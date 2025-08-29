Несколько сотен FPV-дронов, дневные и ночные "Мавики", а также новую мобильную технику получат защитники на передовой. ФОТОрепортаж

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передаст Силам обороны сотни дронов, мобильные мастерские, комплексы РЭБ и другую технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

"Поддержка ВСУ - это задача номер один, потому что именно наша Армия ведет главные переговоры с агрессором", - считает Порошенко.

Он отметил, что ночная атака на Киев и всю Украину еще раз показала истинные намерения Путина.

"Это был рекордный налет нелюдей на гражданскую инфраструктуру. Били по жилым домам. Десятки жертв под завалами многоэтажек, погибшие, среди которых дети, - это полностью вина Путина и российских преступников", - убежден Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что никакие гарантии безопасности не работают, когда на мирные украинские города снова летят сотни "Шахедов" и баллистика.

"Нам нужен режим прекращения огня. Нам нужны дальнобойные ракеты, средства противовоздушной обороны, средства РЭБ и дроны-перехватчики, чтобы защищаться. Заставить Россию прекратить огонь может только лучший украинский дипломат - Вооруженные Силы Украины. Именно на помощи армии наша команда сосредоточилась и в эти дни. Нашу ярость мы воплотили в конкретные единицы техники для фронта", - говорит пятый президент.

"Мы должны сделать все, чтобы сохранить украинцев. Мы это делали, когда с первых дней полномасштабного вторжения завозили кевларовые шлемы и бронежилеты. Когда покупали бронетехнику, квадроциклы, разведывательные БПЛА. И даже стирально-душевые комплексы. Теперь FPV-дроны, в том числе с оптоволокном на 10-15 км, детекторы дронов "Аспирин 2.0" - это то, что делает наша команда для того, чтобы сделать ВСУ сильнее и укрепить позиции на переговорах", - говорит Порошенко.

Бригадам, которые воюют на одном из ключевых направлений фронта, передадут несколько сотен FPV-дронов, в том числе на оптоволокне; дневные и ночные "Мавики"; экскаватор для фортификаций; большую мобильную мультизарядную станцию; мобильный шиномонтаж с модулем RunFlat на базе двух контейнеров; передвижные авторемонтные мастерские; эвакуационные и штурмовые квадроциклы; комплексы РЭБ "Шатро"; детекторы дронов "Аспирин 2.0"; зарядные станции и "Старлинки".

"Нам нужно сильное войско. Будет сильная Армия - будет и режим прекращения огня, и остановка войны и сохранение Украины", - убежден Порошенко.

