Олімпійську чемпіонку Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки року в Європі

Українська спортсменка номінована на престижну відзнаку. Зокрема, олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки року в Європі.

Про це повідомляє European Athletics, інформує Цензор.НЕТ.

Минулого року Магучіх уже стала топспортсменкою континенту на церемонії Golden Tracks і тепер може повторити успіх вдруге поспіль.

Переможницю визначатимуть за результатами голосувань уболівальників, національних федерацій, журналістів та експертів. Ім’я лауреатки оголосять 25 жовтня під час церемонії Golden Tracks.

