21-й АК получил квадроциклы, мобильные бани и шиномонтаж. ФОТО

Петр Порошенко, который сегодня отмечает свой юбилей, привез очередную партию техники военным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня нас к себе в гости пригласили наши друзья из 21-го армейского корпуса. Но в гости без подарков мы не ездим. Первый и самый весомый подарок - это экскаватор, который уже совсем скоро будет рыть укрепления неподалеку от линии боевого соприкосновения. Максимальные усилия сейчас направляем, чтобы украинские подразделения получили больше железных "копателей". Потому что именно военные лучше всего знают, как лучше всего строить фортификации", - рассказал Порошенко.

"Также передаем мобильный шиномонтажный комплекс на случай, если колесная автомобильная техника выйдет из строя. Он полностью укомплектован для того, чтобы быстро и эффективно возвращать машины в строй, даже когда поблизости нет СТО. Ребята, среди прочего, просили и мобильные бани - их передаем три единицы, чтобы бойцам было где быстро принять душ и постирать вещи. Квадроциклы на фронте до сих пор актуальны: ни один штурм или эвакуация без них не обойдутся, поэтому еще три квадроцикла сегодня отправились в 21 АК", - отметил Порошенко.

С начала полномасштабного вторжения команда Порошенко осуществила более 150 поездок с помощью бригадам и подразделениям Сил обороны.

