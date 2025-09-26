РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9625 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
608 0

Россияне запустили по Украине ударные дроны, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 26 сентября в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Запорожская область: БпЛА мимо Вольнянска в сторону Запорожья. БпЛА через Малокатериновку в направлении Никополя, - сообщалось в 15:53.

Группы ударных БпЛА из акватории Черного моря на юг Одесской области, - сообщалось в 15:59.

Группы ударных БпЛА из акватории Черного моря, на границе Николаевской и Одесской областей, курсом на север, - сообщалось в 16:58.

БпЛА в направлении Николаева, с востока, - сообщалось в 17:11.

В 17:34 ВС сообщили:

  • БпЛА с Николаевщины, курсом на Одесскую область.
  • БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.
  • БпЛА на юге Сумщины, курс юго-западный.
  • БпЛА на Черниговщине (Корюковский, Нежинский р-ны), курс южный.

В 18:18 ВС сообщали:

  • БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
  • БпЛА на юге Сумщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в восточной и центральной части Полтавщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в Никопольском районе Днепропетровщины, курс западный.

В 19:41 сообщалось:

  • БпЛА в северной части Черниговщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в западной части Сумщины, курсом на Черниговщину.
  • БпЛА восточнее Сум, курс юго-западный.
  • БпЛА в северо-западной части Полтавщины, курс юго-западный.
  • БпЛА с Николаевщины, курсом на Одесскую область.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Автор: 

беспилотник (4320) атака (547) Воздушные силы (2699)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 