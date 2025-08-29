Кілька сотень FPV-дронів, денні та нічні "Мавіки", а також нову мобільну техніку отримають захисники на передовій. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко передасть Силам оборони сотні дронів, мобільні майстерні, комплекси РЕБ та іншу техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі політсили.

"Підтримка ЗСУ – це завдання номер один, бо саме наша Армія веде головні переговори з агресором", - вважає Порошенко.

Він наголосив, що нічна атака на Київ та всю Україну ще раз показала справжні наміри Путіна.

"Це був рекордний наліт нелюдей на цивільну інфраструктуру. Били по житлових будинках. Десятки жертв під завалами багатоповерхівок, загиблі, серед яких діти, - це повністю вина Путіна і російських злочинців", – переконаний Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що ніякі гарантії безпеки не працюють, коли на мирні українські міста знову летять сотні "Шахедів" та балістика.

"Нам потрібен режим припинення вогню. Нам потрібні далекобійні ракети, засоби протиповітряної оборони, засоби РЕБ і дрони-перехоплювачі, щоб захищатися. Змусити Росію припинити вогонь може лише найкращий український дипломат - Збройні Сили України. Саме на допомозі війську наша команда зосередилася і цими днями. Нашу лють ми втілили у конкретні одиниці техніки для фронту", – говорить п’ятий президент.

"Ми маємо зробити все, щоб зберегти українців. Ми це робили, коли з перших днів повномасштабного вторгнення завозили кевларові шоломи і бронежилети. Коли купували бронетехніку, квадроцикли, розвідувальні БПЛА. І навіть прально-душові комплекси. Тепер FPV-дрони, в тому числі з оптоволокном на 10-15 км, детектори дронів "Аспірин 2.0" – це те, що робить наша команда для того, щоб зробити ЗСУ сильнішими і укріпити позиції на переговорах", – говорить Порошенко.

Бригадам, які воюють на одному з ключових напрямків фронту, передадуть кілька сотень FPV-дронів, зокрема на оптоволокні; денні та нічні "Мавіки"; екскаватор для фортифікацій; велику мобільну мультизарядну станцію; мобільний шиномонтаж із модулем RunFlat на базі двох контейнерів; пересувні авторемонтні майстерні; евакуаційні та штурмові квадроцикли; комплекси РЕБ "Шатро"; детектори дронів "Аспірин 2.0"; зарядні станції і "Старлінки".

"Нам потрібне сильне військо. Буде сильна Армія - буде і режим припинення вогню, і зупинка війни та збереження України", – переконаний Порошенко.

