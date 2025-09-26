Олімпійську чемпіонку Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки року в Європі
Українська спортсменка номінована на престижну відзнаку. Зокрема, олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки року в Європі.
Про це повідомляє European Athletics, інформує Цензор.НЕТ.
Минулого року Магучіх уже стала топспортсменкою континенту на церемонії Golden Tracks і тепер може повторити успіх вдруге поспіль.
Переможницю визначатимуть за результатами голосувань уболівальників, національних федерацій, журналістів та експертів. Ім’я лауреатки оголосять 25 жовтня під час церемонії Golden Tracks.
