Росіяни запустили по Україні ударні дрони, - Повітряні сили

Ввечері 26 вересня в повітряному просторі України фіксувалися ворожі ударні безпілотники.

Запорізька область: БпЛА повз Вільнянськ у бік Запоріжжя. БпЛА через Малокатеринівку у напрямку Нікополя, - повідолялося о 15:53.

Групи ударних БпЛА з акваторії Чорного моря на південь Одещини, - повідомлялося о 15:59.

Групи ударних БпЛА з акваторії Чорного моря, на межі Миколаївщини та Одещини, курсом на північ, - повідомлялося о 16:58.

БпЛА в напрямку Миколаєва, зі сходу, - повідомлялося о 17:11.

О 17:34 ПС повідомили:

БпЛА з Миколаївщини, курсом на Одещину.

БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА на Чернігівщині (Корюківський, Ніжинський р-ни), курс південний.

О 18:18 ПС повідомляли:

БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА в східній та центральній частині Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс західний.

О 19:41 повідомлялося:

БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.

БпЛА східніше Сум, курс південно-західний.

БпЛА в північно-західній частині Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА з Миколаївщини, курсом на Одещину.

