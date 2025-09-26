Росіяни запустили по Україні ударні дрони, - Повітряні сили
Ввечері 26 вересня в повітряному просторі України фіксувалися ворожі ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Запорізька область: БпЛА повз Вільнянськ у бік Запоріжжя. БпЛА через Малокатеринівку у напрямку Нікополя, - повідолялося о 15:53.
Групи ударних БпЛА з акваторії Чорного моря на південь Одещини, - повідомлялося о 15:59.
Групи ударних БпЛА з акваторії Чорного моря, на межі Миколаївщини та Одещини, курсом на північ, - повідомлялося о 16:58.
БпЛА в напрямку Миколаєва, зі сходу, - повідомлялося о 17:11.
О 17:34 ПС повідомили:
- БпЛА з Миколаївщини, курсом на Одещину.
- БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА на Чернігівщині (Корюківський, Ніжинський р-ни), курс південний.
О 18:18 ПС повідомляли:
- БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
- БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА в східній та центральній частині Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс західний.
О 19:41 повідомлялося:
- БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
- БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА східніше Сум, курс південно-західний.
- БпЛА в північно-західній частині Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА з Миколаївщини, курсом на Одещину.
