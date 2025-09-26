РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8894 посетителя онлайн
Новости Помощь ВСУ от Порошенко
1 015 10

21-й АК получил квадроциклы, мобильные бани и шиномонтаж. ФОТО

порошенко

Петр Порошенко, который сегодня отмечает свой юбилей, привез очередную партию техники военным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня нас к себе в гости пригласили наши друзья из 21-го армейского корпуса. Но в гости без подарков мы не ездим. Первый и самый весомый подарок - это экскаватор, который уже совсем скоро будет рыть укрепления неподалеку от линии боевого соприкосновения. Максимальные усилия сейчас направляем, чтобы украинские подразделения получили больше железных "копателей". Потому что именно военные лучше всего знают, как лучше всего строить фортификации", - рассказал Порошенко.

Помощь 21АК от Порошенко

"Также передаем мобильный шиномонтажный комплекс на случай, если колесная автомобильная техника выйдет из строя. Он полностью укомплектован для того, чтобы быстро и эффективно возвращать машины в строй, даже когда поблизости нет СТО. Ребята, среди прочего, просили и мобильные бани - их передаем три единицы, чтобы бойцам было где быстро принять душ и постирать вещи. Квадроциклы на фронте до сих пор актуальны: ни один штурм или эвакуация без них не обойдутся, поэтому еще три квадроцикла сегодня отправились в 21 АК", - отметил Порошенко.

порошенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фронтовые бригады получат 5 контейнерных ремонтных мастерских. ФОТО

С начала полномасштабного вторжения команда Порошенко осуществила более 150 поездок с помощью бригадам и подразделениям Сил обороны.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Автор: 

Порошенко Петр (19656) 21 армейский корпус (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Вітаємо Гетьмана України з ювілеєм!!! Бажаємо здоров'я та Перемоги над кацапсятиною. Слава Україні! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
26.09.2025 21:20 Ответить
+7
Вітаємо Вас Петро Олексійовичу ,Доброго Вам Здоров'я , та надійнів Друзів !!! ❤️ 💙💛 ...
показать весь комментарий
26.09.2025 21:22 Ответить
+5
Молодець !
показать весь комментарий
26.09.2025 21:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вітаємо Гетьмана України з ювілеєм!!! Бажаємо здоров'я та Перемоги над кацапсятиною. Слава Україні! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
26.09.2025 21:20 Ответить
Вітаємо Вас Петро Олексійовичу ,Доброго Вам Здоров'я , та надійнів Друзів !!! ❤️ 💙💛 ...
показать весь комментарий
26.09.2025 21:22 Ответить
Молодець !
показать весь комментарий
26.09.2025 21:23 Ответить
Це смішно для вас? Ще не наржались?
показать весь комментарий
26.09.2025 21:38 Ответить
Вас це втішає?
показать весь комментарий
26.09.2025 21:36 Ответить
А де екскаватори для фронту Міліардера Зеленського? Де його мобільні шиномонтажі і мобільні лазні?
Чи він може тільки обкрадати військових і впроваджувати разом з путіним санкції проти Порошенка та інших патріотів?
Невже Зеленський холуй путіна і воює разом з ним проти таких волонтерів, як Петро Порошенко, Маруся Звіробій, Софія Федина, Андрій Антоненка, Юлія Кузьменко, Яна Дугарь, полковник Роман Червінський, генерали Сергій Кривонос і Дмитро Марченко та інших патріотів?
показать весь комментарий
26.09.2025 21:36 Ответить
 
 