стійкість цієї осені й зими.
Президент заслухає доповідь про оперативну обстановку на фронті – Сили оборони продовжують утримувати позиції, стримуючи ворога попри постійний тиск", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окремий блок буде присвячено мобілізації та новим умовами контрактної служби (18-24). Будуть представлені механізми, які забезпечать ефективне залучення й утримання підготовленого особового складу.
Також на Ставці розглянуть комплекс заходів протидії ракетно-дроновим ударам РФ по об’єктах критичної інфраструктури, спрямованих на зменшення потенціалу противника та посилення захищеності енергетики й транспорту.
"Окремо очікуємо доручень Президента керівникам сектору безпеки й оборони та урядовцям за підсумками його зустрічей і домовленостей цього тижня у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН", - додав Умєров.
Там стільки побачите мобілізаційного ресурсу, що аж подих захопить!
Всі так кинулись у викладацьку діяльність, у науку та навчання, що аж дивно, мабуть Україна на сьогодні за кількістю студентів посідає одне з провідних місць у світі!
Вчаться всі, від 18 до 60 років, тільки от нескладуха, на заняттях їх не побачите, питаєш, а де здобувачі освіти, відповідь - навчаються дистанційно!
Суспільство вважає, що у цих галузях жінки абсолютно й повністю можуть замінити чолоівків!
Зайди до коледжу, універу, спортзали, драмтеатру - такі відгодовані лоби-мачо ходять та каву попивають, що аж дивно - чому весь цей ресурс не на фронті?!
Чому жінки у віці 19-35 років з автоматами захищають Україну, а мачо вагою під 100-120 кг, ростом 185 см. вдають вигляд, що займаються освітою, наукою, мистецтвами або тренують?!
Й навіть відвертають пику на запитання, чому не на фронті, чому не вшановуєте хвилину мовчання о 9 ранку, чому!?!