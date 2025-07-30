1 348 25
7 комплексов "Ай-Петри СВ" передали Силам обороны. ФОТОРЕПОРТАЖ
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал Силам обороны еще 7 комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
В комплект входит пикап, мощная станция EcoFlow, электроника и сам комплекс "Ай-Петри".
По словам Порошенко, воинам передали улучшенные комплексы.
"Комплексы мы постоянно адаптируем. Сегодня передаем новые, улучшенные, но что именно мы туда добавили, пока не говорим. Пусть это останется сюрпризом для врага", - сказал он.
Топ комментарии
+13 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий30.07.2025 13:39 Ответить Ссылка
+11 YU ST
показать весь комментарий30.07.2025 13:35 Ответить Ссылка
+8 Герхард
показать весь комментарий30.07.2025 13:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сподіваємось, ЄС також "заглушить" завтра зрадників під час голосування
.
Що скажеш про плоди пороха?
Порівняй з плодами свого зелі.
і йому, за це, нічого не стається.
але ж, тільки спробуй відповісти, відразу бан.
хіхіхіхіхі...
нє, не смішно.
давай, інші.
та, не сци.
зараз видалять. мене три дні не побачиш.
Цікаво, навіщо ти виклав
Може ти провокатор, про якого ти ж і писав?
Але по коментам людей видно, що провокація не спрацювала.
Да і в загалі було тупо розраховувати, що фото тих часів якось спрацює.
А фото лідора 2014 року не хочеш викладати?
На відміну від нинішніх підарів у владі, Порошенко служив в армії, а не ухилявся. І ходить у цивільному костюмі.
А от чотирижди ухилянта Зеленського з мілітарі-одягу не можна було вишкребти. Мамкина чегевара блін...
А що передав твій лідор?
Втрачену довіру партнерів через корупцію та диктатуру?
10 млн дронів. + 8 млн дронів.
3000 ракет.
20 штук/місяць богдан
тобі мало?
Більше того, він 3 роки з 2019 по 2022 саботував оборон-замовлення ЗСУ та скорочував фінансування.
Які у тебе до нього претензії?
Просто цікаво, які у тебе мотиви?
Якось мав дуже змістовну розмову з продавчинею у пельменній. Чого тільки я про криворізького гнома героїчного не почув...
Участі у цьому громадянина Зеленського - нуль.
Не можна, щоб інтернет-моніторинг видань видавав багато згадок про Порошенка. В ОП від цього може статися діарея, а це дуже впливає на мобілізацію журналістів.