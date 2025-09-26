Зеленский на заседании Ставки поручил увеличивать контрактную составляющую армии
В пятницу, 26 сентября, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, он поручил увеличивать контрактную составляющую в украинской армии.
"Провел Ставку. В частности, по контрактам в нашей армии - я поручил увеличивать контрактную составляющую", - рассказал Зеленский.
Также были доклады Службы внешней разведки Украины и ГУР относительно российского производства оружия, их промышленности в целом, топливного комплекса.
"Мы наметили новые задачи. Сейчас такое время, что мир видит: Россия перешла в состояние, когда война будет давать все больше проблем самой же российской системе, российской экономике, российскому обществу", - сказал президент.
Он подчеркнул, что сейчас крайне важно не снижать давление на Россию за войну, которую она начала против Украины.
"Санкции, ограничение торговли с Россией, ограничение схем, которые они используют и на которых зарабатывают, - все это сработает. Ожидаем утверждения 19-го пакета санкций Евросоюза. Ожидаем шагов Соединенных Штатов Америки. Ценим позицию Президента Трампа в отношении тех в Европе, кто до сих пор покупает российскую нефть и проводит политику зависимости от российских схем. Надеемся, что в Венгрии услышат ключевого союзника в НАТО и будут уважать Президента Соединенных Штатов - сейчас никто в Европе не видит от Венгрии такого уважения. Америка готова заполнить рынок Европы энергоресурсами так, чтобы никому не было нужно даже смотреть в сторону России. Ближний Восток готов работать с Европой. Каждая нация в Европе может стать сильнее без России", - добавил глава государства.
Тому треба грунтовно МО та МОН пройтись по всіх без виключення закладах освіти, а також переглянути політику надання відстрочки від мобілізації для "студентів" 25+, що лише формально є здобувачами освіти, а також викладачів зі статусом "мертвих душ"!
Особливо такі явища зараз розквітли махровим цвітом на грунті фахової передвищої освіти, - в коледжах. Там можна побачити будь-які схеми ухилянства.
Хоча всі кажуть однозначно, що в освіті жінки в повній мірі можуть замінити в освітньому процесі чоловіків, а тому який сенс надавати чловікам відстрочки від мобілізації?!
Україна у нас одна, і захищати її нам!
За рахунок здобувачів фахової передвищої та вищої освіти!
Адже більшість з цих, так званих здобувачів освіти, давно вже забули навіть, де знаходяться ті коледжі та універи!