РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10600 посетителей онлайн
Новости Фото Помощь ВСУ от Порошенко
1 348 25

7 комплексов "Ай-Петри СВ" передали Силам обороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал Силам обороны еще 7 комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В комплект входит пикап, мощная станция EcoFlow, электроника и сам комплекс "Ай-Петри".

По словам Порошенко, воинам передали улучшенные комплексы.

"Комплексы мы постоянно адаптируем. Сегодня передаем новые, улучшенные, но что именно мы туда добавили, пока не говорим. Пусть это останется сюрпризом для врага", - сказал он.

Читайте: Более 800 FPV-дронов, квадроциклы и РЭБ передали защитникам на передовую

Порошенко передал комплексы Ай Петри Силам обороны
Порошенко передал комплексы Ай Петри Силам обороны
Порошенко передал комплексы Ай Петри Силам обороны

Автор: 

помощь (8028) Порошенко Петр (19641)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Дякуємо, пане Президент !

Сподіваємось, ЄС також "заглушить" завтра зрадників під час голосування

.
показать весь комментарий
30.07.2025 13:39 Ответить
+11
показать весь комментарий
30.07.2025 13:35 Ответить
+8
Традиційно у заголовок сцикотно виносити прізвище тих, хто "передали".

Не можна, щоб інтернет-моніторинг видань видавав багато згадок про Порошенка. В ОП від цього може статися діарея, а це дуже впливає на мобілізацію журналістів.
показать весь комментарий
30.07.2025 13:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.07.2025 13:35 Ответить
Дякуємо, пане Президент !

Сподіваємось, ЄС також "заглушить" завтра зрадників під час голосування

.
показать весь комментарий
30.07.2025 13:39 Ответить
Шо характерно, Олексійович не бігає постійно в "типу гімнастьорці", аби підкреслити свою незламність) Ніби невелика деталь, а все ж помітна.
показать весь комментарий
30.07.2025 13:45 Ответить
показать весь комментарий
30.07.2025 13:49 Ответить
Зебот, ти тут як тут.
Що скажеш про плоди пороха?
Порівняй з плодами свого зелі.
показать весь комментарий
30.07.2025 13:51 Ответить
от завжди з'являється якийсь імбецил провокатор, який хамить, бикує.
і йому, за це, нічого не стається.
але ж, тільки спробуй відповісти, відразу бан.
показать весь комментарий
30.07.2025 13:55 Ответить
"імбецил, провокатор" - знаю такого. Begemot Pepa звати
показать весь комментарий
30.07.2025 13:58 Ответить
це, ти такі кумедні жарти на концерті 95 кварталу підгледів?
хіхіхіхіхі...
нє, не смішно.
давай, інші.
показать весь комментарий
30.07.2025 14:01 Ответить
ніколи не дивився убогі жарти-95. а ти?
показать весь комментарий
30.07.2025 14:28 Ответить
Доречі, навіщо ти фотку виклав? Тому що не імбецил провокатор?
показать весь комментарий
30.07.2025 14:03 Ответить
тобі не подобається?
та, не сци.
зараз видалять. мене три дні не побачиш.
показать весь комментарий
30.07.2025 14:05 Ответить
Мені без різниці.
Цікаво, навіщо ти виклав
Може ти провокатор, про якого ти ж і писав?
Але по коментам людей видно, що провокація не спрацювала.
Да і в загалі було тупо розраховувати, що фото тих часів якось спрацює.
А фото лідора 2014 року не хочеш викладати?
показать весь комментарий
30.07.2025 14:17 Ответить
Так.
На відміну від нинішніх підарів у владі, Порошенко служив в армії, а не ухилявся. І ходить у цивільному костюмі.

А от чотирижди ухилянта Зеленського з мілітарі-одягу не можна було вишкребти. Мамкина чегевара блін...
показать весь комментарий
30.07.2025 13:53 Ответить
Гарне фото Петро красава , а 🤡 має хоч якусь фото подібну , чи тільки повісткі, які він проігнорував ,захисник ху* в !
показать весь комментарий
30.07.2025 13:54 Ответить
Дякую,Петре Олексійовичу!
показать весь комментарий
30.07.2025 13:46 Ответить
Зебот Begemot Рера, це тобі відповідь на твій комент про плоди.
показать весь комментарий
30.07.2025 13:49 Ответить
де?
показать весь комментарий
30.07.2025 13:56 Ответить
"7 комплексів "Ай-Петрі СВ""
А що передав твій лідор?
Втрачену довіру партнерів через корупцію та диктатуру?
показать весь комментарий
30.07.2025 14:01 Ответить
це, всім відомо!
10 млн дронів. + 8 млн дронів.
3000 ракет.
20 штук/місяць богдан
тобі мало?
показать весь комментарий
30.07.2025 14:03 Ответить
Диктатор Зеленський особисто не передав ЗСУ жодної гривні.
Більше того, він 3 роки з 2019 по 2022 саботував оборон-замовлення ЗСУ та скорочував фінансування.
показать весь комментарий
30.07.2025 14:06 Ответить
Ну якщо ти цим хочеш показати, що ти не зебот, тоді навіщо намагаєшся обісрати пороха?
Які у тебе до нього претензії?
Просто цікаво, які у тебе мотиви?
показать весь комментарий
30.07.2025 14:07 Ответить
Чи це не сарказм і ти насправді??
показать весь комментарий
30.07.2025 14:09 Ответить
Бидло насправді так вважає. На повному серйозі.

Якось мав дуже змістовну розмову з продавчинею у пельменній. Чого тільки я про криворізького гнома героїчного не почув...
показать весь комментарий
30.07.2025 14:16 Ответить
Взагалі-то це не плоди диктатора Зеленського, а податки українців, допомога західних партнерів та прояв громадянської позиції виробників.

Участі у цьому громадянина Зеленського - нуль.
показать весь комментарий
30.07.2025 14:14 Ответить
Традиційно у заголовок сцикотно виносити прізвище тих, хто "передали".

Не можна, щоб інтернет-моніторинг видань видавав багато згадок про Порошенка. В ОП від цього може статися діарея, а це дуже впливає на мобілізацію журналістів.
показать весь комментарий
30.07.2025 13:50 Ответить
 
 