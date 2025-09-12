Фронтові бригади отримають 5 контейнерних ремонтних майстерень. ФОТО

Петро Порошенко підготував чергову партію спецтехніки для фронтових бригад. Пʼять оснащених необхідними інструментами ремонтних комплексів вже готові до відправки на передову. Один такий комплекс коштує 1 млн 800 тис грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми передаємо не одну, а п’ять таких контейнерних ремонтних майстерень. "Фонд Порошенка" вже забезпечив фронт двадцятьма такими комплексами. А загалом 500 одиниць спецтехніки ми поставили до Збройних Сил разом з ГО "Справа Громад": мобільні зарядні станції, пересувні авторемонтні майстерні, прально-душові комплекси, контейнерні шиномонтажі, зокрема з системою Run-flat", – зазначив політик.

"Натомість від влади військові отримали черговий ніж у спину. Ще у 2023 році, щоб забезпечити контрнаступ, банк "МІБ" кредитував підприємства, які виробляли озброєння, зокрема комплекси БПЛА "Посейдон" для великої кількості бригад. За мінімальним відсотком, який навіть не покриває інфляції. Кредити були повернуті ще торік, а вся техніка була своєчасно поставлена у війська і ефективно застосована в боях. Але за вказівкою влади Національний банк України заборонив нове кредитування будь-кого, зокрема підрядників Збройних Сил, які працюють на оборону держави. Як наслідок, наприклад, ТОВ "Посейдон" був змушений припинити постачання оперативно-тактичних БПЛА до ЗСУ", – розповів Порошенко.