Зеленський на засіданні Ставки доручив збільшувати контрактну складову армії

У п'ятницю, 26 вересня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, він доручив збільшувати контрактну складову в українській армії.

"Провів Ставку. Зокрема, щодо контрактів у нашій армії – я доручив збільшувати контрактну складову", - розповів Зеленський.

Також були доповіді Служби зовнішньої розвідки України та ГУР щодо російського виробництва зброї, їхньої промисловості загалом, паливного комплексу.

"Ми намітили нові завдання. Зараз такий час, що світ бачить: Росія перейшла у стан, коли війна даватиме все більше проблем самій же російській системі, російській економіці, російському суспільству", - сказав президент.

Він наголосив, що зараз вкрай важливо не знижувати тиску на Росію за війну, яку вона розпочала проти України.

"Санкції, обмеження торгівлі з Росією, обмеження схем, які вони використовують і на яких заробляють, – усе це спрацює. Очікуємо на затвердження 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Очікуємо на кроки Сполучених Штатів Америки. Цінуємо позицію Президента Трампа щодо тих у Європі, хто досі купує російську нафту й проводить політику залежності від російських схем. Сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО й будуть поважати Президента Сполучених Штатів – зараз ніхто у Європі не бачить від Угорщини такої поваги. Америка готова заповнити ринок Європи енергоресурсами так, щоб нікому не було потрібно навіть дивитись у бік Росії. Близький Схід готовий працювати з Європою. Кожна нація у Європі може стати сильнішою без Росії", - додав очільник держави.

