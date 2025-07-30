7 комплексів "Ай-Петрі СВ" передали Силам оборони. ФОТОрепортаж
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав Силам оборони ще 7 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
До комплекту входить пікап, потужна станція EcoFlow, електроніка і сам комплекс "Ай-Петрі".
За словами Порошенка, воїнам передали покращені комплекси.
"Комплекси ми постійно адаптуємо. Сьогодні передаємо нові, покращені, але що саме ми туди додали, поки що не говоримо. Хай це залишиться сюрпризом для ворога", - сказав він.
Топ коментарі
+16 Алекс Мышкевич
показати весь коментар30.07.2025 13:39 Відповісти Посилання
+13 YU ST
показати весь коментар30.07.2025 13:35 Відповісти Посилання
+9 Петрик Похмільський
показати весь коментар30.07.2025 13:45 Відповісти Посилання
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Сподіваємось, ЄС також "заглушить" завтра зрадників під час голосування
.
Що скажеш про плоди пороха?
Порівняй з плодами свого зелі.
і йому, за це, нічого не стається.
але ж, тільки спробуй відповісти, відразу бан.
хіхіхіхіхі...
нє, не смішно.
давай, інші.
та, не сци.
зараз видалять. мене три дні не побачиш.
Цікаво, навіщо ти виклав
Може ти провокатор, про якого ти ж і писав?
Але по коментам людей видно, що провокація не спрацювала.
Да і в загалі було тупо розраховувати, що фото тих часів якось спрацює.
А фото лідора 2014 року не хочеш викладати?
перевірено не раз
.
На відміну від нинішніх підарів у владі, Порошенко служив в армії, а не ухилявся. І ходить у цивільному костюмі.
А от чотирижди ухилянта Зеленського з мілітарі-одягу не можна було вишкребти. Мамкина чегевара блін...
не рівень нинішнього хрипливого "команданте"
.
А що передав твій лідор?
Втрачену довіру партнерів через корупцію та диктатуру?
10 млн дронів. + 8 млн дронів.
3000 ракет.
20 штук/місяць богдан
тобі мало?
Більше того, він 3 роки з 2019 по 2022 саботував оборон-замовлення ЗСУ та скорочував фінансування.
Які у тебе до нього претензії?
Просто цікаво, які у тебе мотиви?
Якось мав дуже змістовну розмову з продавчинею у пельменній. Чого тільки я про криворізького гнома героїчного не почув...
Участі у цьому громадянина Зеленського - нуль.
Не можна, щоб інтернет-моніторинг видань видавав багато згадок про Порошенка. В ОП від цього може статися діарея, а це дуже впливає на мобілізацію журналістів.