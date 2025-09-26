Олімпійську чемпіонку Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки року в Європі

УКР
Українська спортсменка номінована на престижну відзнаку. Зокрема, олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки року в Європі.

Про це повідомляє European Athletics, інформує Цензор.НЕТ.

Минулого року Магучіх уже стала топспортсменкою континенту на церемонії Golden Tracks і тепер може повторити успіх вдруге поспіль.

Переможницю визначатимуть за результатами голосувань уболівальників, національних федерацій, журналістів та експертів. Ім’я лауреатки оголосять 25 жовтня під час церемонії Golden Tracks.

Побажаймо дівчині отримати почесне звання, бо чесно заслужила. А диванному спецназу ця новина пофіг.
26.09.2025 16:41 Відповісти
Прізвище відповідати буде званню.....
26.09.2025 16:42 Відповісти
Чекаємо новий ролик про цілющі властивості РЕО.
26.09.2025 16:51 Відповісти
Це її повне право заробляти на рекламі. Нічого поганого в цьому немає.
26.09.2025 16:55 Відповісти
Для чого ви так? Дівчинка молодчина. Робить те, що може. І в неї дуже добре це виходить.
26.09.2025 17:16 Відповісти
Останні три турніри вона не виграла.
26.09.2025 16:53 Відповісти
 
 