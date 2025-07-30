Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав Силам оборони ще 7 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

До комплекту входить пікап, потужна станція EcoFlow, електроніка і сам комплекс "Ай-Петрі".

За словами Порошенка, воїнам передали покращені комплекси.

"Комплекси ми постійно адаптуємо. Сьогодні передаємо нові, покращені, але що саме ми туди додали, поки що не говоримо. Хай це залишиться сюрпризом для ворога", - сказав він.

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