Олимпийскую чемпионку Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Магучих пожертвовала часть призовых за золото Олимпиады на помощь раненым бойцам Азова

Украинская спортсменка номинирована на престижную награду. В частности, олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.

Об этом сообщает European Athletics, информирует Цензор.НЕТ.

В прошлом году Магучих уже стала топ-спортсменкой континента на церемонии Golden Tracks и теперь может повторить успех второй раз подряд.

Победительницу будут определять по результатам голосований болельщиков, национальных федераций, журналистов и экспертов. Имя лауреата объявят 25 октября во время церемонии Golden Tracks.

Побажаймо дівчині отримати почесне звання, бо чесно заслужила. А диванному спецназу ця новина пофіг.
26.09.2025 16:41 Ответить
Прізвище відповідати буде званню.....
26.09.2025 16:42 Ответить
Чекаємо новий ролик про цілющі властивості РЕО.
26.09.2025 16:51 Ответить
Це її повне право заробляти на рекламі. Нічого поганого в цьому немає.
26.09.2025 16:55 Ответить
Останні три турніри вона не виграла.
26.09.2025 16:53 Ответить
 
 