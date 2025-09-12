Фронтовые бригады получат 5 контейнерных ремонтных мастерских. ФОТО
Петр Порошенко подготовил очередную партию спецтехники для фронтовых бригад. Пять оснащенных необходимыми инструментами ремонтных комплексов уже готовы к отправке на передовую. Один такой комплекс стоит 1 млн 800 тыс грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ
"Мы передаем не одну, а пять таких контейнерных ремонтных мастерских. "Фонд Порошенко" уже обеспечил фронт двадцатью такими комплексами. А всего 500 единиц спецтехники мы поставили в Вооруженные силы вместе с ОО "Справа Громад": мобильные зарядные станции, передвижные авторемонтные мастерские, стирально-душевые комплексы, контейнерные шиномонтажи, в том числе с системой Run-flat", - отметил политик.
"Зато от власти военные получили очередной нож в спину. Еще в 2023 году, чтобы обеспечить контрнаступление, банк "МИБ" кредитовал предприятия, которые производили вооружение, в частности комплексы БПЛА "Посейдон" для большого количества бригад. По минимальному проценту, который даже не покрывает инфляцию. Кредиты были возвращены еще в прошлом году, а вся техника была своевременно поставлена в войска и эффективно применена в боях. Но по указанию власти Национальный банк Украины запретил новое кредитование кого-либо, в частности подрядчиков Вооруженных сил, которые работают на оборону государства. Как следствие, например, ООО "Посейдон" был вынужден прекратить поставки оперативно-тактических БПЛА в ВСУ", - рассказал Порошенко.
Міцного здоровʼя та наснаги!
Все вірно каже Микола Акордич, без надійного тилу ми не зможемо перемогти московітів.
Волонтери, самооборона, допомога армії від простих українців - все дуже важливо.
На жаль, влада, яку незаконно утримує зграя манкуртів, не створює надійний тил.
Ба більше, режим Єрмака-Зеленського - колаборанти, риги, мародери - перетворив тил у ножі в спини воїнів ЗСУ.
Отже, головна проблема наразі - це диктатура ЗЕ, яку, заради перемоги, маємо терміново замінити на Уряд Національного Порятунку.
@Adrian Adrian Boyanov
тебе тут в штаб приедет скоро новый душ, шоб ты маленький там не запачкался перебирая бумаги
Перша - з кацапами...
Друга - зі злодійкуватою владою, яка наживається, розкрадаючи кошти, потрібні для війни з кацапами...
Третя - з дурнями, які цього не розуміють, і лише заважають...".
У чому полягає принципова різниця Фонду Петра Порошенка від "Справи громад? "Справа громад" - це волонтери. "Справа громад" - це громадська організація і діє вона відповідно до чинного законодавства. Так, в роботі "Справи громад" беруть участь члени та прихильники партії "Євросолідарність", молодь і "старі рухівці" - як добровільні помічники.
"Справа громад" - це організація яка допомагає ЗСУ за пожертви громадян. Частково в проектах "Справи громад" беруть участь Фонд Петра Порошенка, корпорація "Рошен" та інші небайдужі представники бізнесу. Так само як і в інших волонтерів, їм теж жертвують дуже небідні українці.
Фонд же Петра Порошенка НІКОЛИ не займається збором коштів від громадян. Всі кошти Фонду Петра Порошенка, це особисті кошти родини Порошенків. Це кошти зароблені бізнесами Петра і Марини Порошенко, які вони жертвують на оборону України. З початку повномасштабного вторгнення ворога ці пожертви склали понад сім мільярдів гривень. А раніше вони жертвували на боротьбу з КОВІД. А ще раніше - на забезпечення ЗСУ. Закупали за кордоном та інвестували у виготовлення вітчизняних снайперських комплексів, систем відеоспостереження на ліні розмежування, бронемашин, тощо. Пригадуєте?
Нині Фонд Петра Порошенка - це участь у всіх проектах "Справи громад", плюс - власні проекти Фонду. Бронежилети, шоломи, рації, старлінки, зарядні станції, генератори, і не тільки - в усі ці необхідні для ЗСУ проекти так чи інакше вкладався Фонд Порошенка ще на початку війни 2014-го року. Далі більше - власними силами виготовляються (або вкладаються інвестиції чи імпортуються) прально-душові комплекси, мобільні автомайстерні, мобільні шиномонтажі, мобільні командні пункти, сотні вантажівок DAF YA та DAF Leyland, тягачі "Ошкош", вантажівки-навантажувачі "Фоден", екскаватори. І звісно - БПЛА. Безпілотні літальні комплекси "Посейдон" і "Галка" (Валькірія), ударні гексокоптери (на фронтовому сленгу - "Баба Яга"), Мавіки, Аутели, fpv-дрони і fpv на оптоволокні.
Чули, як Стерненко заявив, що до 60% fpv які фронту надає Міноборони - мотлох? Водночас окупанти ревуть і стогнуть що на фронті по fpv у нас - перевага. Як це виходить так? А тому що - завдяки волонтерам, які везуть і везуть на фронт fpv. У тому числі - завдяки Фонду Петра Порошенка.
Займався Фонд Порошенка і детекторами дронів та засобами боротьби з дронами. Вони одними з перших надавали фронту детектор "Ванільний цукорок". Передають на фронт РЕБ "Шатро". А ще - обладнання, яке Фонд Петра Порошенка профінансував на рівні розробки - детектор дронів "Аспірін-2" і станцію РЕБ "Ай-Петрі". "Аспірін-2" це детектор здатний засікати навіть дрони fpv. Якість детектора підтвердив відомий Сергій "Флеш".
"Ай-Петрі" - станція РЕБ що дозволяє виконувати широкий спектр операцій і глушити чимало цілей. Станції РЕБ "Ай-Петрі" в тім числі здатні збивати з курсу російські КАБи і відводити їх геть вбік від наміченої ворогом жертви.
Отак і виходить. Перебуваючи в опозиції, Петро Порошенко продовжує розвивати вітчизняних виробників систем захисту.
Як на це реагує держава? А вона впроваджує проти Петра Порошенка санкції - та такі, що в суді відкривається, що ті санкції "превентивні" і "з виховною метою", та що згідно санкцій Порошенкові не можна плавати в українських портах на авіаносцях. Довпроваджувалися вже до того, що депутати Європарламенту закликають українську владу припинити санкційний маразм.
А Фонд Петра Порошенка працює. Забезпечує фронт. Справді, а кому ще, якщо керований призначенцями Зеленського Міноборони дрони ФПВ постачає фронту браковані... Та ви в курсі.
На фото - станції РЕБ "Ай-Петрі". Передають до ЗСУ.
Цікаво, Лапоть - скільки разів ти реєструвався на цьому форумі та намагався тут срати забувши зняти штани?