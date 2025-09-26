Россияне запустили по Украине ударные дроны, - Воздушные силы
Вечером 26 сентября в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Запорожская область: БпЛА мимо Вольнянска в сторону Запорожья. БпЛА через Малокатериновку в направлении Никополя, - сообщалось в 15:53.
Группы ударных БпЛА из акватории Черного моря на юг Одесской области, - сообщалось в 15:59.
Группы ударных БпЛА из акватории Черного моря, на границе Николаевской и Одесской областей, курсом на север, - сообщалось в 16:58.
БпЛА в направлении Николаева, с востока, - сообщалось в 17:11.
В 17:34 ВС сообщили:
- БпЛА с Николаевщины, курсом на Одесскую область.
- БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.
- БпЛА на юге Сумщины, курс юго-западный.
- БпЛА на Черниговщине (Корюковский, Нежинский р-ны), курс южный.
В 18:18 ВС сообщали:
- БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.
- БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
- БпЛА на юге Сумщины, курс юго-западный.
- БпЛА в восточной и центральной части Полтавщины, курс юго-западный.
- БпЛА в Никопольском районе Днепропетровщины, курс западный.
В 19:41 сообщалось:
- БпЛА в северной части Черниговщины, курс юго-западный.
- БпЛА в западной части Сумщины, курсом на Черниговщину.
- БпЛА восточнее Сум, курс юго-западный.
- БпЛА в северо-западной части Полтавщины, курс юго-западный.
- БпЛА с Николаевщины, курсом на Одесскую область.
