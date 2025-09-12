Фронтовые бригады получат 5 контейнерных ремонтных мастерских. ФОТО

Петр Порошенко подготовил очередную партию спецтехники для фронтовых бригад. Пять оснащенных необходимыми инструментами ремонтных комплексов уже готовы к отправке на передовую. Один такой комплекс стоит 1 млн 800 тыс грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы передаем не одну, а пять таких контейнерных ремонтных мастерских. "Фонд Порошенко" уже обеспечил фронт двадцатью такими комплексами. А всего 500 единиц спецтехники мы поставили в Вооруженные силы вместе с ОО "Справа Громад": мобильные зарядные станции, передвижные авторемонтные мастерские, стирально-душевые комплексы, контейнерные шиномонтажи, в том числе с системой Run-flat", - отметил политик.

"Зато от власти военные получили очередной нож в спину. Еще в 2023 году, чтобы обеспечить контрнаступление, банк "МИБ" кредитовал предприятия, которые производили вооружение, в частности комплексы БПЛА "Посейдон" для большого количества бригад. По минимальному проценту, который даже не покрывает инфляцию. Кредиты были возвращены еще в прошлом году, а вся техника была своевременно поставлена в войска и эффективно применена в боях. Но по указанию власти Национальный банк Украины запретил новое кредитование кого-либо, в частности подрядчиков Вооруженных сил, которые работают на оборону государства. Как следствие, например, ООО "Посейдон" был вынужден прекратить поставки оперативно-тактических БПЛА в ВСУ", - рассказал Порошенко.