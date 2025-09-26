Олимпийскую чемпионку Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Украинская спортсменка номинирована на престижную награду. В частности, олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.

Об этом сообщает European Athletics, информирует Цензор.НЕТ.

В прошлом году Магучих уже стала топ-спортсменкой континента на церемонии Golden Tracks и теперь может повторить успех второй раз подряд.

Победительницу будут определять по результатам голосований болельщиков, национальных федераций, журналистов и экспертов. Имя лауреата объявят 25 октября во время церемонии Golden Tracks.

