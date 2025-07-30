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Новини Фото Допомога ЗСУ від Порошенка
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7 комплексів "Ай-Петрі СВ" передали Силам оборони. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав Силам оборони ще 7 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

До комплекту входить пікап, потужна станція EcoFlow, електроніка і сам комплекс "Ай-Петрі".

За словами Порошенка, воїнам передали покращені комплекси.

"Комплекси ми постійно адаптуємо. Сьогодні передаємо нові, покращені, але що саме ми туди додали, поки що не говоримо. Хай це залишиться сюрпризом для ворога", - сказав він.

Читайте: Понад 800 FPV-дронів, квадроцикли та РЕБ передали захисникам на передову

Порошенко передав комплекси Ай Петрі Силам оборони
Порошенко передав комплекси Ай Петрі Силам оборони
Порошенко передав комплекси Ай Петрі Силам оборони

Автор: 

допомога (8624) Порошенко Петро (15217)


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Топ коментарі
+16
Дякуємо, пане Президент !

Сподіваємось, ЄС також "заглушить" завтра зрадників під час голосування

.
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30.07.2025 13:39 Відповісти
+13
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30.07.2025 13:35 Відповісти
+9
Шо характерно, Олексійович не бігає постійно в "типу гімнастьорці", аби підкреслити свою незламність) Ніби невелика деталь, а все ж помітна.
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30.07.2025 13:45 Відповісти
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30.07.2025 13:35 Відповісти
Дякуємо, пане Президент !

Сподіваємось, ЄС також "заглушить" завтра зрадників під час голосування

.
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30.07.2025 13:39 Відповісти
Шо характерно, Олексійович не бігає постійно в "типу гімнастьорці", аби підкреслити свою незламність) Ніби невелика деталь, а все ж помітна.
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30.07.2025 13:45 Відповісти
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30.07.2025 13:49 Відповісти
Зебот, ти тут як тут.
Що скажеш про плоди пороха?
Порівняй з плодами свого зелі.
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30.07.2025 13:51 Відповісти
от завжди з'являється якийсь імбецил провокатор, який хамить, бикує.
і йому, за це, нічого не стається.
але ж, тільки спробуй відповісти, відразу бан.
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30.07.2025 13:55 Відповісти
"імбецил, провокатор" - знаю такого. Begemot Pepa звати
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30.07.2025 13:58 Відповісти
це, ти такі кумедні жарти на концерті 95 кварталу підгледів?
хіхіхіхіхі...
нє, не смішно.
давай, інші.
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30.07.2025 14:01 Відповісти
ніколи не дивився убогі жарти-95. а ти?
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30.07.2025 14:28 Відповісти
Доречі, навіщо ти фотку виклав? Тому що не імбецил провокатор?
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30.07.2025 14:03 Відповісти
тобі не подобається?
та, не сци.
зараз видалять. мене три дні не побачиш.
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30.07.2025 14:05 Відповісти
Мені без різниці.
Цікаво, навіщо ти виклав
Може ти провокатор, про якого ти ж і писав?
Але по коментам людей видно, що провокація не спрацювала.
Да і в загалі було тупо розраховувати, що фото тих часів якось спрацює.
А фото лідора 2014 року не хочеш викладати?
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30.07.2025 14:17 Відповісти
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30.07.2025 14:41 Відповісти
а ось цю ЗЄльону мерзость скоро видалить адмін.

перевірено не раз

.
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30.07.2025 15:00 Відповісти
Так.
На відміну від нинішніх підарів у владі, Порошенко служив в армії, а не ухилявся. І ходить у цивільному костюмі.

А от чотирижди ухилянта Зеленського з мілітарі-одягу не можна було вишкребти. Мамкина чегевара блін...
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30.07.2025 13:53 Відповісти
Гарне фото Петро красава , а 🤡 має хоч якусь фото подібну , чи тільки повісткі, які він проігнорував ,захисник ху* в !
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30.07.2025 13:54 Відповісти
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30.07.2025 14:39 Відповісти
можна бути цивільним, але Командуючим

не рівень нинішнього хрипливого "команданте"

.
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30.07.2025 15:02 Відповісти
Дякую,Петре Олексійовичу!
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30.07.2025 13:46 Відповісти
Зебот Begemot Рера, це тобі відповідь на твій комент про плоди.
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30.07.2025 13:49 Відповісти
де?
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30.07.2025 13:56 Відповісти
"7 комплексів "Ай-Петрі СВ""
А що передав твій лідор?
Втрачену довіру партнерів через корупцію та диктатуру?
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30.07.2025 14:01 Відповісти
це, всім відомо!
10 млн дронів. + 8 млн дронів.
3000 ракет.
20 штук/місяць богдан
тобі мало?
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30.07.2025 14:03 Відповісти
Диктатор Зеленський особисто не передав ЗСУ жодної гривні.
Більше того, він 3 роки з 2019 по 2022 саботував оборон-замовлення ЗСУ та скорочував фінансування.
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30.07.2025 14:06 Відповісти
Ну якщо ти цим хочеш показати, що ти не зебот, тоді навіщо намагаєшся обісрати пороха?
Які у тебе до нього претензії?
Просто цікаво, які у тебе мотиви?
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30.07.2025 14:07 Відповісти
Чи це не сарказм і ти насправді??
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30.07.2025 14:09 Відповісти
Бидло насправді так вважає. На повному серйозі.

Якось мав дуже змістовну розмову з продавчинею у пельменній. Чого тільки я про криворізького гнома героїчного не почув...
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30.07.2025 14:16 Відповісти
Взагалі-то це не плоди диктатора Зеленського, а податки українців, допомога західних партнерів та прояв громадянської позиції виробників.

Участі у цьому громадянина Зеленського - нуль.
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30.07.2025 14:14 Відповісти
Традиційно у заголовок сцикотно виносити прізвище тих, хто "передали".

Не можна, щоб інтернет-моніторинг видань видавав багато згадок про Порошенка. В ОП від цього може статися діарея, а це дуже впливає на мобілізацію журналістів.
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30.07.2025 13:50 Відповісти
коли мова за ай-петрі військовим та дотичним чітко зрозуміло хто саме та що передав війську
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30.07.2025 14:43 Відповісти
Так новина ж не для них, а для цивільних.
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30.07.2025 14:45 Відповісти
Не допомогли санкції. Як на суді пояснювала представниця відповідача - Санкції були введені, щоб дисциплінувати Порошенка.
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30.07.2025 15:23 Відповісти
 
 