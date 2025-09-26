РУС
Новости Заседания Ставки
1 034 11

Зеленский на заседании Ставки поручил увеличивать контрактную составляющую армии

зсу

В пятницу, 26 сентября, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, он поручил увеличивать контрактную составляющую в украинской армии.

"Провел Ставку. В частности, по контрактам в нашей армии - я поручил увеличивать контрактную составляющую", - рассказал Зеленский.

Также были доклады Службы внешней разведки Украины и ГУР относительно российского производства оружия, их промышленности в целом, топливного комплекса.

"Мы наметили новые задачи. Сейчас такое время, что мир видит: Россия перешла в состояние, когда война будет давать все больше проблем самой же российской системе, российской экономике, российскому обществу", - сказал президент.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Он подчеркнул, что сейчас крайне важно не снижать давление на Россию за войну, которую она начала против Украины.

"Санкции, ограничение торговли с Россией, ограничение схем, которые они используют и на которых зарабатывают, - все это сработает. Ожидаем утверждения 19-го пакета санкций Евросоюза. Ожидаем шагов Соединенных Штатов Америки. Ценим позицию Президента Трампа в отношении тех в Европе, кто до сих пор покупает российскую нефть и проводит политику зависимости от российских схем. Надеемся, что в Венгрии услышат ключевого союзника в НАТО и будут уважать Президента Соединенных Штатов - сейчас никто в Европе не видит от Венгрии такого уважения. Америка готова заполнить рынок Европы энергоресурсами так, чтобы никому не было нужно даже смотреть в сторону России. Ближний Восток готов работать с Европой. Каждая нация в Европе может стать сильнее без России", - добавил глава государства.

Зеленский Владимир (22060) контракт (447) ВСУ (6938) Ставка (155)
Топ комментарии
+3
Люди массово не идут на контракт, потому шо поручения военачальника не было. Но теперь все збс, спасибо деловоду.
26.09.2025 21:23 Ответить
+3
Доречі, а як там "контракт 18-24"? Раніше активно піарили його, а тепер щось тиша....
26.09.2025 21:33 Ответить
+3
А заборонити ******* у армії мільярдами баксів він своїм кумам-друзям чернишовим-міндічям-шурмам-єрмакам не доручив??? Скільки вже можна терпіти цю цинічну хуцпату наругу над Україною та українським віськом?? Обдовбаний покидьок, підлий брехливий виродок, абсолютний ватник-совкодрочер V.O.Z.еленський, просто знущається з народу, грає з себе "турботливого батька", при цьому покриваючи мільярдне мародерство своєї наближеної шобли... ZEлене падло, в нормальній країні твоя доля вже давно була б - імпічмент-суд-тюрма на пожиттєво. А ти, курва ще про якийсь свій "другий строк" варнякаєш? Спочатку свій перший пожиттєвий за зраду та мародерство відсидь.
26.09.2025 21:39 Ответить
Український народ має викорінити таке ганебне явище як ухилянство. Чоловіки призовного віку мають стати на захист Батьківщини. Україна - могутня, стійка і незламна. Ворог є смертним. Перемога буде за нами.
26.09.2025 21:21 Ответить
Так! Підтримую!
Тому треба грунтовно МО та МОН пройтись по всіх без виключення закладах освіти, а також переглянути політику надання відстрочки від мобілізації для "студентів" 25+, що лише формально є здобувачами освіти, а також викладачів зі статусом "мертвих душ"!
Особливо такі явища зараз розквітли махровим цвітом на грунті фахової передвищої освіти, - в коледжах. Там можна побачити будь-які схеми ухилянства.
Хоча всі кажуть однозначно, що в освіті жінки в повній мірі можуть замінити в освітньому процесі чоловіків, а тому який сенс надавати чловікам відстрочки від мобілізації?!
Україна у нас одна, і захищати її нам!
26.09.2025 21:45 Ответить
Згоден і підтримую.
26.09.2025 21:50 Ответить
Так чому ж при цьому всьому, немає конкретних мобілізаційних дій?!
26.09.2025 21:53 Ответить
Вірно!!!
За рахунок здобувачів фахової передвищої та вищої освіти!
Адже більшість з цих, так званих здобувачів освіти, давно вже забули навіть, де знаходяться ті коледжі та універи!
26.09.2025 21:36 Ответить
ну так надо было прежде чем хочешь поехать в загранку-подпиши контракт с зсу на 3 года... с 25 лет...
26.09.2025 21:41 Ответить
чергова порція пустопорожньої болтовні простроченого обдолбиша
26.09.2025 21:49 Ответить
 
 