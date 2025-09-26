21-й АК отримав квадроцикли, мобільні лазні та шиномонтаж. ФОТО
Петро Порошенко, який сьогодні відзначає свій ювілей, привіз чергову партію техніки військовим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Сьогодні нас до себе в гості запросили наші друзі з 21-го армійського корпусу. Але в гості без подарунків ми не їздимо. Перший і найвагоміший подарунок — це екскаватор, що вже зовсім скоро ритиме укріплення неподалік лінії бойового зіткнення. Максимальні зусилля зараз скеровуємо, щоб українські підрозділи отримали більше залізних "копачів". Бо саме військові найкраще знають, як найкраще зводити фортифікації", – розповів Порошенко.
"Також передаємо мобільний шиномонтажний комплекс на випадок, якщо колісна автомобільна техніка вийде з ладу. Він повністю укомплектований для того, щоб швидко та ефективно повертати машини в стрій, навіть коли поблизу немає СТО. Хлопці, поміж іншого, просили і мобільні лазні — їх передаємо три одиниці, щоб бійцям було де швидко прийняти душ та попрати речі. Квадроцикли на фронті досі актуальні: жоден штурм чи евакуація без них не обійдуться, тому ще три квадроцикли сьогодні вирушили до 21 АК", – зазначив Порошенко.
З початку повномасштабного вторгнення команда Порошенка здійснила більше 150 поїздок з допомогою бригадам та підрозділам Сил оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи він може тільки обкрадати військових і впроваджувати разом з путіним санкції проти Порошенка та інших патріотів?
Невже Зеленський холуй путіна і воює разом з ним проти таких волонтерів, як Петро Порошенко, Маруся Звіробій, Софія Федина, Андрій Антоненка, Юлія Кузьменко, Яна Дугарь, полковник Роман Червінський, генерали Сергій Кривонос і Дмитро Марченко та інших патріотів?