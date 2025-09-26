УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8628 відвідувачів онлайн
Новини Засідання Ставки
1 102 11

Зеленський на засіданні Ставки доручив збільшувати контрактну складову армії

зсу

У п'ятницю, 26 вересня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, він доручив збільшувати контрактну складову в українській армії.

"Провів Ставку. Зокрема, щодо контрактів у нашій армії – я доручив збільшувати контрактну складову", - розповів Зеленський.

Також були доповіді Служби зовнішньої розвідки України та ГУР щодо російського виробництва зброї, їхньої промисловості загалом, паливного комплексу.

"Ми намітили нові завдання. Зараз такий час, що світ бачить: Росія перейшла у стан, коли війна даватиме все більше проблем самій же російській системі, російській економіці, російському суспільству", - сказав президент.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Він наголосив, що зараз вкрай важливо не знижувати тиску на Росію за війну, яку вона розпочала проти України.

"Санкції, обмеження торгівлі з Росією, обмеження схем, які вони використовують і на яких заробляють, – усе це спрацює. Очікуємо на затвердження 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Очікуємо на кроки Сполучених Штатів Америки. Цінуємо позицію Президента Трампа щодо тих у Європі, хто досі купує російську нафту й проводить політику залежності від російських схем. Сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО й будуть поважати Президента Сполучених Штатів – зараз ніхто у Європі не бачить від Угорщини такої поваги. Америка готова заповнити ринок Європи енергоресурсами так, щоб нікому не було потрібно навіть дивитись у бік Росії. Близький Схід готовий працювати з Європою. Кожна нація у Європі може стати сильнішою без Росії", - додав очільник держави.

Читайте також: "Контракт 18-24" запропонують й іншим військовослужбовцям, - Паліса

Автор: 

Зеленський Володимир (25612) контракт (426) ЗСУ (7944) Ставка (163)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Люди массово не идут на контракт, потому шо поручения военачальника не было. Но теперь все збс, спасибо деловоду.
показати весь коментар
26.09.2025 21:23 Відповісти
+3
Доречі, а як там "контракт 18-24"? Раніше активно піарили його, а тепер щось тиша....
показати весь коментар
26.09.2025 21:33 Відповісти
+3
А заборонити ******* у армії мільярдами баксів він своїм кумам-друзям чернишовим-міндічям-шурмам-єрмакам не доручив??? Скільки вже можна терпіти цю цинічну хуцпату наругу над Україною та українським віськом?? Обдовбаний покидьок, підлий брехливий виродок, абсолютний ватник-совкодрочер V.O.Z.еленський, просто знущається з народу, грає з себе "турботливого батька", при цьому покриваючи мільярдне мародерство своєї наближеної шобли... ZEлене падло, в нормальній країні твоя доля вже давно була б - імпічмент-суд-тюрма на пожиттєво. А ти, курва ще про якийсь свій "другий строк" варнякаєш? Спочатку свій перший пожиттєвий за зраду та мародерство відсидь.
показати весь коментар
26.09.2025 21:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Український народ має викорінити таке ганебне явище як ухилянство. Чоловіки призовного віку мають стати на захист Батьківщини. Україна - могутня, стійка і незламна. Ворог є смертним. Перемога буде за нами.
показати весь коментар
26.09.2025 21:21 Відповісти
Так! Підтримую!
Тому треба грунтовно МО та МОН пройтись по всіх без виключення закладах освіти, а також переглянути політику надання відстрочки від мобілізації для "студентів" 25+, що лише формально є здобувачами освіти, а також викладачів зі статусом "мертвих душ"!
Особливо такі явища зараз розквітли махровим цвітом на грунті фахової передвищої освіти, - в коледжах. Там можна побачити будь-які схеми ухилянства.
Хоча всі кажуть однозначно, що в освіті жінки в повній мірі можуть замінити в освітньому процесі чоловіків, а тому який сенс надавати чловікам відстрочки від мобілізації?!
Україна у нас одна, і захищати її нам!
показати весь коментар
26.09.2025 21:45 Відповісти
Згоден і підтримую.
показати весь коментар
26.09.2025 21:50 Відповісти
Так чому ж при цьому всьому, немає конкретних мобілізаційних дій?!
показати весь коментар
26.09.2025 21:53 Відповісти
Люди массово не идут на контракт, потому шо поручения военачальника не было. Но теперь все збс, спасибо деловоду.
показати весь коментар
26.09.2025 21:23 Відповісти
Доречі, а як там "контракт 18-24"? Раніше активно піарили його, а тепер щось тиша....
показати весь коментар
26.09.2025 21:33 Відповісти
Вірно!!!
За рахунок здобувачів фахової передвищої та вищої освіти!
Адже більшість з цих, так званих здобувачів освіти, давно вже забули навіть, де знаходяться ті коледжі та універи!
показати весь коментар
26.09.2025 21:36 Відповісти
А заборонити ******* у армії мільярдами баксів він своїм кумам-друзям чернишовим-міндічям-шурмам-єрмакам не доручив??? Скільки вже можна терпіти цю цинічну хуцпату наругу над Україною та українським віськом?? Обдовбаний покидьок, підлий брехливий виродок, абсолютний ватник-совкодрочер V.O.Z.еленський, просто знущається з народу, грає з себе "турботливого батька", при цьому покриваючи мільярдне мародерство своєї наближеної шобли... ZEлене падло, в нормальній країні твоя доля вже давно була б - імпічмент-суд-тюрма на пожиттєво. А ти, курва ще про якийсь свій "другий строк" варнякаєш? Спочатку свій перший пожиттєвий за зраду та мародерство відсидь.
показати весь коментар
26.09.2025 21:39 Відповісти
ну так надо было прежде чем хочешь поехать в загранку-подпиши контракт с зсу на 3 года... с 25 лет...
показати весь коментар
26.09.2025 21:41 Відповісти
чергова порція пустопорожньої болтовні простроченого обдолбиша
показати весь коментар
26.09.2025 21:49 Відповісти
 
 