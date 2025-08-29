РУС
Несколько сотен FPV-дронов, дневные и ночные "Мавики", а также новую мобильную технику получат защитники на передовой. ФОТОрепортаж

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передаст Силам обороны сотни дронов, мобильные мастерские, комплексы РЭБ и другую технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

"Поддержка ВСУ - это задача номер один, потому что именно наша Армия ведет главные переговоры с агрессором", - считает Порошенко.

Он отметил, что ночная атака на Киев и всю Украину еще раз показала истинные намерения Путина.

"Это был рекордный налет нелюдей на гражданскую инфраструктуру. Били по жилым домам. Десятки жертв под завалами многоэтажек, погибшие, среди которых дети, - это полностью вина Путина и российских преступников", - убежден Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что никакие гарантии безопасности не работают, когда на мирные украинские города снова летят сотни "Шахедов" и баллистика.

"Нам нужен режим прекращения огня. Нам нужны дальнобойные ракеты, средства противовоздушной обороны, средства РЭБ и дроны-перехватчики, чтобы защищаться. Заставить Россию прекратить огонь может только лучший украинский дипломат - Вооруженные Силы Украины. Именно на помощи армии наша команда сосредоточилась и в эти дни. Нашу ярость мы воплотили в конкретные единицы техники для фронта", - говорит пятый президент.

"Мы должны сделать все, чтобы сохранить украинцев. Мы это делали, когда с первых дней полномасштабного вторжения завозили кевларовые шлемы и бронежилеты. Когда покупали бронетехнику, квадроциклы, разведывательные БПЛА. И даже стирально-душевые комплексы. Теперь FPV-дроны, в том числе с оптоволокном на 10-15 км, детекторы дронов "Аспирин 2.0" - это то, что делает наша команда для того, чтобы сделать ВСУ сильнее и укрепить позиции на переговорах", - говорит Порошенко.

Бригадам, которые воюют на одном из ключевых направлений фронта, передадут несколько сотен FPV-дронов, в том числе на оптоволокне; дневные и ночные "Мавики"; экскаватор для фортификаций; большую мобильную мультизарядную станцию; мобильный шиномонтаж с модулем RunFlat на базе двух контейнеров; передвижные авторемонтные мастерские; эвакуационные и штурмовые квадроциклы; комплексы РЭБ "Шатро"; детекторы дронов "Аспирин 2.0"; зарядные станции и "Старлинки".

"Нам нужно сильное войско. Будет сильная Армия - будет и режим прекращения огня, и остановка войны и сохранение Украины", - убежден Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 7 комплексов "Ай-Петри СВ" передали Силам обороны. ФОТОрепортаж

На фронт передали дроны,
помощь (8073) Порошенко Петр (19649)
+17
В країні все стабільно - Порох допомагає, а зелені крадуть
29.08.2025 11:47 Ответить
+10
Дякую президенту за допомогу ЗСУ.
29.08.2025 11:43 Ответить
+9
Зе чим може похвалитися, що він передав, окрім порошкових потужностей на відео?
29.08.2025 11:36 Ответить
Зе чим може похвалитися, що він передав, окрім порошкових потужностей на відео?
29.08.2025 11:36 Ответить
Грою на піаніно.
29.08.2025 13:03 Ответить
Порох? Порох!!!
29.08.2025 11:40 Ответить
Дякую президенту за допомогу ЗСУ.
29.08.2025 11:43 Ответить
От паскудник - знову піариться. Кажуть, військові цим дуже не задоволені і підтримують його антирейтинг. Рейтинги, рейтинги...
29.08.2025 11:45 Ответить
В країні все стабільно - Порох допомагає, а зелені крадуть
29.08.2025 11:47 Ответить
Порох уже частково віддає, а зелені ще тільки крадуть, - вірне формулювання.
29.08.2025 13:04 Ответить
Дякую за допомогу ЗСУ.
29.08.2025 12:01 Ответить
А сколько времени, людей и государственных денег используется чтобы судить, ну , хотя-бы Червинского?
У тебя нет подозрения, что ты дятел пестрокрылый?
29.08.2025 12:34 Ответить
А тебе не интерсно сколько времени, денег и людей тратит найпотужнишый на видосики, марахфон и тд???...от же Порох негодяй такой, не додумался просто видосиками пиариться, а ещё и помогает ЗСУ 😄
29.08.2025 12:57 Ответить
Як ці зелені мерзенні потвори вже набридли своїм тупізмом та жлобством.
Похвались,падаль, як твій "всесвітній" підор, ой лідур, грінпоц шашликович ******* возить на фронт для хлопців зброю чи ще шось, хоч би раз, тварина, привіз суху корку для бійців. Зате незламно піздити про якусь вигадану зброї, потужні договори миру з племенами мумбу юмбу, куди летав сто разів за державний кошт підчас війни воно може. А ще воно добре ******* міліарди з бюджету з товарищами по партіі сук урода. Але тупим зеленим ботам Порошенко заважає вже сьомий рік жити- бо вкрав їх мозок і насрав в штани. Так вже і ходять сім років без мізків та з обісраними штанами
29.08.2025 12:58 Ответить
Гімнадій, ти неправий !!!
показать весь комментарий
от "барига", ніяк не накрадеться. так, зєлєбобіки?
29.08.2025 13:10 Ответить
Порох красавчик.
29.08.2025 13:17 Ответить
Ось хто має досвід в санкціях
29.08.2025 14:11 Ответить
 
 