Россияне запустили по Украине ударные дроны, - Воздушные силы

Вечером 26 сентября в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные беспилотники.

Запорожская область: БпЛА мимо Вольнянска в сторону Запорожья. БпЛА через Малокатериновку в направлении Никополя, - сообщалось в 15:53.

Группы ударных БпЛА из акватории Черного моря на юг Одесской области, - сообщалось в 15:59.

Группы ударных БпЛА из акватории Черного моря, на границе Николаевской и Одесской областей, курсом на север, - сообщалось в 16:58.

БпЛА в направлении Николаева, с востока, - сообщалось в 17:11.

В 17:34 ВС сообщили:

БпЛА с Николаевщины, курсом на Одесскую область.

БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА на юге Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА на Черниговщине (Корюковский, Нежинский р-ны), курс южный.

В 18:18 ВС сообщали:

БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.

БпЛА на юге Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА в восточной и центральной части Полтавщины, курс юго-западный.

БпЛА в Никопольском районе Днепропетровщины, курс западный.

В 19:41 сообщалось:

БпЛА в северной части Черниговщины, курс юго-западный.

БпЛА в западной части Сумщины, курсом на Черниговщину.

БпЛА восточнее Сум, курс юго-западный.

БпЛА в северо-западной части Полтавщины, курс юго-западный.

БпЛА с Николаевщины, курсом на Одесскую область.

