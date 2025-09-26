Зеленский на заседании Ставки поручил увеличивать контрактную составляющую армии

В пятницу, 26 сентября, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

По словам главы государства, он поручил увеличивать контрактную составляющую в украинской армии.

"Провел Ставку. В частности, по контрактам в нашей армии - я поручил увеличивать контрактную составляющую", - рассказал Зеленский.

Также были доклады Службы внешней разведки Украины и ГУР относительно российского производства оружия, их промышленности в целом, топливного комплекса.

"Мы наметили новые задачи. Сейчас такое время, что мир видит: Россия перешла в состояние, когда война будет давать все больше проблем самой же российской системе, российской экономике, российскому обществу", - сказал президент.

Он подчеркнул, что сейчас крайне важно не снижать давление на Россию за войну, которую она начала против Украины.

"Санкции, ограничение торговли с Россией, ограничение схем, которые они используют и на которых зарабатывают, - все это сработает. Ожидаем утверждения 19-го пакета санкций Евросоюза. Ожидаем шагов Соединенных Штатов Америки. Ценим позицию Президента Трампа в отношении тех в Европе, кто до сих пор покупает российскую нефть и проводит политику зависимости от российских схем. Надеемся, что в Венгрии услышат ключевого союзника в НАТО и будут уважать Президента Соединенных Штатов - сейчас никто в Европе не видит от Венгрии такого уважения. Америка готова заполнить рынок Европы энергоресурсами так, чтобы никому не было нужно даже смотреть в сторону России. Ближний Восток готов работать с Европой. Каждая нация в Европе может стать сильнее без России", - добавил глава государства.

