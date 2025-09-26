Зеленський на засіданні Ставки доручив збільшувати контрактну складову армії
У п'ятницю, 26 вересня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, він доручив збільшувати контрактну складову в українській армії.
"Провів Ставку. Зокрема, щодо контрактів у нашій армії – я доручив збільшувати контрактну складову", - розповів Зеленський.
Також були доповіді Служби зовнішньої розвідки України та ГУР щодо російського виробництва зброї, їхньої промисловості загалом, паливного комплексу.
"Ми намітили нові завдання. Зараз такий час, що світ бачить: Росія перейшла у стан, коли війна даватиме все більше проблем самій же російській системі, російській економіці, російському суспільству", - сказав президент.
Він наголосив, що зараз вкрай важливо не знижувати тиску на Росію за війну, яку вона розпочала проти України.
"Санкції, обмеження торгівлі з Росією, обмеження схем, які вони використовують і на яких заробляють, – усе це спрацює. Очікуємо на затвердження 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Очікуємо на кроки Сполучених Штатів Америки. Цінуємо позицію Президента Трампа щодо тих у Європі, хто досі купує російську нафту й проводить політику залежності від російських схем. Сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО й будуть поважати Президента Сполучених Штатів – зараз ніхто у Європі не бачить від Угорщини такої поваги. Америка готова заповнити ринок Європи енергоресурсами так, щоб нікому не було потрібно навіть дивитись у бік Росії. Близький Схід готовий працювати з Європою. Кожна нація у Європі може стати сильнішою без Росії", - додав очільник держави.
Тому треба грунтовно МО та МОН пройтись по всіх без виключення закладах освіти, а також переглянути політику надання відстрочки від мобілізації для "студентів" 25+, що лише формально є здобувачами освіти, а також викладачів зі статусом "мертвих душ"!
Особливо такі явища зараз розквітли махровим цвітом на грунті фахової передвищої освіти, - в коледжах. Там можна побачити будь-які схеми ухилянства.
Хоча всі кажуть однозначно, що в освіті жінки в повній мірі можуть замінити в освітньому процесі чоловіків, а тому який сенс надавати чловікам відстрочки від мобілізації?!
Україна у нас одна, і захищати її нам!
За рахунок здобувачів фахової передвищої та вищої освіти!
Адже більшість з цих, так званих здобувачів освіти, давно вже забули навіть, де знаходяться ті коледжі та універи!